„Dezinfectanții distrug germenii care rezistă la folosirea apei și săpunului”

Experții în sănătate au stabilit că aproximativ 30% din toate bolile infecțioase ar putea fi prevenite dacă se respectă regulile de igienă. Dar ce înseamnă, de fapt, igiena mâinilor? Suntem suficient de protejați de coronavirus sau de alte virusuri periculoase folosind doar apa și săpunul? Ne-a răspuns la aceste întrebări Cornelia Bădescu, managerul Dezimed, o companie importatoare și distribuitoare de produse de dezinfecție cu 20 de ani de activitate în acest domeniu. Aceasta explică, de asemenea, care sunt cei mai periculoși agenți patogeni, de ce anume depinde eficiența biocidă a unui dezinfectant, dar și când se folosesc dezinfectanții pe bază de alcool și unde sunt mai recomandați cei pe bază de clor.

De când a început pandemia auzim tot mai des „dezinfectați-vă mâinile”. De ce ar trebui să folosim produse dezinfectante?

Cornelia Bădescu: Primul lucru pe care l-am învățat când am început activitatea în domeniul dezinfectantelor a fost că profilaxia este cea mai eficientă metodă pentru a ține sub control infecțiile provocate de diferiți germeni patogeni (bacterii, fungi, virusuri), în cazul de față confruntându-ne cu pandemia provocată de coronavirus. Produsele dezinfectante sunt considerate printre cele mai eficiente mijloace profilactice care ne pot apăra de posibile îmbolnăviri provocate de infecții virale, bacteriene, fungice. Virusurile ne pot pune viața în pericol deoarece reprezintă cam 90% din agenții patogeni. Produsele dezinfectante ne ajută să diminuăm riscul infecțiilor ce provoacă boli, de multe ori grave, al căror tratament, în cazul în care există, este foarte costisitor. Și atunci ne întrebăm: nu este mai bine să ne protejăm, să avem grijă de noi și să nu ne îmbolnăvim? Iată de ce sunt necesare produsele dezinfectante sau antisepticele, cum se mai numesc, pentru că utilizarea lor corectă ne poate salva viața sau în cazul în care nu este vorba de o infecție gravă, ne eliberează de neplăcerile provocate prin contractarea virusurilor gripale, rotavirusurilor, mai nou a coronavirusului, a stafilococului auriu, a Candidei albicans, și exemplele pot continua.

Care sunt agenții patogeni mai periculoși și mai greu de inactivat?

Cornelia Bădescu: Este interesantă această întrebare și poate fi foarte utilă. Nu întotdeauna cei mai periculoși agenți patogeni sunt greu de inactivat de produse dezinfectante performante, testate, avizate corespunzător. De exemplu, să luăm un produs pus pe piață de compania noastră, Isorapid Spray, care are acțiune virucidă în 15-60 secunde! Deci activitatea virucidă este de ordinul secundelor, ceea ce este extrem de important și eficient în combaterea acestor microorgansime. Produsele de acest tip, denumite dezinfectante cu acțiune rapidă, gata de utilizare, au fost concepute în special pentru a fi folosite în domeniul medicinii dentare, unde există expunere mare, distanța dintre pacient și medic este mică, iar suprafețele pot fi contaminate foarte ușor. Pe de altă parte, există agenți patogeni periculoși, cum ar fi Mycobacterium Tuberculosis (care provoacă TBC), care necesită un timp mai mare de acțiune și o concentrație mai mare, atunci când utilizăm produse dezinfectante concentrate, care nu conțin alcooli, dar care sunt mult mai economice și pot fi utilizate și la dezinfecția suprafețelor mari, tip pardoseli. Oricât de periculoși și greu de inactivat ar fi anumiți agenți patogeni, dacă vom utiliza un produs performant, testat corespunzător, nu vom avea motive de îngrijorare, rezultatele se vor vedea imediat, infecțiile vor fi mai puține, iar mediul, mai sigur. Cei mai periculoși germeni Cei mai periculoși agenți patogeni sunt, pe de-o parte, cei mai răspândiți - cei care provoacă afecțiuni des întâlnite, cum ar fi virozele (includem și COVID-19), apoi hepatitele, infecțiile provocate de herpes virus, infecțiile provocate de Stafilococul auriu, de Salmonella, candidozele -, iar pe de altă parte sunt cei care nu sunt întâlniți la tot pasul, dar care provoacă boli grave, care necesită un tratament îndelungat (TBC sau SIDA). Virusurile sunt periculoase deoarece pot ocoli mecanismele de apărare ale corpului, așezându-se liniștite în celula-gazdă și așteptând momentul potrivit pentru a deveni active. Multe virusuri pot rămâne în organism pe întreaga durată de viață a purtătorului.

