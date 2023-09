18 secții ATI, puse în rețea

Prin implementarea acestui sistem, pacienții rezultați din accidente grave vor ajunge mai repede în spitalele care au locuri libere, fără să se mai aștepte confirmări prin telefon.

Ministerul Sănătății a pus în transparență decizională proiectul de HG prin care se aprobă „Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții «Sistem informatic pentru evidența clinică a secțiilor A.T.I. (S.I.E.C. - A.T.I.)»”, proiect prin care se urmărește creșterea eficienței intervenției medicilor în cazul accidentelor cu mulți răniți, pentru care se declanșează Codul Roșu de intervenție.

„Principalul beneficiar al acestuia va fi cetățeanul”, susțin oficialii MS, „deoarece va avea posibilitatea de a fi transferat de către ambulanță sau de către echipa SMURD către cea mai apropiată unitate spitalicească care are paturi disponibile în secția ATI”.

Gestionarea eficientă a situațiilor de Cod Roșu

În situațiile în care se produc accidente grave și se declanșează Codul Roșu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, „sistemul informatic va fi în măsură să asigure o informare corectă și în timp real asupra tuturor paturilor disponibile în secțiile ATI din București sau din regiunile în care se află cele 18 unități spitalicești cuprinse în proiect. Aceste informații vor fi vitale în evitarea transportului către un singur spital, în acest fel supraaglomerând unitatea sau fiind necesară transportarea pacienților la o altă unitate. În acest fel se vor optimiza activitățile de transport ale victimelor și se va câștiga timp foarte important, salvând viețile pacienților”.

De acest sistem vor beneficia, de asemenea, și personalul COSU, și cei de pe ambulanțe prin interogarea sistemului informatic, „care va fi în măsură să furnizeze online starea paturilor disponibile în cel mai apropiat spital”.

„În acest moment, în cazul unor urgențe medicale, operatorii de la serviciul 112 contactează Ministerul Sănătății prin COSU pentru a primi informația unde să trimită aceste urgențe. MS-COSU nu are în acest moment posibilitatea de a oferi informații reale despre disponibilitatea paturilor în secțiile de ATI sau sălile de operație, aceste informații de obțin prin telefon. Mai mult, exista posibilitatea ca o urgență chirurgicală cardiacă să ajungă la un spital unde să nu fie un specialist sau un pat/sală de chirurgie disponibilă. În acest moment MS-COSU nu poate distribui marile urgențe medico-chirurgicale previzibile (urgențe chirurgicale cardiace, vasculare, neurochirurgicale etc.) și nu are controlul direcționării corecte, pe criterii bine stabilite și informații obținute în timp real a acestor pacienți către sălile de operație și secțiile ATI ale marilor spitale de urgență”, se arată în proiectul de HG.

O oră pe zi, pierdută pe completat hârtii

O altă problemă actuală care va fi remediată cu ajutorul acestui sistem este degrevarea personalului medical de activități administrative (completarea foilor de observație și raportări administrative).

Cu toate că asistența medicală care este oferită pacienților în secțiile ATI este extrem de complexă și solicitantă - implicând acordarea primului ajutor medical în caz de urgențe medicale, anestezii, hemodialize, resuscitări cardiorespiratorii, defibrilări, anestezii, terapie intensivă intra şi postoperatorie, ventilații artificiale etc., pe lângă toate activitățile ce presupun îngrijirea bolnavilor, cadrele medicale sunt obligate, conform legislației, și la o serie de activități „birocratice” ce țin de documentarea îngrijirii pacientului.

„Această documentare se face manual și implică «pierderea» în medie a unei ore/pacient/zi”, arată oficialii MS.

Alarme la agravarea stării pacienților

Sistemul SIEC-ATI va monitoriza semnele vitale, tratamentele și medicația aplicate, iar pe baza acestor date va genera automat alarme în cazul în care starea bolnavilor se degradează.

„980 de cadre medicale (180 de medici și 800 de asistente medicale) din cele 18 spitale vor avea la dispoziție un instrument informatic care va permite creșterea vitezei de reacție a acestora în cazurile cu evoluție negativă bruscă, prin emiterea automată de alarme pe baza analizei parametrilor medicali monitorizați de sistem. Cadrele medicale își vor putea configura emiterea de rapoarte și statistici în mod automat, privind: evoluția bolnavilor, rezultatele obținute etc., cu scopul eficientizării activităților specifice”, argumentează reprezentanții MS în proiect.

Aceștia estimează că cel puțin 30.000 de pacienți unici vor fi introduși, anual, în baza de date aferentă sistemului SIEC - ATI.

Cu toate că spitalele județene, universitare dispun în general de sisteme informatice medicale și de gestiune economică funcționale conectate cu sistemele CNAS, acestea nu procesează și datele din secțiile ATI și sălile de operație, deoarece spitalele nu dispun de module/sisteme informatice specializate pentru aceste compartimente. „Acest fapt generează lipsa unei monitorizări continue, completă, precisă și trasabilă (inclusiv din punct de vedere medico-legal şi al arhivării informațiilor) a parametrilor vitali ai pacienților îngrijiți în secțiile de anestezie-terapie intensivă (ATI), a procedurilor executate și medicație administrată în aceste secții, precum şi a stării bolnavilor îngrijiți în aceste secții, având drept posibile efecte: producerea de erori, lipsa productivității actului medical și lipsa eficienței personalului medical, acesta fiind încărcat cu operații administrative şi birocratice”, susțin autorii documentului.

Ce alte rezultate se așteaptă

În urma implementării noului sistem informatic, care permite interconectarea secţiilor ATI, pe lângă gestionarea eficientă a cazurilor în situația de Cod Roșu și reducerea încărcării birocratice a cadrelor medicale dintr-o specialitate deficitară, reprezentanții MS spun că se vor realiza și economii în actul medical, managementul spitalicesc va fi mai eficient și va permite schimbul de experiență în rețeaua ATI la nivel național: „Se vor putea extrage rapoarte statistice și se vor evalua în timp real costurile și, cel mai important, se pot face planificări și previzionări, astfel încât să se asigure continuu și complet resursele bugetare și tehnico-materiale necesare funcționării optime a acestor secții”.

Însă oficialii MS au ținut să menționeze și alte beneficii indirecte ale digitalizării secțiilor ATI, precum: scăderea cantității de hârtie consumată și limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

„Salvările se vor deplasa cu pacienții pe drumul cel mai rapid către spitalul adecvat tratării cazului și nu va mai consuma timp și combustibil căutând un pat disponibil într-un spital. Aceasta generează reducerea sau limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Totodată, implementarea proiectului SIEC - ATI va implica digitalizarea operațiunilor birocratice din secțiile ATI și SO (Anestezie și Terapie Intensivă și Săli de Operație - n.r.) din cele mai mari 18 spitale din țară, cu impact major prin scăderea hârtiei consumate”, se arată în referatul care însoțește proiectul de HG.

Finanțarea proiectului „Sistem informatic pentru evidența clinică a secțiilor ATI (SIEC - ATI)” a fost obținută prin Programul Operațional Competitivitate. Valoarea totală a acestuia este de 134.493.078,93 de lei, iar contractul de finanțare este semnat încă din data de 5.05.2021. Durata de realizare a investiției este de 33 de luni, conform proiectului de HG pus în dezbatere de Ministerul Sănătății.

În toate spitalele publice din România sunt peste 5.000 de paturi în secțiile ATI, dintr-un total de 125.000 de paturi, și 2.000 de medici care lucrează în aceste secții, dintr-un total de 56.000 de medici, conform datelor Institutului Național de Statistică.