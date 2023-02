Legea transporturilor se modifică, pentru a prelua piața FlexiBus

Transportatorii rutieri ar urma să lucreze pentru FlexiBus, în România, dacă noile modificări legislative se vor vota în Camera Deputaților. Compania nu mai are licență validă pentru România (copie conformă), din octombrie 2022, când i-a expirat, dar este invitată la dezbaterile din Parlament, pentru modificarea legii transporturilor, unde a depus și propriile amendamente, în timp ce reprezentanții transportatorilor din țară au fost dați afară de la dezbaterea publică din Comisia de Industrii a Camerei Deputaților.

FlexiBus ar urma să înglobeze toți actualii operatori de transport rutier de persoane, iar sursele noastre din cadrul Ministerului Transporturilor spun că legea a fost dictată, practic, de persoane care au legătură cu această platformă, fiind foarte influente la nivel politic. Astfel, modificările legislative se fac, practic, pentru această companie privată care deține o platformă online și a cumpărat traseele Eurolines și TUI Touring, urmând ca pe lângă transportul internațional să-l preia și pe cel intern, din România. Când legea va intra în vigoare, toate firmele vor opera pentru FlexiBus.

În Parlament a ajuns la vot un proiect de modificare legislativă (PL-x 12/2023), privind transporturile rutiere. Acest proiect a fost lucrat la Ministerul Transporturilor, s-au agreat cu transportatorii unele amendamente. Proiectul s-a dezbătut și s-a votat în Senat, iar luni a ajuns la Camera Deputaților, de unde transportatorii au fost excluși de la dezbateri. Până acum au participat la dezbateri inclusiv reprezentanții FlexiBus, care au și depus propriile amendamente, deși compania este o platformă de transport rutier european, nu o asociație reprezentativă la nivel de ramură, iar modificările legislative se fac pentru a facilita preluarea pieței din România de către această companie.

Surse din Ministerul Transporturilor spun că au trimis întrebări și către Consiliul Concurenței, pentru că au existat suspiciuni de încălcare a legislației din acest domeniu, însă răspunsul pe care Consiliul Concurenței l-a dat reprezentanților MT, referitor la această situație, a fost că nu se constată nimic anticoncurențial în preluarea transportului rutier de persoane de către o singură companie, respectiv FlexiBus.

Început de „liberalizare”, fără suprapuneri pe orar

Printre modificările agreate cu transportatorii, în dezbaterile de la MT și din Senat, se numără următoarele: piața transportului interjudețean de persoane să se deschidă gradual, după modelul din Italia, astfel încât cei care deja dețin licențe de traseu să poată solicita eliberarea autorizațiilor naționale pe o perioadă de 3 ani, pe traseele pe care le operează acum.

Altă modificare cerută de transportatorii rutieri a fost ca, începând cu 01.07.2023, orice operator să poată solicita autorizație națională, cu respectarea unui decalaj de 60 minute între curse, în capetele de traseu. De acest amendament este nevoie pentru a se evita situațiile absurde care ar putea apărea dacă se suprapun cursele mai multor transportatori, pe aceeași rută, de la aceeași oră, ceea ce ar crea dificultăți mai ales în stațiile intermediare - adică autocarele ar ajunge să facă raliuri pe șosele, ca să prindă călătorii înaintea concurenței, ceea ce ar genera haos.

Operatorii de transport rutier de persoane au fost de acord cu faptul că se pot introduce stații intermediare, fără decalaj de 60 minute pe traseele mai lungi de 120 km, pentru a proteja transportul județean. Transportatorii au acceptat și ca începând cu 01.07.2026 să se elimine decalajul de 60 de minute între curse, în capetele de traseu, atunci urmând să se producă liberalizarea totală a pieței. Prin noua lege, toți operatorii trebuie să aibă autobuze care să nu fie mai vechi de 9 ani.

S-a eliminat democrația din Parlament

Transportatorii rutieri de persoane din România au avut mai multe întâlniri cu reprezentanții ministerului de resort și cu parlamentarii, fiind prezenți, săptămâna trecută, în Comisia pentru Transporturi din Senat, însă au fost dați afară de la dezbaterile de luni, de Sandor Bende, președintele Comisiei pentru Industrii și Servicii din Camera Deputaților. Deși legea care se modifică îi privește direct, iar Legea dialogului social le permite să participe la astfel de dezbateri parlamentare, președintele comisiei nu a ținut cont de cadrul legislativ, eliminându-i pur și simplu de la discuții.

„Noi am trimis e-mail, de dimineață, pentru a anunța că vom participa la dezbateri. Nu ni s-a răspuns și am fost dați afară din sală, de președintele Comisiei pentru Industrii și Servicii, Sandor Bende, care arată că nu înțelege rolul Parlamentului într-un stat democratic. Avem tot dreptul să participăm la dezbateri și să depunem amendamente, fiind confederații patronale, constituite conform Legii dialogului social, reprezentative la nivel de ramură. Se fac modificări la Legea care ne privește, pentru modificările la OUG 127/2022. Este un fel de... semiliberalizare, dar noi suntem firme private, operatori de transport rutier de persoane, deci modificările legislative ne afectează direct investițiile. Noi am agreat deja, cu Ministerul Transporturilor, câteva modificări care oricum ne obligă să nu avem mașini mai vechi de 9 ani, la depunerea documentelor pentru prelungirea licențelor, dar l-am contrazis pe Bende Sandor, la dezbaterea de la Senat, de săptămâna trecută, iar el a spus de atunci că nu ne va primi în Comisia pentru Industrii și chiar a făcut-o, ca și cum ar fi fost la el acasă, nu în Parlamentul României, unde legile trebuie să fie mai întâi respectate, apoi votate”, explică Vasile Ștefănescu, președintele Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR).

Compania pentru care se modifică legea vine doar cu traseele, nu și cu flota

FlexiBus este o platformă care are trasee internaționale cumpărate de la Eurolines și TUI Touring. Nu urmează să opereze cu mașinile proprii pentru transportul interjudețean, ci să-și subordoneze transportatorii din România, adică firmele private care au flotă proprie. Legea se modifică acum, pentru a servi interesele FlexiBus, în urma unor negocieri pe care transportatorii nu le înțeleg, mai ales după ce au fost dați afară din Comisia pentru Industrii, în timp ce se discutau amendamente la legea care-i va obliga pe ei să respecte niște reguli pentru FlexiBus.

Transporturile din România vor funcționa altfel decât până acum: prin FlexiBus, autocarele care operează pe curse internaționale vor putea prelua și „cabotajul”, adică vor prelua de pe traseu și pasagerii care circulă pe cursele interne, interjudețene. Firma vinde doar bilete de transport, iar autocarele vor fi ale companiilor care acum au licențe de transport pe rutele interne.

Proiectul de lege pentru înglobarea transportatorilor în FlexiBus a fost amânat pentru încă o săptămână. Până acum, voturile împotrivă au fost ale PSD și AUR, în timp ce PNL și UDMR au votat în favoarea noilor modificări.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