OMS spune că un dezinfectant bun trebuie să conțină peste 70% alcool. De ce acest procent? Știm, totuși, că alcoolul excesiv dăunează pielii.

Cornelia Bădescu: OMS a precizat această compoziție-standard pentru a facilita punerea pe piață a unei cantități mari de produse dezinfectante ca urmare a creșterii necesarului de produse, atât pentru mâini, cât și pentru suprafețe. Testele efectuate au demonstrat că produsele cu un conținut ridicat de alcool sunt foarte eficiente asupra majorității agenților patogeni. După cum s-a putut observa, pe lângă producătorii consacrați, pe piața mondială au apărut numeroși producători care au suplinit cantitatea enormă solicitată în ultimul an. Produsele cu alcooli pe care noi le punem pe piața din România sunt fabricate de producătorul elvețian Oro Clean Chemie AG, cu peste 50 de ani de experiență în cercetarea și fabricarea dezinfectanților. Ei au avut capacitatea de a efectua numeroase teste, care să ducă la producerea unui dezinfectant cu un conținut mai scăzut de alcooli, la care să se mai adauge și alte ingrediente. Spray-ul Isorapid, despre care povesteam, conține alcooli sub concentrația de 50%. Este o mare realizare să obții rezultate chiar mai performante cu o cantitate mai mică de alcooli, pentru că se reduce efectul alergen, toxicitatea și iritabilitatea produsului asupra pielii și sistemului respirator. Pe de altă parte, eficiența biocidă a produsului dezinfectant destinat mâinilor și pielii depinde atât de formula utilizată, cât și de calitatea alcoolului, care trebuie să aibă o puritate ridicată. Un dezinfectant de calitate conține și alte ingrediente pe lângă alcool/alcooli, care sunt necesare anihilării efectelor negative pe care aceste substanțe le au asupra pielii (iritație, uscăciune etc.) cum ar fi substanțele hidratante, de îngrijire și catifelare a pielii, permițând utilizarea frecventă a produsului fără a produce usturimi, uscăciune și chiar arsuri ale acesteia (în cazul pielii sensibile, a utilizărilor frecvente etc.). O cantitate foarte mare de alcool usucă pielea și distruge bariera protectoare a acesteia. Este recomandat să se evite produsele ce conțin substanțe cu un grad înalt de toxicitate (aldehide sau fenoli).

Dar când ne spălăm bine pe mâini cu apă și săpun nu îndepărtăm agenții patogeni?

Cornelia Bădescu: Când ne spălăm pe mâini cu apă și săpun sau cu loțiuni de spălat pe mâini, îndepărtăm cam 80% din germenii patogeni, dar diferența de 20% reprezintă un procent semnificativ. Acesta este rolul produselor dezinfectante: să asigure inactivarea germenilor ce rezistă la folosirea apei și săpunului. Foarte important de știut este că spălarea frecventă cu apă și săpun poate duce la o deshidratare a pielii. Este importantă calitatea săpunului, dar și gradul de duritate al apei utilizate. Pielea devine mult mai sensibilă la influențele externe care cresc potențialul de alergie.

Care sunt domeniile de activitate unde se pot folosi dezinfectanții pe bază de alcooli?

Cornelia Bădescu: Produsele dezinfectante pe bază de alcooli prezintă un mare avantaj: ele pot fi folosite în foarte multe domenii, atât de utilizatori profesionali în domeniul medical (spitale, unități sanitare, cabinete medicină dentară, clinici etc.), saloane de înfrumusețare, cât și de populație în domeniul casnic, săli de sport și fitness, în instituții (școli, grădinițe, universități, bănci, birouri, marketuri etc.), în hoteluri și restaurante, unități militare, penitenciare, mijloace de transport (aeronave, nave, trenuri, mașini transport - inclusiv persoane, ambulanțe), în domeniul industrial, pot fi aplicate atât pe mâini și piele, cât și pe suprafețele pe care le utilizăm zi de zi. Ca o concluzie, aceste produse pe bază de alcooli pot fi utilizate aproape oriunde este necesară dezinfecția. Aș mai adăuga faptul că, după apariția noulul coronavirus, s-a intensificat interesul pentru curățenia și dezinfecția suprafețelor, obiectelor, echipamentelor pe care le folosim zi de zi (telefon, laptop, tabletă etc.), folosind cu preponderență produse pe bază de acooli. Recomandarea noastră este să se citească cu atenție eticheta acestor produse pe care se vor identifica informațiile cele mai importante despre produs, de la activitatea asupra agenților patogeni, timpul de contact, simbolurile de periculozitate și până la procentul de alcooli pe care îl conține produsul.

