Fructele îngraşă, legumele nu

Lupta cu kilogramele în plus este chiar un război Mondial. Pe cei mai mulţi îi auzi că trebuie să mai dea jos nişte kilograme, dar slăbirea nu este o treabă uşoară. Explică mai multe doctorul Răzvan Vasilescu, Spitalul Clinic Colentina.

Florin Condurăţeanu: - Domnule doctor Răzvan Vasilescu, sunteţi în colectivul de diabet, nutriţie şi boli metabolice. Ce e cu acea cură că într-o zi mănânci numai salată, a doua zi un ou şi puţină brânză, a treia zi te hrăneşti doar cu mere?

Dr. Răzvan Vasilescu: - Este o greşeală. Organismul are nevoie în fiecare zi de macro-nutrienţi, adică proteine, lipide, glucide, dar are nevoie zilnic şi de micro-nutrienţi, adică vitamine şi minerale. Toate trebuie în cantităţi moderate, să existe în regimul alimentar zilnic. Fără ele nu funcţionează bine organismul. Unele din ele nu există în organism, trebuie aduse prin regimul alimentar din afară. De exemplu, zincul, care luptă cu stresul trebuie să fie alimentat din afară, nu există în organism. La fel, magneziul, cel necesar cordului tot din dieta alimentară este adus în organism. În procesul de îngrăşare nu aceste categorii de nutrienţi în cantităţi rezonabile îngraşă, ci covrigeii, chipsurile, sticksurile, pateuţele, cum amintiţi dumneavoastră, mâncarea de la fast food îngraşă. Sunt acestea categorii de alimente care nu se transformă în energie, nu sunt cu adevărat nutrienţi, ele depun kilogramele în plus, au vină în obezitate. În privinţa curelor de slăbire eu consider că acestea nu există.

F.C.: - Cum adică?

Dr. R. Vasilescu: - Cum poţi să recomanzi aceeaşi cură de slăbire pe bandă rulantă şi Adrianei, şi Mariei. Adriana are 30 de ani şi un diabet de tip II, Maria are 70 de ani, e hipertensivă şi cu multe grăsimi în sânge. Dieta în cazul obezităţii se prescrie fiecărui om în parte, în funcţie strictă cu bolile pe care le are, cu starea lui de sănătate, totul personalizat, nu cure recomandate otova, la toţi identic. Fiecare om trebuie să fie consultat de un nutriţionist, să aducă, să facă analizele şi testele pentru a i se adapta, lui şi numai lui, un anume regim alimentar în concordanţă cu starea lui. Regimurile alimentare recomandate la grămadă fac oamenii să revină după cură la greutăţi mai mari ca la început. Şi, apropo, în perioadele de slăbire, oamenii trebuie să mănânce destule proteine, proteine de calitate superioară, pentru a aduce energie. Și tot capitolul obezitate trebuie să ţină seama de stres. Stresul îngraşă.

F.C.: - Care este cel mai mare duşman al sănătăţii?

Dr. R. Vasilescu: - Zahărul. Oricât ne-ar plăcea dulciurile, cum ziceţi, dulciurile sunt cele care îngraşă.

F.C.: - Peste tot sunt îndemnuri: „consumaţi multe fructe şi legume”. E o povaţă bună?

Dr. R. Vasilescu: - Da, este un sfat bun, pentru că ele conţin fibre care ajută tranzitul intestinal. Dar, atenţie, fructele îngraşă, legumele nu îngraşă.

F.C.: - Chiar și merele acelea zbârcite şi cam verzi?

Dr. R. Vasilescu: - Şi merele îngraşă. Unele fructe sunt mai dulci ca altele: bananele, strugurii, pepenii, perele. Toate au multă zaharoză. Trebuie să le mâncăm cu cumpătare. Totul se evaluează în cantitatea pe care o consumi. Legumele nu îngraşă, sunt foarte recomandate. Cartofii bineînţeles că îngraşă. Când sunt prăjiţi, aduce calorii şi uleiul.

Medicul nutriţionist trebuie să ţină seama şi de metabolismul pacientului, de datele genetice, de familia lui, obeză sau nu. Toatele regimurile de slăbire trebuie individualizate, să fie specifice pacientului respectiv, stării organismului lui.