Excelenta Sa, Sofia Grammata, Ambasadorul Republicii Elene, la București: După mai bine de 2.000 de ani de relații directe, românii si grecii au un potențial uriaș de cooperare neexploatat

Excelenta Sa, Sofia Grammata: Este o semnificație profundă, cea a reînvierii - Grecia a renăscut în 1821, după sute de ani de ocupație otomană. Grecii s-au ridicat împotriva ocupanților și, pot să vă spun, că revoluția greacă are și o rezonanță specială în România. Știți, fară îndoială, că unul dintre marii lideri ai Războiului pentru Independența Greciei, Alexandru Ipsilanti, a fost pe jumătate român, mama lui fiind Elisabeta Văcărescu. Suntem legați strâns cu conexiuni istorice puternice, inclusiv de pe vremea Războiului Grec de Independență. Care este astăzi semnificația acestei zile? E încă un mesaj al speranței. Sperăm că Grecia va depăși dificultățile ultimului deceniu și un semnal foarte pozitiv în acest sens a fost decizia din august 2022 când țara mea a ieșit de sub mecanismul de supraveghere europeană. Așa că suntem convinși că anul acesta va fi unul mai bun.

Adrian Ursu: Sunteți optimistă în privința viitorului, doamna ambasador?

E.S. Sofia Grammata: Grecia a trecut peste multe obstacole. Am devenit un stat independent în 1830, dar după aceea am avut 3 dictaturi, am avut un război al doilea mondial devastator, un război civil care a urmat marii conflagrații. În ciuda tuturor acestor obstacole, țara mea a reușit să devină ceea ce este: stat membru UE, NATO, al zonei Euro, al spațiului Schengen și o țară cu o dezvoltare economică foarte rapidă în ultimii ani.

Adrian Ursu: Excelența Voastră, vorbim despre relația economică dintre Grecia și România, aceasta este foarte puternică. Dacă ne uităm, de pildă, la oportunitățile de investiții reciproce, credeți că 2023 va fi un an important din punct de vedere al dezvoltării acestei cooperări?

E.S. Sofia Grammata: Sectorul economic al relației noastre a fost întotdeauna unul foarte important. Comunitatea greacă din România datează de sute de ani și vă pot spune că și această minunată clădire în care ne aflăm este un dar al comunității elene de aici către statul grec, în 1899, în condițiile în care diaspora din România era una foarte prosperă. Această continuitate este vizibilă până astăzi: Grecia este printre cei mai importanți investitori străini din România. Avem aici mai mult de 8.400 companii înregistrate, care asigură peste 15.000 de locuri de muncă și, ce este mai important, în 2022 circa 275 de firme noi din Grecia s-au înregistrat în România. Aceasta arată o tendință care în mod sigur va continua.

Grecii sunt interesați în țara dumneavoastră în special de sectorul agricol, de cel bancar. De asemenea, sunt activi în domeniul medical dar și în privința construcțiilor sau a alimentelor și băuturilor precum și de sectorul materialelor de construcții. Una dintre investițiile de top este compania Black Sea Suppliers, implicată în domeniul materialelor de construcții.Această tendință de creștere a investițiilor grecești va continua. Dar ceea ce este nou în relațiile noastre economice este dorința românilor de a investi în Grecia. Companiile dumneavoastră sunt deja active la noi iar altele plănuiesc să intre în domeniul comerțului electronic, de asemenea pe piața imobiliară, ținând cont de faptul că suntem o țară foarte turistică.

Adrian Ursu: Sunt deja mulți români care au cumpărat proprietăți în Grecia.

E.S. Sofia Grammata: Da și suntem fericiți pentru asta. Românii sunt atrași și de domeniul alimentelor și băuturilor și în zona de IT. Sunt multe beneficii pentru ambele țări din această cooperare și aș putea să vă spun sincer că aspectul economic al relației bilaterale a fost printre prioritățile mele în acest mandat.

