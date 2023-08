Cine sunt procurorii europeni răspândiți de Kovesi în teritoriu

Unul dintre aceștia este căsătorit cu o angajată a NIS Petrol, subsidiara Gazprom în România, de unde încasează venituri salariale de peste 100.000 de lei pe an. De altfel, o parte dintre cei opt procurori detașați la EPPO au menționat, deja, în ultimele declarații de avere, ce sume câștigă din această activitate - între 4.000 și 5.000 de euro pe lună. Toți au fost preluați de Laura Codruța Kovesi de la DNA și DIICOT. Pe listă se află și un fost anchetator al unității de „elită” a DNA Oradea.

„Jurnalul” a prezentat, într-una dintre edițiile precedente, echipa de procurori agreați de Laura Codruța Kovesi, delegați din România pentru a lucra pentru Parchetul European. Dezvăluiam, atunci, că cei mai mulți dintre aceștia sunt oameni extrem de apropiați ai fostei șefe a DNA, iar activitatea lor la reprezentanța din București a EPPO este remunerată cu sume cuprinse între 4.000 și 5.000 de euro pe lună. Mai mult, sediul EPPO București se află în clădirea în care a ființat defuncta Secție pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție.

Ei, bine, EPPO nu are doar la București sedii și procurori detașați, ci și în alte trei centre urbane de pe teritoriul României. Există, astfel, Biroul EPPO Cluj-Napoca, unde activează trei procurori delegați, Biroul EPPO Iași, unde activează alți trei procurori delegați, și Biroul EPPO Timișoara, unde activează doi procurori delegați.

Acest din urmă birou atrage atenția, deoarece aici lucrează procurorul Flavius Cristea, preluat de Kovesi, recent, de la Serviciul teritorial al DNA Timișoara. Din ultima declarație de avere pe care acest procuror a completat-o, rezultă că soția sa, Ioana Cristea, lucrează pentru… SC NIS Petrol SA Timișoara, de unde, în ultimul an fiscal, a încasat un venit anual de 100.892 de lei, adică 8.407,7 lei pe lună (VEZI FACSIMIL). NIS Petrol este subsidiara entității rusești Gazprom România, entitate care a avut la conducere cetățeni sârbi, ruși, dar și pe Mihai Corbu, fost director al LukOil România și Ungaria. Conform presei centrale, un sârb care a lucrat ca director de prospecțiuni conduce firma NIS Petrol, ai cărei angajați sunt suspectați de spionaj. Iar singurul român care s-a aflat, în trecut, în conducerea subsidiarei Gazprom în România este Mihai Corbu. Acesta este cel care a semnat cu Ioana Băsescu, fiica fostului președinte al României Traian Băsescu, un contract de reprezentare notarială pentru NIS Petrol.

Coleg cu un ex-procuror de la DNA Oradea

Este extrem de interesant că Laura Kovesi, autodeclarată o susținătoare a Ucrainei, în lupta împotriva Moscovei, a ales în echipa sa exact acest procuror. De altfel, Flavius Cristea a încasat, în ultimul an fiscal, 233.407 lei pe an, adică 19.450,6 lei pe lună, de la DNA, Parchetul Curții de Apel Timișoara și Parchetul Tribunalului Timiș.

Cristea este coleg, la Biroul EPPO Timișoara, cu procurorul Lucian Claudiu Rus, care a ocupat funcția de șef serviciu în cadrul DNA. Și acest procuror are un trecut interesant, deoarece, în anii de „glorie” ai mandatului lui Kovesi la șefia „anticorupției” din România, Rus activa ca anchetator în celebra unitate de „elită” a DNA de la Oradea.

Conform ultimei declarații de avere, acest procuror a încasat, în ultimul an fiscal, 346.875 de lei de la DNA și 4.199 de lei de la DIICOT, adică, în total, 551.074 de lei pe an (29.256,2 lei pe lună).

Semnatari ai petiției anti-SIIJ

La biroul EPPO Cluj-Napoca activează trei procurori delegați care au semnat, în 2017, petiția-protest a Forumului Judecătorilor din România, opunându-se, astfel, pachetului de modificare a „legilor justiției”, atunci când a fost înființată și Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție.

Este vorba despre Tudor Radian, procuror luat de la DIICOT Cluj, care, în ultimul an fiscal, a câștigat, conform declarației de avere, salarii de 149.578 de lei pe an de la DIICOT, la care se adaugă restanțe salariale de 116.103 lei pe an. În total, 265.681 de lei pe an, adică 22.140 de lei pe lună. La această sumă, se adaugă remunerarea cu 19.908 euro pe an de către EPPO pentru patru luni din anul 2022, adică 4.977 de euro lunar.

Al doilea procuror EPPO Cluj-Napoca este Paul Teodor Leontică, de la DIICOT Bacău. Acesta a încasat, în ultimul an fiscal, conform declarației de avere, 177.694 de lei pe an salarii de la DIICOT, Parchetul Tribunalului Neamț și Parchetul Tribunalului Harghita, la care se adaugă 21.934 de euro pentru patru luni, în 2021, la EPPO, adică 5.438,5 euro pe lună.

Al treilea anchetator EPPO Cluj este Erika Renyi, de la Parchetul Tribunalului Cluj-Napoca. În declarația de avere completată în noiembrie 2022, aceasta nu menționa vreo sumă încasată de la Parchetul European. În schimb, a notat că a câștigat un salariu anual de 210.663 de lei de la Parchetul Tribunalului Cluj, adică 17.555,3 lei pe lună.

Încă trei anchetatori, preluați de la DIICOT și DNA, delegați la „centrala” de la Iași

Cel de-al treilea biroul teritorial EPPO este la Iași, unde activează o echipă de trei procurori. Primul se numește Bogdan Florin Munteanu, preluat de Kovesi de la DNA - Serviciul Teritorial Iași. În ultimul an fiscal, acesta declară că a încasat 43.703 lei pe an (3.641,9 lei pe lună) de la Parchetul Tribunalului Iași și de la DNA, la care se adaugă un salariu de 56.789,82 de euro pe an (4.732,7 euro pe lună) de la EPPO. Soția acestuia, judecător la Tribunalul Iași, a încasat, în ultimul an fiscal, venituri salariale de 248.142,1 lei, adică 20.678,5 euro pe lună.

Tot la EPPO Iași activează procurorul Mihai Cătălin Popa, de la DIICOT Iași. Conform ultimei sale declarații de avere, acesta a încasat de la DIICOT un salariu anual de 181.981 de lei (15.165,1 lei pe lună, iar de la EPPO a încasat 49.138 de euro, adică 4.094,8 euro pe lună.

Cei doi o au colegă de birou pe Violeta Hobincu-Acsinte, preluată tot de la DIICOT. Nici aceasta nu a menționat, în ultima declarație de avere, venituri de la EPPO. În schimb, declară că a încasat 244.485 de lei pe an (20.377,75 de lei pe lună) de la DIICOT Bacău, Parchetul Tribunalului Galați și Parchetul Tribunalului Neamț.

