Majorări salariale pentru 3.300 de angajați, în plină austeritate

SUPERCOM SA este unul dintre angajatorii importanți din mai multe regiuni ale României, iar grija față de angajați este unul dintre pilonii strategiei de fidelizare a personalului. În timp ce multe companii se plâng de lipsa forței de muncă, angajatorii care țin cont de nevoile oamenilor arată că românii vor să muncească, dar își doresc și o salarizare decentă.

SUPERCOM SA, unul dintre cei mai mari angajatori din salubrizare, cu activitate în mai multe județe, a decis să crească salariile angajaților, în actualul context economic, cu 10%, începând cu luna aprilie 2026.

Acest tip de strategie de resurse umane este recomandat de toți experții internaționali în HR, dar puțini angajatori români au ținut cont de recomandare, în ultimele două decenii. Strategia se aplică mai ales în situațiile de criză economică - fiind foarte vizibil efectul aplicării sau neaplicării acesteia în criza economică din 2008-2010, la nivel global.

Nici guvernele nu țin cont, în multe state, de această nevoie de a arăta angajaților că nevoile lor contează pentru angajator. Guvernul Boc, din perioada crizei economice din 2009, a tăiat salariile bugetarilor, deși experții în HR și economiștii recomandau o măsură diametral opusă, arătând că adevărata criză se va declanșa atunci când din instituțiile statului și din firmele private vor pleca foarte mulți angajați și nu va mai veni altcineva în locul lor.

Eforturi financiare pentru viitor

Conducerea SUPERCOM SA a înțeles foarte bine această modalitate de a susține forța de muncă, mai ales într-o perioadă cu deficit foarte mare de personal în toate domeniile. O simplă indexare a salariilor cu rata inflației înseamnă mult pentru un angajat care este afectat de creșterea accelerată a prețurilor, iar orice companie care face acest lucru își poate fideliza personalul, cu un minim efort financiar care aduce beneficii pe termen lung atât salariaților, cât și companiei.

Experții în resurse umane și economiștii au explicat că panica angajatorilor, în situații de austeritate, de creștere a inflației și de criză economică duce la decizii greșite - precum reducerea salariilor, a numărului de angajați și a activității. În acest fel, angajatorii care acționează pe baza metodei tăierii cheltuielilor nu fac altceva decât să se pregătească de faliment. Toți specialiștii recomandă creșterea salariilor angajaților și fidelizarea acestora, exact la început de criză economică, deși efortul financiar al companiilor care fac acest lucru (sau al statului, dacă este vorba despre bugetari) poate părea o pierdere pe termen scurt.

Pe termen mediu și lung, angajatorii care aplică această strategie înregistrează câștiguri mult mai mari decât efortul financiar făcut în criză, pentru că vor avea angajați fideli și vor putea atrage forță de muncă din piață, ceea ce înseamnă posibilitatea de creștere pentru companie, în detrimentul concurenței care pierde oameni și contracte.

Grija față de oameni, motor economic

SUPERCOM SA este lider de piață din anul 2023. Firma de salubrizare a investit atât în oameni, cât și în utilaje moderne - sute de mașini Euro 6 care operează în zeci de orașe și comune din țară.

Compania cu 100% capital românesc a investit, în 2023, doar pentru județul Cluj, peste 35 de milioane de euro pentru a deservi 81 de unități administrativ-teritoriale, cu aproximativ 800.000 de locuitori, având în județ 11 puncte de lucru și peste 900 de angajați.

Supercom a devenit cea mai importantă societate de profil din România, care acoperă serviciile de salubritate pentru 2,5 milioane de locuitori.

Compania operează în 11 județe, inclusiv în București. Ionel Ilie Ciuclea, cel care a fondat Societatea Supercom, în 1990, a vorbit, cu mai multe ocazii, despre viziunea pe care o are în legătură cu grija față de oameni și de modernizarea utilajelor, astfel încât compania să poată asigura cele mai bune servicii de care se bucură peste 2,5 milioane de români.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