Adrian Ursu: Ați vorbit despre domeniul turistic și, din păcate, am traversat doi ani sumbri pentru acest sector, perioada pandemiei. Anul trecut a fost ceva mai bun pentru că oamenii au ieșit din case și dintre granițele țării lor, au început să călătorească, dar sunt încă o mulțime de îngrijorări privind situația economică a familiilor lor - avem criza energetică, creșterea inflației, și în Grecia, și în România. Credeți că 2023 va fi, Excelența Voastră, un an mai bun pentru schimburile turistice?

E.S. Sofia Grammata: Sunt sigură de asta. Să vorbim mai întâi despre România: sunt fericită să aud voci peste tot în limba greacă în București. Turiștii greci nu sunt doar cei care au avut ghinionul să sufere acel teribil accident în decembrie. Turiștii greci sunt peste tot în România. Unii vizitează Sinaia, castelul, alții sunt aici în București în Centrul Vechi al orașului. Limba greacă este printre cele mai vorbite limbi străine în București și sunt foarte fericită pentru asta. Romanii în Grecia au revenit la fluxul și numărul din 2019. Anul acesta, peste 1.400.000 de concetățeni ai dumneavoastră au vizitat Grecia. Vorbim în special de cei care vin pe cale rutieră, ținând cont de faptul că avem o excelentă rețea de autostrăzi care ușurează mult turismul din țara dumneavoastră. Dar sunt fericită să vă spun că românii au început încet încet să descopere și alte destinații în Grecia, mai ales în partea de nord a minunatei noastre țări.

Adrian Ursu: Am descoperit că aveți și stațiuni de schi în Grecia.

E.S. Sofia Grammata: Da, dar insulele sunt preferate. Sunt multe zboruri charter, mai ales în timpul lunilor de vară dar și zboruri directe din multe aeroporturi romanești care facilitează descoperirea acelor noi destinații pe care le menționasem: Creta, Rhodos, Ionian Islands, chiar și insulele din Sporades, Insulele Skopelos și Alonnisos, Naxos, Paros și, desigur, Mykonos și Santorini. Au devenit din ce în ce mai preferate și iubite de români și desigur, iubim turiștii români, nu doar pentru faptul că ei aduc venituri țării mele - căci acesta este un aspect material - dar iubim oamenii pur și simplu oamenii voștri. Grecii și românii, pe lângă faptul că sunt vecini, consider că sunt similari în modul de gândire. Suntem toți extrovertiți, ne place să ieșim, ne plac mâncarea bună, muzica bună, mașinile frumoase, de asemenea ne și bucurăm de viață și deci, vă invităm să vizitați Grecia în perioada Sărbătorilor Pascale și în perioada verii.

Adrian Ursu: Care este locul secret, preferat, din Grecia, ce recomandați celor care nu știu despre el?

E.S. Sofia Grammata: Vreți să vă dezvălui secretul? Vă pot spune despre preferințele mele: mi-a făcut plăcere să vizitez ca turist Andros. Această insulă nu este printre cele mai vizitate din punct de vedere turistic, dar este o insulă frumoasă cu un oraș foarte frumos - Syros. O insulă frumoasă care a fost centru istoric pentru multe decenii și deci, are un aer aristocratic, iar Primăria din Syros este printre cele mai frumoase primării din Grecia, și Kefira, desigur, este printre cele mai frumoase insule nu foarte bine știută de turiștii români. Și Elafonisos, desigur - nu spun că Elafonisos nu este o insulă știută, dar totuși nu foarte cunoscută românilor.

Adrian Ursu: Nu foarte promovată.

E.S. Sofia Grammata: Exact, vorbind despre Ionian Islands - Ithaca merită să fie știută, vizitată. Despre insulele Marii Egee de Nord, am vizitat o dată această frumoasă insulă Samos unde regăsești pini, o țară cu multă zonă verde, plaje frumoase. Desigur, un alt secret al bucătăriei mediteraneene este insula Icaria. Probabil știți această insulă ca având cea mai longevivă populație. Nu vă pot spune secretul, pentru că nu îl știu, dar pare că au o mentalitate particulară, un ritm de viață foarte relaxat și deci, să mergem acolo! Și noi grecii, dar și românii. Cât timp iubim viața, și iubim, să ne bucurăm de ea.

