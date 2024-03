Jean Valvis, fondatorul Aqua Carpatica, vede noi oportunități de colaborare între România și Grecia

Se consideră un copil adoptiv al Bucovinei, pentru că din 1992, de când a ajuns în Bucovina, s-a îndrăgostit de locuri și de oamenii de aici, de credința lor în Dumnezeu, de ospitalitatea și pioșenia românilor pe care-i consideră frați ai grecilor. A dezvoltat în România un proiect de mare succes pe care ar vrea să-l transforme într-un brand de țară, după ce a promovat apele din România, cele mai bune din lume. Jean Valvis spune mereu că românii și grecii sunt frați, sunt popoare înfrățite pe care le leagă cele mai importante evenimente istorice, iar în România s-a simțit de la început ca acasă. Acum, de Ziua Greciei, Jean Valvis vorbește și despre viitorul relațiilor dintre România și Grecia, gândindu-se că până și în cele mai dificile situații se pot găsi noi oportunități de dezvoltare a relațiilor bilaterale.

Domnule Valvis, cum sărbătorește un grec în România Ziua Națională?

Jean Valvis: Cu tot sufletul și cu niște evenimente culturale care vor avea loc la Ateneu, cu grupul meu și cu Aqua Carpatica. Noi suntem sponsorii. Va fi un mare concert. Sărbătorim pentru că ne amintim de oamenii care acum 200 și ceva de ani spuneau acest proverb al revoluției din Grecia: este mai bine o oră de viață în libertate decât 40 de ani de sclavie și pușcărie. Sloganul rămâne foarte viu și foarte actual, pentru că în continuare tirania n-a dispărut de pe Pământ și chiar aici, aproape de noi, constatăm cât de mult rău poate să facă.

Românii și grecii sunt frați, sunt popoare înfrățite. Acum suntem în fața unei mari provocări care amenință libertatea și gândirea liberă. Dar războiul din Ucraina poate să devină și o oportunitate, dacă se va face un plan de reziliență care să ne ajute să depășim această perioadă și să descoperim noi oportunități de colaborare, cum este cea energetică, pe axa Alexandroupolis, unde se construiește acest canal pentru gazul lichefiat.

Adrian Ursu: Terminalul pentru gaz lichefiat care ar putea să aducă dinspre sud ceea ce a pierdut Europa dinspre est.

Jean Valvis: Exact. E rezultatul bunei colaborări dintre țările noastre. Poate să fie infrastructură de drumuri, poate să fie la nivel digital, la orice nivel. Această amenințare reală va conduce la consolidarea celor două țări, iar România și Grecia se vor regăsi mai apropiate, din foarte multe puncte de vedere. Deci aici este o șansă de a transforma amenințarea și constrângerea în oportunități de consolidare a relațiilor, având colaborări multiple, în toate domeniile.

Adrian Ursu: Domnule Valvis, fiind Ziua Națională a Greciei, nu putem decât să ne gândim la ceea ce ne leagă, la ceea ce înseamnă nu doar la nivel simbolic o astfel de de sărbătoare, ci la ceea ce zi de zi românii simt pentru greci și grecii pentru pentru români. În toți anii aceștia, de când sunteți în România, de când construiți aici, nu neapărat o afacere, ci un mod de a face, mai degrabă, cred că ați învățat multe lucruri despre români, așa cum și noi încercăm să învățăm lucruri despre greci. Dacă ar fi să spuneți acum care este cea mai mare calitate a românilor și care credeți că este cea mai mare calitate a grecilor, dar să fie diferite, chiar dacă sunt popoare înfrățite, cum spuneați, cum le-ați defini la unii și la alții?

Jean Valvis: Calitatea, la ambele, este ospitalitatea. Sunt de 32 de ani aici, chiar m-am simțit ca acasă din primii ani, când eram în Bucovina, în bazinul Dornelor. Oamenii au același sentiment vizavi de ortodoxie, vizavi de Hristos. Românii sunt un popor pios. Eu, personal, am constatat, când am văzut cum oamenii stau la o coadă de 5 km, la Sfânta Parascheva, la Iași. Nu voi uita niciodată această imagine și nu era un om în spatele celuilalt, ci erau cinci oameni în rând, cu scaune. Pe lângă ospitalitate și pioșenie, românii au capacitatea de a se descurca. Acest popor a trăit foarte multe constrângeri și a dat cei mai buni ingineri, cei mai buni hidrogeologi, specialiști în multe domenii, în special în IT.

Adrian Ursu: Și dacă ne mutăm mai la sud, pentru a defini calitățile poporului grec?

Jean Valvis: Poporul grec este un popor expresiv, „cu inima în palmă”, adică e gata să îți dea imediat ce ai nevoie. Am trăit și în Franța, şi în Elveția, și în Italia, dar nu am văzut această căldură, acest sentiment autentic. Modul în care se exprimă poporul grec este ceva foarte important. Chiar în încercarea de a promova valorile profunde al muzicii grecești. Sunt foarte multe comentarii și pe social media, unde oamenii descriu cum au redescoperit o Grecie plină de sentiment, de expresivitate umană, de căldură umană.

Adrian Ursu: Mulțumim și vă simțim alături. În toți acești ani v-am simțit alături.

Jean Valvis: Cu drag, vom fi împreună, până la adânci bătrâneți. La mulți ani, Grecia! La mulți ani, România! Numai bine urez tuturor!

Ambasadorul apelor minerale

Jean Valvis a pus și bazele unei companii de îmbuteliere a apei minerale la Vatra Dornei, în 1992, apoi, în anul 1994, a fondat Valvis Holding, înființând Dorna Apemin, societate pe acțiuni cu capital româno-elvețian, în cadrul căreia, între anii 1996-1999 s-au construit, sub brandul Dorna, trei noi fabrici de exploatare a apei minerale în Vatra Dornei, Suceava (Dorna, Poiana Negri, Izvorul Alb).

În anul 2010 a fost lansat brandul Aqua Carpatica, singura apă cu 0 mg nitrați/litru. Aqua Carpatica, brandul creat de Jean Valvis în 2010, este deja prezent, din 2016, pe 16 pieţe internaţionale. „România, patria apelor minerale” este proiectul de brand de țară propus de Jean Valvis. A mizat pe faptul că România deține 40% din rezervele de apă minerală la nivel mondial și 110.000 km pătrați care primesc apă pură, fiind numărul unu în lume, ca forță a apelor minerale, la nivel mondial.

În lipsa informațiilor despre resursele de apă minerale ale României la nivel internațional, Jean Valvis a făcut și muncă diplomatică, pentru a-și convinge partenerii de afaceri din alte țări de beneficiile apelor din România.