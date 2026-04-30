„Turmeric și scorțișoară” cu aromă de heroină: Captură uriașă de 202 kg de droguri în Portul Constanța

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Constanța au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța cu propunerea de arestare preventivă a unui inculpat, cetățean turc, în vârstă de 45 de ani, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic internațional de droguri de mare risc (introducerea în țară de droguri de mare risc, fără drept).

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în luna ianuarie 2025, turcul a introdus în România, din Iran, cantitatea de circa 202 kilograme drog de mare risc (heroină).

Substanța interzisă a fost adusă într-un container, în portul Constanța Nord, fiind descărcată și depozitată în terminalul SOCEP, având ca bunuri declarate „turmeric, ghimbir, scorțișoară”.

Întreaga cantitate de droguri de mare risc a fost indisponibilizată.

Pe parcursul cercetărilor a rezultat că inculpatul încercat să transfere drogurile de mare risc spre Amsterdam, dar întrucât documentele atât privind importul, cât și viitorul export de „condimente” nu erau conforme, nu a reușit să identifice persoane care să îl sprijine în această operațiune. Totodată, în acțiunile sale, acesta a motivat că deja vânduse, unui cetățean bulgar, societatea sa comercială, pe numele căreia a realizase importul.

Investigațiile au stabilit că inculpatul a părăsit teritoriul țării și s-a deplasat în Germania, unde avea rezidența. În urma cooperării cu Parchetul din Passau, în baza Ordinului European de Anchetă emis de către DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța a reieșit că în luna noiembrie 2025, o patrulă a poliției ce efectua verificări în cadrul unei operațiuni a oprit pentru un control de rutină autoturismul în care se afla inculpatul, context în care în interiorul autovehiculului au fost găsite trei pachete, conținând peste 3 kilograme heroină.

În prezent bărbatul se află în stare de detenție pe teritoriul Germaniei, împotriva sa fiind formulată la Tribunalul Regional din Passau, o acuzație pentru importul de stupefiante în concurs cu traficul de stupefiante.

Activitățile judiciare sunt realizate împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța. Acțiunile au beneficiat de sprijinul birourilor vamale de frontieră Constanța Nord și Constanța Sud.