Adrian Ursu: Vă mulțumesc pentru recomandări și pentru că ați împărtășit cu noi aceste secrete. Întorcându-ne la România, Excelența Voastră, oare ați putea împărtăși cu noi felul de mâncare preferat din bucătăria românească?

E.S. Sofia Grammata: Probabil sună puțin banal dar vă pot spune că îmi plac foarte mult sarmalele - semănă cu sarmalele noastre, Dolmates, dar totuși nu sunt la fel.

Adrian Ursu: Care este diferența? Ne puteți spune?

E.S. Sofia Grammata: Da, cred că sarmalele românești sunt mai condimentate, nu sunt așa de mari cum familia mea obișnuiește să le facă în Grecia și au mai multă carne în compoziție față de sarmalele pe care obișnuiam să le gust din bucătăria familiei mele.

Adrian Ursu: Mutându-ne dinspre bucătăria românească la cultura românească, care este artistul dumneavoastră preferat? Actor, cântăreț, pictor?

E.S. Sofia Grammata: Artistul meu preferat român vă pot spune sincer că este domnul Marin Cazacu. Maestrul Marin Cazacu, care concertează la Ateneul Român și ține unele dintre cele mai frumoase reprezentații pe care le-am văzut vreodată. De asemenea, a participat și la Ziua Francofoniei. Sunt francofonă și de aceea am luat parte la acest eveniment și mi-a făcut o deosebită plăcere să ascult spectacolul oferit de orchestra maestrului Marin Cazacu, pe data de 20 martie. La Muzeul Național de Artă din București a avut loc evenimentul.

Adrian Ursu: Și artistul grec preferat? Pe care îl recomandați oricărui român să îl asculte?

E.S. Sofia Grammata: Fiindcă ne referim la muzică, o să îl recomand pe domnul Leonidas Kavakos, cel mai bun violonist al nostru, dar vă pot spune că am desigur și o preferință când vine vorba de pictură și avem mulți pictori foarte talentați. Unul dintre ei se întâmplă să îmi fie și prieten, Maria Filopoulou, o artistă desăvârșită care se ocupă cu picturi marine.

Adrian Ursu: Excelența Voastră, care este mesajul dumneavoastră în această zi specială pentru prietenii dumneavoastră de aici, din România, având în vedere relația privilegiată pe care țările noastre o au?

E.S. Sofia Grammata: Primul mesaj este că organizăm un eveniment foarte special. Evenimentul va avea loc la Ateneu, pe data de 26 martie, și o să fie un eveniment pentru tineret, având în vedere că orchestra este formată din persoane foarte tinere, care fac parte din Orchestra Megaron din Salonic. Îl vor avea de asemenea și pe Mikis Theodorakis dar, în principal, muzica greacă clasică, inclusiv Manolis Kalomiris. Cred că există foarte mult potențial nevalorificat de colaborare în relațiile dintre România și Grecia chiar și acum, după mai mult de 2.000 de ani de negoț.

Da, de relații comerciale. Sunt 2.700 de ani de la prima colonie grecească, cea de la Histria, de la malul Mării Negre și, cu toate acestea, încă avem domenii neexplorate de cooperare. Trebuie să descoperim aceste oportunități, acest potențial.

Adrian Ursu: Da, pentru că asta înseamnă, de fapt, viitor. Și noi privim, la rândul nostru, cu încredere înainte. Vă doresc o Zi Națională fericită, Excelența Voastră, și sper să vă bucurați în continuare de timpul pe care îl veți petrece aici în România.

E.S. Sofia Grammata: A fost o perioadă absolut minunată. Am fost fericită să trăiesc în București, am fost fericită să trăiesc printre români și pot să vă spun sincer că, după plecarea mea, în câteva luni, îmi voi aminti România cu multă dragoste.

