Femeie pilot - curajul de a fi altfel într-o lume a curselor auto

Dar pilotul Monica Andra Popescu și trofeele pe care le-a cucerit în campionatele auto ne arată că este un sport în care femeile au un cuvânt de spus și pot face performanță.

Monica este pasionată de automobilism încă din copilărie, când jucăriile preferate erau mașinile, nu păpușile. Cu toate că părinții nu i-au încurajat pasiunea, visul ei de a participa la cursele auto s-a împlinit cumva neașteptat, când l-a întâlnit pe Horia Gheorghe, pilot campion de viteză în coastă, cel care i-a devenit apoi și partener de suflet. După ce i-a remarcat calitățile la volan, el a fost cel care a încurajat-o să participe la curse. Se întâmpla în toamna anului 2016, când Monica a îmbrăcat costumul de pilot, și-a pus casca și a demarat în prima ei cursă de îndemânare auto. De atunci, a urcat pe podium an de an, dar visul ei merge mai departe, către campionatul de viteză în coastă, în care adrenalina piloților este la un alt nivel și unde și-ar dori să concureze și să urce pe podium alături de Horia.



Știu că în viața de zi cu zi ești consilier juridic. Cum ai ajuns de la Drept la cursele auto?

Monica Andra Popescu: - Cu toate că ați fi tentați să credeți că sunt meserii/pasiuni atât de diferite, adevărul este că au mai multe în comun decât ar părea: atenția distributivă, atenția la detalii și, nu în ultimul rând, prezența de spirit.

Și cum se împacă jobul cu pasiunea pentru curse?

Monica Andra Popescu: - Cursele auto sunt modalitatea de evadare de care am nevoie la sfârșit de săptămână, pentru a avea parte de ceva acțiune. Colegii de muncă îmi susțin pasiunea și mă încurajează. Energia bună și gândurile colegilor mei mă însoțesc în fiecare cursă.

Ce înseamnă pentru tine să fii la volan, în cursă?

Monica Andra Popescu: - La volan sunt eu cu adevărat, mă simt în mediul meu. Simt că devin una cu mașina. Sunt mai puternică, mai încrezătoare în forțele proprii decât în oricare alt moment. În timpul curselor nu există sentimente, ci doar concentrare pe ce am de făcut. În cursele de super slalom, fiecare secundă contează. Pilotez din pasiune și-mi doresc să fiu din ce în ce mai bună în ceea ce fac, de la cursă la cursă. Așa că trăiesc intens fiecare moment!



Cum a fost la prima cursă? Și cum te-ai simțit când ai urcat pe podium?

Monica Andra Popescu: - În 2016 am spart gheața și am participat la prima mea cursă, la Campionatul Național de Îndemânare Auto. A fost un sentiment intens și inedit. Era ceva nou pentru mine, eram entuziasmată peste măsură și am simțit adrenalina la cel mai înalt nivel.

Pasiunea înseamnă în primul rând multă muncă. Și toate eforturile îți sunt răsplătite. În 2019 și 2020 am fost campioană națională la grupa „Femina”, care este dedicată exclusiv femeilor, și vicecampioană la grupa A4. Anul trecut am fost campioană la A4 și vicecampioană la categoria „Femina”.

Când urci pe podium este un sentiment greu de descris în cuvinte. Este unic! Simți pur și simplu cum te cuprind bucuria, entuziasmul, mândria că ești acolo, printre cei mai buni.

Care a fost prima mașină cu care ai concurat și ce ți-ai dori să conduci în viitor?

Monica Andra Popescu: - Prima mașina cu care am concurat a fost un Peugeot 206. Acum, în viața de zi cu zi, dar și în concursuri, conduc o mașină unică în România, un Peugeot 208 GTI ediția 30 de la Peugeot Sport. Are blocant ca o mașină de curse și mă ajută să o controlez mai bine în viraje. Hmm, la capitolul dorințe… mi-ar plăcea să conduc un Porsche 911 Turbo S și să concurez alături de iubitul meu. Mi-aș dori să formăm o echipă în Motorsport, în cele mai mari campionate, și să fim pe podium împreună.

Cum este privită o femeie în lumea curselor?

Monica Andra Popescu: - Toți ochii sunt pe mine, sunt sub lupă. Dar în același timp sunt și admirată pentru munca și îndemânarea mea, iar spectatorii sunt curioși de evoluțiile din timpul curselor. Este ceva rar ca o femeie să participe la astfel de competiții, nu sunt foarte multe concurente în aceste probe, și mai ales să și câștige.

Emoțiile feminine își au locul în lumea curselor? Cum vede o femeie mașina de curse?

Monica Andra Popescu: - Am emoții, cu siguranță, mai ales când mă aflu la linia de start și îmi aștept rândul. Atunci este punctul culminant. Dar toate emoțiile pe care le simt sunt constructive, mă ajută să mă concentrez mai bine pe traseu. Am emoții pentru că vreau să fiu tot mai bună și să nu greșesc.

Nu știu cum văd alte femei mașina de curse, dar știu cum o văd eu… ca pe o evadare din cotidian, locul unde mă simt bine. Este o lume a mea, în care adrenalina e nelipsită.

Cât de mult contează pregătirea fizică pentru o astfel de pasiune?

Monica Andra Popescu: - Pregătirea fizică nu este un „must” în cazul meu, deoarece mașina este ușor de manevrat - nu e ca la Formula 1 -, dar eu aleg să fac pregătirea fizică pentru mine, pentru sănătatea mea și, bineînțeles, pentru a nu îngreuna mașina.

Ești, într-un fel, și „doctorul” mașinii pe care o conduci?

Monica Andra Popescu: - Nu sunt un as în ale mecanicii, dar îmi dau seama când se întâmplă ceva cu mașina și sesizez imediat zgomotele neobișnuite. Nu știu să identific exact ce anume, dar urechea nu mă înșală și transmit imediat colegilor din echipa tehnică, ei știu mai bine ce au de făcut.

Dar în viața de zi cu zi cum ești la volan?

Monica Andra Popescu: - Cu siguranță, nu sunt ca în timpul curselor auto. În traficul de zi cu zi sunt temperată și mă adaptez condițiilor, doar știm cum se circulă în București. Sunt conștientă că trebuie să fiu un exemplu pentru ceilalți.

„Mă antrenez de cinci ori pe săptămână. Sunt fidelă antrenamentelor de sală, dar îmi plac foarte mult ieșirile cu bicicleta în parcuri sau la Pădurea Băneasa”.

În acest weekend, Monica ia startul la Trofeul Ploiești 2 - Campionatul național de super slalom. Cursele au loc pe bulevardul Independenței.

Palmares

Campionatul Național de Super Slalom

2022 locul 1 Femina (prima etapă)

2021 locul 2 Femina și locul 1 la grupa A, clasa 4

2020 locul 1 Femina și locul 2 la grupa A, clasa 4

2019 locul 1 Femina și locul 3 grupa A, clasa 4

2018 locul 2 Femina și locul 2 grupa A, clasa 3

2017 locul 2 Femina și locul 1 grupa A, clasa 3

2016 locul 3 Femina (debut și participare 3 etape)

Etape de disputat în Campionatul Național de Super Slalom (CNSS) și în Campionatul Național de Îndemânare Auto (CNIA), 2022

4 - 5 iunie, Ploiești

2 - 3 iulie, București

23 - 24 iulie, Brăila

13 - 14 august, CT Park

3 - 4 septembrie, Râmnicu Vâlcea

24 - 25 septembrie, Iași

8 - 9 octombrie, Cursa Campionilor SAB & Accesorii

