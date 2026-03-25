Interviu cu Excelența Sa Doamna Evangelia Grammatika, Ambasadorul Republicii Elene la București: 205 ani de la declanșarea Revoluției Grecești

Aceasta amintește, încă o dată, despre conexiunile puternice dintre Grecia și România, atât cele istorice, cât și cele de cooperare economică actuală. Excelența Sa mai subliniază și faptul că România și Grecia au o legătură diplomatică de secole, iar cel mai important eveniment din istoria Greciei moderne rămâne Revoluția care a făcut posibilă eliberarea și independența acestei țări, sprijinită de români și organizată de pe teritoriul României, pentru că în țara noastră s-a format și a activat Etheria. Nu în ultimul rând, ES Doamna Evangelia Grammatika relansează invitația pentru toți românii de a vizita Grecia și de a descoperi zone turistice mai puțin cunoscute.

Adrian Ursu: Excelență, La mulți ani, de Ziua Națională! Aș vrea să vă întreb care este semnificația specială a acestei importante sărbători, pentru toți grecii, în acest an.

ES Evangelia Grammatika: Vă mulțumesc foarte mult. Este o plăcere să fiu aici și să fiu invitată în programul dumneavoastră. Este întotdeauna o sărbătoare foarte specială Ziua Națională a Greciei la București și în România, deoarece revoluția greacă pentru independența Greciei a fost lansată aici, pe teritoriul României, la Iași, în 1821. Și, desigur, este mereu o ocazie foarte specială, o ocazie importantă de a ne aminti, de a celebra și de a ne inspira din sacrificiile trecutului pentru libertate. Mesajul acestei celebrări este întotdeauna foarte relevant. Anul acesta se împlinesc 205 ani de la declanșarea Revoluției Grecești din 1821. Și sunt, de asemenea, 200 de ani de la exodul eroic al apărătorilor unui oraș istoric din Grecia, Messolonghi, care este simbolul filoelenismului. Iar printre români există mulți filoeleni care sunt inspirați de filoelenistul și poetul britanic Byron.

Adrian Ursu: Așadar, este întotdeauna o ocazie foarte importantă de marcat. Și ați spus că este o sărbătoare a libertății, cu Etheria. Și, desigur, lupta pentru libertate este încă actuală, din păcate, chiar și în aceste zile. Și descoperim cât de important este să o păstrăm, pentru că nu vine de undeva dacă nu avem grijă de ea.

ES: Într-adevăr, suveranitatea, libertatea, democrația necesită efort și, uneori, implică sacrificii. Iar în această perioadă și în ultimii ani am realizat din nou cât de important este să ne unim, să lucrăm împreună, țări cu viziuni similare, precum Grecia și România, și aliați, să cooperăm și să ne ridicăm pentru a ne proteja libertatea, democrația și suveranitatea împotriva acțiunilor care nu sunt în conformitate cu dreptul internațional și, desigur, împotriva eforturilor de a submina coeziunea noastră, coeziunea societății noastre, libertatea și democrația noastră.

Adrian Ursu: Excelența Voastră, avem o relație foarte puternică, politic și diplomatic, iar dacă ne uităm la anul trecut, care a fost punctul principal în această relație dintre Atena și București și care este perspectiva pentru 2026?

ES: 2025 a fost un an care a dus relațiile greco-române și mai departe, în primul rând, în sectorul comerțului și economiei, am avut o creștere suplimentară a comerțului bilateral, care a ajuns acum la 3,3 miliarde în 2025. A fost, de asemenea, un an în care România și Bulgaria au devenit membri deplini ai spațiului Schengen și am avut un număr crescut de turiști în ambele direcții. Desigur, suntem întotdeauna foarte bucuroși că peste un milion de români, anul trecut 1,5 milioane de români, au vizitat din nou Grecia. Toate acestea au fost foarte pozitive și am avut contacte și schimburi bilaterale intensificate, în special în domeniul economiei internaționale, miniștri ai dezvoltării, și continuăm să cooperăm foarte strâns în ceea ce privește coeziunea în UE, competitivitatea, energia - domenii foarte importante.

Adrian Ursu: Anul trecut am avut și coridorul vertical de gaze, care va fi o conexiune importantă.

