O nouă materie opțională, iubită de copii: Ora cu și pentru animale

Mai este nevoie de un ordin de ministru, după ce programul-pilot a avut un succes enorm la școlile din Ilfov. Noua materie opțională pe care o pot alege elevii, la propunerea școlilor, este o oportunitate atât pentru dezvoltarea empatiei, a educației civice a copiilor și a unor abilități speciale, din primii ani de școală, cât și pentru profesorii care aleg să predea această disciplină, pentru că astfel își pot completa mai ușor norma didactică. Partea practică a disciplinei se poate integra și în programele Școala Altfel sau Săptămâna Verde. Copiii care au beneficiat până acum de această materie opțională au fost foarte entuziasmați și își doresc să facă în continuare această oră specială de educație pentru îngrijirea animalelor. Cristina Ghiță, Inspector General Adjunct al ISJ Ilfov, una dintre inițiatoarele proiectului, a explicat, pentru Jurnalul, cum s-a derulat programul-pilot din județul Ilfov, în ultimii doi ani.

Jurnalul: De cât timp există opționalul „Ora cu și pentru animale”, în școlile din România și ce elevi au beneficiat de el?

Cristina Ghiță: Se implementează de doi ani, în județul Ilfov, în școli gimnaziale, la clasele a V-a și a VI-a.

Cine predă aceste ore de educație pentru protecția și îngrijirea animalelor?

Cristina Ghiță: Predă un profesor abilitat din punct de vedere pedagogic și care poate să predea orice disciplină. Important este să-și dorească, pentru că nu va preda niciodată un profesor care nu iubește animalele. S-a dovedit că impactul a fost unul uriaș, iar anul acesta mai mulți profesori au accesat opționalul. Au predat profesori de Biologie, de Geografie, chiar și de Sport am avut. Profesorul de Biologie își dorește să predea, pentru că își pune în valoare cunoștințele. La fel și cel de Geografie. Profesorii de Psihologie ar putea preda, dar aceștia sunt la liceu. La gimnaziu sunt discipline precum Educație socială sau Educație civică și cei care predau aceste materii și-au dorit să preia și această oră. Și-ar dori mai multe ore din această materie, dar ne restricționează planurile cadru, pentru că este un număr limitat de opționale la nivelul unei clase.

Cum s-a făcut această alegere, la școlile unde se predă deja materia opțională?

Cristina Ghiță: Părinții care au aflat de această materie au cerut-o pentru copiii lor, iar elevii au fost foarte entuziasmați și au renunțat la alte opționale, pentru a-l alege pe acesta. Se vede imediat o modificare aptitudinală și mai ales comportamentală la copil. Contribuie foarte mult la dezvoltarea empatiei și a responsabilității: e mult mai responsabil copilul și, indirect, îi responsabilizăm și pe părinți.

Se va extinde această materie opțională și la alte clase sau la liceu?

Cristina Ghiță: Ne dorim să extindem, într-o manieră cumva în strânsă legătură cu profilul absolventului, inclusiv la liceu, dar am reușit să o introducem pentru preșcolari, la grădiniță. Problema este că nu sunt obligatorii materiile opționale la grădiniță, dar sunt educatori care își doresc să aibă această disciplină, fie ca opțional, fie ca activitate la grupă.

Există șansa, acum, să se implementeze la nivel național?

Cristina Ghiță: Da, deja am primit un aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate de la Ministerul Educației, după ce au analizat programa în sine, din punct de vedere curricular, metodologic și științific, cu toată analiza de nevoi pe care noi am fundamentat-o în baza rezultatelor pilotării, în ultimii doi ani. Am primit o serie de sugestii de clarificări pentru îmbunătățire, ceea ce înseamnă că a avut un impact maxim și asupra celor care au analizat și au acordat atenție maximă, deci își asumă implementarea acestei programe. Am ținut cont de sugestiile lor, am ajustat materialul, l-am trimis pe 12 decembrie, iar acum așteptăm ordinul de ministru.

Din ce an școlar s-ar implementa efectiv, la nivel național?

Cristina Ghiță: Ar fi ideal să avem ordinul de ministru în luna ianuarie, astfel ca fiecare școală să poată să propună și să aprobe în consiliul profesoral și în consiliul de administrație această disciplină opțională, în luna februarie, pentru a se preda din anul școlar următor. Se poate definitiva clar schema orară și încadrarea fiecărui profesor, astfel ca din anul școlar 2026-2027 să poată fi aleasă această materie.

Se va colabora inclusiv cu specialiști, ONG-uri și adăposturi pentru animale?

Cristina Ghiță: Deja există astfel de colaborări. Acesta e chiar un element original și forte al proiectului, pentru că se bazează pe exemple concrete din partea specialiștilor care vin la clasă și le vorbesc elevilor despre toate nevoile animalelor. Sunt medici veterinari, ONG-iști, dresori și alți specialiști care au intrat în contact cu elevii. Sunt oameni abilitați, sunt partenerii noștri care vin în clasă sau copiii merg la adăposturi sau la cabinete veterinare, unde beneficiază de consiliere.

Animalele sunt folosite, cu rezultate foarte bune, inclusiv în terapii, fiind extrem de eficiente în reducerea autismului. Copiii care au probleme de adaptare au avut o schimbare de comportament?

Cristina Ghiță: Da, am avut copii din categoria celor cu nevoi speciale care au beneficiat de aceste ore și s-a înregistrat o ameliorare. Am avut 70 de copii pe care i-am dus acum o lună la o organizație cu activitate ecvestră, având inclusiv terapii bazate pe cai, iar copii cu probleme de comunicare sau de comportament, diagnosticate sau nu, au arătat imediat o schimbare în bine. Le-a plăcut foarte mult, s-au jucat, au călărit, sub asistența profesioniștilor. Se făcuse noapte și nu mai doreau să plece. Un specialist care merge în toată Europa să potcovească le-a arătat cum se face potcovitul cailor. Am avut și dresori de câini pentru terapii, pentru găsirea persoanelor sau a substanțelor interzise. Consiliul Județean Ilfov a mai folosit terapii cu animale – câini, pisici sau cai.

Câți copii au participat până acum la aceste ore?

Cristina Ghiță: În anul acesta școlar am avut 14 clase, cu 25 de copii fiecare, din 13 școli. Se face o oră pe săptămână, dar se poate extinde programul la Școala Altfel, Săptămâna Verde sau orice altă activitate școlară.

Există sau va exista și un manual pentru această materie opțională?

Cristina Ghiță: Există deja un auxiliar care vine în sprijinul orei, iar profesorii îl folosesc. Este în format digital. Avem un astfel de material didactic pentru fiecare dintre cele 5 module și domenii de conținut din programă.

Competențele pe care le dezvoltă disciplina

Specialiștii au stabilit primele trei competențe generale pe care le dezvoltă această nouă disciplină opțională:

Utilizarea cunoștințelor despre lumea animalelor pentru înțelegerea relațiilor cu mediul de viață și dezvoltarea responsabilității; Dezvoltarea capacității de a interpreta nevoile animalelor pentru îngrijirea corectă și protecția acestora și Evaluarea relației dintre oameni și animale, pentru a fundamenta decizii responsabile, în acord cu principiile etice și preventive.

