Încă două „unelte” ale sistemului patronat de Kovesi la DNA au părăsit magistratura, devenind pensionari speciali

Este vorba despre celebra Florentina Mirică, cea care a condus Serviciul de anchetare a magistraților din DNA, cea care i-a tras pe „linie moartă” pe ex-miniștrii de interne Petre Tobă și Gabriel Oprea, dar și cea care a „îngropat” dosarul fostului președinte al CSM, Bogdan Mateescu. Al doilea procuror scos la pensie este Cornel David-Deca, ex-șeful DNA Brașov, autorul rechizitoriului în urma căruia avocatul Robert Roșu a fost condamnat, pe nedrept, la 5 ani de închisoare pentru că și-a reprezentat un client. Rejudecat după un an, Roșu a fost eliberat, iar statul român a fost condamnat la plata unor daune de 1 milion de lei și 400.000 de euro.

Astfel, prin Decretul nr. 266 din 25 martie 2024, președintele Iohannis a luat act de Hotărârea Secției pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 354/2024 și a dispus ca „doamna Mirică Florentina, procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, să se elibereze din funcție, ca urmare a pensionării”.

Ieșirea la pensie a Florentinei Mirică este învăluită într-un mister al șmecheriei. La data de 5 martie 2024, Secția pentru Procurori de la CSM a analizat cererea formulată de această procuroare, hotărând că Mirică are o vechime de peste 25 de ani în funcția de procuror, împlinită anterior datei de 1 ianuarie 2024, când s-au modificat condițiile specifice legislative în acest domeniu al pensiilor de serviciu. Conform articolului 211 alineat 1 din Legea nr. 303/2022 privind Statutul judecătorilor și procurorilor, „judecătorii, procurorii (…), indiferent de vârstă, cu o vechime de cel puțin 25 de ani în funcție (…) se pot pensiona la cerere și beneficiază de o pensie de serviciu în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de indemnizația de încadrare brută lunară și sporurile avute în ultima lună de activitate înainte de data pensionării.

Practic, a fost ultima șansă a Florentinei Mirică de a beneficia de prevederile acestei legi, deoarece, din data de 1 ianuarie 2024, dispozițiile au fost modificate prin Legea 252/2023. În acest sens, Mirică a îndeplinit condițiile de pensionare anterior datei de 1 ianuarie 2024, astfel că CSM nu a identificat „niciunul dintre cazurile care să determine suspendarea soluționării cererii de pensionare”, iar, cu unanimitate de voturi, Secția pentru Procurori a decis înaintarea către președintele României a propunerii de eliberare din funcție a procuroarei Florentina Mirică, prin pensionare.

„Palmaresul” procuroarei Mirică

Pensionarea lui Mirică se face din funcția de procuror la Parchetul General. Cu toate că, abia în octombrie 2023, procuroarea proaspăt pensionată a fost avansată de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți. Decizia a fost luată tot de către Secția pentru Procurori de la CSM, care a aprobat avansarea acesteia la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Florentina Mirică a ieșit, așadar, la pensie, cu o pensie de serviciu de procuror la Parchetul General, deși nu a activat la această unitate de parchet decât șase luni de zile.

Florentina Mirică a fost, așa cum am precizat deja, una dintre cele mai utile „unelte” ale Laurei Codruța Kovesi. Cele două au fost atât de apropiate, încât, în anul 2018, Laura Codruța Kovesi însăși a venit de mână cu Florentina Mirică la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, unde a cerut respingerea unei acțiuni disciplinare exercitate de Inspecția Judiciară împotriva procuroarei.

Mirică a fost implicată în instrumentarea celebrului dosar „DIPI”, dar și în anchetarea foștilor miniștri de Interne Petre Tobă și Gabriel Oprea. Anterior, în 2010, ea a fost preluată de Kovesi de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea și adusă, inițial, la Parchetul Tribunalului București, după care direct la DNA. Aici, Mirică a condus celebrul Serviciu pentru Combaterea Corupției din Justiție, care a ținut la „dospit” mii de dosare cu procurori și judecători. Printre aceste dosare s-a numărat și cel care a condus la judecarea, condamnarea și încarcerarea judecătorului Stan Mustață, decedat în spatele gratiilor.

Printre dosarele instrumentate de Florentina Mirică la DNA, și închise cu NUP de aceasta, s-a aflat și cel care îi viza pe fostul președinte al CSM Bogdan Mateescu, actual președinte al Tribunalului Vâlcea, dar și pe tatăl acestuia, Mihai Mateescu, celebrul primar al Orașului Băile Govora. Clasarea dosarului a fost descoperită de defuncta Secție pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), care a aflat că Florentina Mirică nu a efectuat niciun act de urmărire penală în această speță.

Trei mașini, printre care și o Tesla

Ultima declarație de avere completată și depusă de Florentina Mirică datează din 7 decembrie 2023 și arată că procuroarea iese la pensie cu terenuri agricole în proprietate având o suprafață totală de 10.166 de metri pătrați, la care se adaugă terenuri intravilane de 2.674 metri pătrați. Aceste terenuri sunt amplasate în Căpșuna, județul Dâmbovița, respectiv în Modelu și Grădiștea, județul Călărași. De asemenea, Mirică mai deține o casă de locuit, cu suprafața de 113 metri pătrați, moștenită în 2022, în București, o casă de vacanță de 140 metri pătrați, construită, în 2006, în Căpșuna, și un apartament de 70 de metri pătrați, cumpărat în 1997 în București. Mirică are trei mașini: o Skoda din 2010, o Mazda CX 3 din 2015 și o tesla 3 din 2021. Are datorii bancare de 222.903 lei, iar în anul fiscal anterior completării acestei declarații, a realizat venituri ca procuror la Parchetul Tribunalului Mehedinți de 168.565 lei pe an.

Al doilea proaspăt pensionat este autorul rechizitoriului din dosarul avocatului Robert Roșu

Un alt decret al lui Klaus Iohannis, 268 din 25 martie, vizează eliberarea din funcție prin pensionare a procurorului Cornel David-Deca, de la Parchetul Curții de Apel Alba Iulia, procuror cu grad de parchet general. Deca este fostul șef al DNA Brașov, cel care a orchestrat dosarul „Ferma Băneasa”, care a condus la condamnarea fără probe și fără vinovăție a avocatului Robert Roșu. Acesta din urmă a petrecut un an în spatele gratiilor, pentru ca, apoi, Înalta Curte de Casație și Justiție să îl declare nevinovat. Pentru aceasta, Inspecția Judiciară l-a anchetat pe procurorul Deca, însă CSM l-a „spălat”.

În decembrie 2021, Tribunalul București a decis că statul român trebuie să-i plătească avocatului Robert Roșu daune de un milion de lei pentru modul în care s-au desfășurat ancheta și judecata, dar și daune materiale în cuantum de 400.000 de euro. În decembrie 2020, Robert Roșu, în calitate de avocat, a fost condamnat la 5 ani de pușcărie cu executare, acuzația procurorului Deca fiind aceea că și-a reprezentat un client. După un an, ÎCCJ a admis recursul în casație, a casat sentința și a constatat că avocatul nu a săvârșit nicio infracțiune.