ES: Într-adevăr, coridorul vertical este un proiect care a avansat mult și am avut progrese foarte semnificative. Anul trecut, la Atena, a avut loc o întâlnire transatlantică foarte importantă pe energie, cu SUA, la sfârșitul lunii noiembrie, unde au fost semnate acorduri importante. Coridorul vertical de gaze este un proiect foarte emblematic, susținut de Statele Unite, pentru transportul gazului natural lichefiat din SUA prin Grecia și terminalele sale, în special Alexandroupolis, mai departe către Bulgaria și apoi către România și, desigur, către Ucraina și, de asemenea, către Republica Moldova. Astfel, țările noastre din regiune au cooperat. Este un motor de creștere, de independență energetică, de reziliență energetică și, desigur, de securitate. Și acest proiect consolidează, de asemenea, securitatea energetică a Ungariei, Slovaciei și a altor țări din regiunea noastră, care se confruntă cu aceleași preocupări și provocări, în special în domeniul energetic.

Aș mai sublinia că anul trecut, 2025, a marcat 145 de ani de relații diplomatice bilaterale între Grecia și România, astfel că am celebrat și marcat această ocazie. Legăturile și relațiile noastre datează, desigur, de secole și avem legături și afinități foarte puternice în multe, în toate domeniile. Dar stabilirea relațiilor diplomatice formale a fost, de asemenea, marcată anul trecut printr-o expoziție specială în cooperare cu arhivele diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe din România și arhivele diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe din Grecia.

Adrian Ursu: Ați vorbit, Excelența Voastră, despre importanța energiei și, de asemenea, despre securitatea globală. Putem vedea în aceste zile cât de mare este beneficiul pentru Grecia și România că avem această conexiune prin coridorul vertical, deoarece avem o sursă alternativă, inclusiv pentru gazul provenit din Marea Mediterană, în locul altor surse din est. Astfel, suntem cu un pas înaintea altora, ceea ce este un avantaj pentru ambele țări.

ES: Într-adevăr, coridorul vertical completează alte surse și oferă independență față de surse de care Europa trebuie să devină mai sigură și mai rezilientă. Este atât un proiect energetic, cât și, în paralel, un proiect de infrastructură aflat în dezvoltare. Este important să îmbunătățim conexiunile de infrastructură, rutieră și feroviară, între țările noastre. Este important pentru comerțul nostru, pentru turismul nostru, dar mai ales pentru reziliența și securitatea noastră. Este important să facilităm mobilitatea militară și am văzut deja că această rută, care oferă posibilitatea de a ocoli limitările strâmtorilor atunci când este necesar, este ceva crucial și va rămâne crucial pentru securitatea și reziliența Europei, iar acest lucru include, desigur, Ucraina. Proiectul include, de asemenea, atingerea unor destinații precum Odesa, așa cum a propus prim-ministrul grec. Include Republica Moldova, al cărei viitor european este susținut puternic și de Grecia. Avem o nouă ambasadă, din 2024. Am sprijinit, de asemenea, parcursul lor către UE. Și, desigur, nu trebuie să uităm restul Europei de Sud-Est și Balcanii de Vest. Grecia susține integrarea deplină a întregii regiuni, deoarece Uniunea Europeană este un instrument pentru promovarea democrației, stabilității, prosperității și păcii.

Adrian Ursu: Vorbim despre conexiunile economice dintre țările noastre, dar, Excelența Voastră, anul trecut, din păcate, o tragedie ne-a adus din nou împreună în acest tip de solidaritate între oameni și, de asemenea, cooperare între autorități - tragedia de pe drumurile din România. Și acesta este un semn că putem fi împreună nu doar în momente de bucurie, ci și atunci când avem nevoie unii de alții.