Și atunci când folosim produsele dezinfectante pe bază de clor?

Cornelia Bădescu: Produsele dezinfectante pe bază de clor sunt adesea denumite și „dezinfectanți universali” datorită variatelor și numeroaselor domenii în care sunt recomandate dar, spre deosebire de cei pe bază de alcooli, se aplică utilizând o anumită diluție la dezinfecția pardoselilor, a obiectelor sanitare, a lenjeriei, a suprafețelor foarte mari. Utilizăm produsele pe bază de clor la dezinfecția apei din bazine, inclusiv la potabilizarea acesteia. Produsele profesionale pe baza de clor sunt foarte economice ca preț, prezentând, în același timp, o activitate biocidă completă, fiind active pe sporii bacterieni, tip Clostridium. Acestea pot fi utilizate în domeniul medical, saloane de înfrumusețare, săli de fitness, domeniu casnic, colectivități, industria alimentară, la dezinfecția suprafețelor mari și a ustensilelor din cadrul unităților de turism (hoteluri, restaurante etc.) dezinfecția bazinelor, inclusiv a apei potabile, așa cum am precizat mai sus. Dezinfectantele pe bază de clor au evoluat și ele, în sensul că există numeroase combinații dintre substanța activă și alte ingrediente care fac aceste produse mai ușor de utilizat prin producerea tabletelor clorigene, mai plăcute și cu o valabilitate mare, de 3 ani de la fabricare.

Suprafața săpunului, incubator pentru germeni

Biologul Atena Ivașcu, de la același importator de dezinfectanți, ne-a făcut câteva recomandări pentru o spălare eficientă a mâinilor: 1. Folosiți un săpun lichid ușor de la un dispenser și spălați-vă mâinile timp de aproximativ un minut. Pentru a evita contaminarea, dispenserul trebuie activat fie cu cotul, fie de un senzor în infraroșu. Acest gest reduce semnificativ riscul de contaminare încrucișată. Când vă spălați pe mâini, includeți încheieturile. Spălarea mâinilor mai mult de un minut nu dă rezultate mai bune, ci doar creează un stres asupra pielii. 2. Spălați și clătiți mâinile doar cu apă rece. Apa caldă dizolvă uleiurile naturale ale pielii și deschide porii, permițând germenilor să intre mai ușor în piele. Se recomandă mai întâi umezirea mâinilor înainte de aplicarea săpunului lichid. Acest lucru ajută la prevenirea uscării mâinilor. Săpunul trebuie clătit complet cu apă rece, deoarece orice reziduu poate crește considerabil potențialul reacțiilor alergice. 3. Folosiți un prosop de unică folosință pentru a vă usca mâinile, care trebuie să fie uscate, în special între degete. Nu este indicat să folosiți prosoape reutilizabile, prosoape din material textil, rulouri de pânză sau uscătoare cu aer cald, deoarece răspândesc germenii și pot recontamina mâinile.

Săpunul solid nu este adecvat, deoarece suprafața să umedă servește ca loc de reproducție ideal pentru germeni, precizează biologul Atena Ivașcu.

„COVID/coronavirus” și „de ce e important să mă spăl pe mâini” sunt două dintre cele mai frecvente căutări pe Google, în acest an al pandemiei de coronavirus, în care oamenii au vrut să afle mai multe despre un gest adesea ignorat, tocmai pentru că pare atât de banal.

Lumea medicală era mult mai familiarizată cu utilizarea produselor dezinfectante, în general, dar situația creată de apariția noului coronavirus a evidențiat necesitatea utilizării acestor produse atât în domeniul profesional, cât și în cel al colectivităților, de către noi toți acasă, la serviciu, în cadrul magazinelor, pentru asigurarea unei protecții cât mai eficiente, și aici depinde mult de produsul folosit. Cornelia Bădescu, manager Dezimed

Virusurile care provoacă boli unele grave, incurabile, cum ar fi SIDA, spre exemplu, sunt ușor de inactivat de către un produs dezinfectant care conține alcooli, de aici și recomandarea OMS privind apariția COVID-19, o boală provocată de infecția cu virusul SARS-CoV-2. Cornelia Bădescu, manager Dezimed

giena mâinilor include atât spălarea mâinilor, cât și dezinfecția acestora. Spălarea mâinilor reduce numărul de germeni tranzitorii pe piele, dar nu asigură inactivarea agenților patogeni. Cornelia Bădescu, manager Dezimed