ES: Într-adevăr, suntem cu toții foarte recunoscători pentru toată asistența oferită de autoritățile române în urma accidentului rutier care a ucis șapte tineri suporteri greci ai echipei PAOK din Salonic și din zona înconjurătoare, iar trei au fost răniți. Ne-au impresionat profund manifestările de emoție ale românilor peste tot unde am mers și, în special, sprijinul autorităților locale, precum și mesajele de condoleanțe primite de la guvern și de la mulți miniștri. Sunt multe lucruri care ne apropie popoarele și aceasta este o punte pe care trebuie să încercăm constant să o valorificăm pentru a promova relațiile noastre, în beneficiul ambelor țări și al întregii regiuni, deoarece Grecia și România, din punct de vedere geopolitic, sunt părți foarte importante ale lanțului mai larg de prosperitate și securitate al Europei.

Adrian Ursu: Privind schimbările geopolitice, desigur, poate că acest an va aduce o oportunitate suplimentară pentru turism în regiune, deoarece mulți oameni își schimbă planurile și nu mai merg în Orientul Îndepărtat și vor alege Grecia sau poate România în acest an pentru vacanțe. Cum se anunță sezonul turistic în Grecia, în acest an?

ES: Sper cu adevărat ca românii să revină în număr mare în Grecia. Într-adevăr, atât țările noastre, cât și Europa și lumea se confruntă cu o criză foarte dificilă și cu un conflict în curs în Orientul Mijlociu și în Golf. Și, într-adevăr, insecuritatea de acolo influențează călătoriile nu doar către regiunea Golfului, ci și către Asia. Sperăm, desigur, că Grecia va primi în continuare mulți turiști. Îi așteptăm pe toți și îi apreciem foarte mult. Există multe locuri de vizitat pe care românii poate nu le-au descoperit încă. Grecia are mii de insule, dar să spunem cel puțin 100-200 de opțiuni de vizitat și descoperit în ceea ce privește insulele grecești.

Adrian Ursu: Există suficientă apă în acest an...

ES: Și suficientă apă… A plouat mult anul acesta. Am avut o iarnă rece, la fel ca România. Există multe plaje, multe locuri religioase de vizitat, multe dealuri și munți frumoși. Și, desigur, sunt destul de sigur că mulți greci vor vizita mai mult și România, o țară frumoasă.

Adrian Ursu: Vor exista noi conexiuni aeriene în acest an?

ES: Vor exista și mai multe conexiuni aeriene. Știu că, pe lângă Insulele Ionice și Zakynthos, Corfu și Dodecanezul, cu Rhodos și Creta, și Mykonos, Santorini, Paros și insulele din nordul Mării Egee, vor exista și conexiuni directe către Lesbos și, cu siguranță, mai multe conexiuni nu doar din București, ci și zboruri directe din Timișoara, din Cluj, din Iași. Să vedem dacă putem adăuga și mai multe în acest an. Există, de asemenea, din câte aud, multe planuri de călătorie cu mașina. Aparent, lucrările la podul Giurgiu-Ruse vor fi finalizate, sperăm, conform planului, până la sfârșitul lunii iunie. Acest lucru va facilita și traficul în ambele sensuri. Și sunt sigură că mulți greci percep România ca un loc prin care au trecut mulți dintre strămoșii lor, unde negustorii au fost prezenți. Și, desigur, încă din secolele XVII–XVIII, în cărțile noastre de istorie există multe repere și locuri istorice pe care grecii ar dori să le viziteze aici. Și, desigur, România este, de asemenea, o țară frumoasă.

Adrian Ursu: Excelența Voastră, care va fi mesajul special pentru aniversarea din acest an din partea ambasadorului Greciei la București pentru poporul român?

ES: Este întotdeauna o ocazie foarte importantă să marcăm ziua noastră națională aici. Iar mesajul este că popoarele noastre au preocupări comune, provocări comune, sunt parteneri și aliați și trebuie să coopereze și mai strâns, să-și consolideze coordonarea pentru a face față cu succes tuturor provocărilor și preocupărilor în multe domenii, inclusiv în sectorul energetic și în ceea ce privește prețurile energiei. Așteptăm cu interes ca România, în următorii ani, să devină primul producător de gaze naturale, dar și să avansăm cooperarea noastră ca aliați strategici în relațiile transatlantice și în cadrul Uniunii Europene.

Adrian Ursu: La mulți ani de Ziua Națională pentru toți și vă mulțumesc pentru acest interviu.

ES: Vă mulțumesc!



››› Vezi galeria foto ‹‹‹







