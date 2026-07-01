Dronă detectată la frontieră: Locuitorii din Tulcea, avertizați prin RO-ALERT

MApN anunță că sistemul de supraveghere radar a detectat miercuri, la ora 13.20, o țintă aeriană la o distanță de aproximativ 30 de kilometri de localitatea Vâlcove, Ucraina.

Un mesaj Ro-Alert a fost trimis pentru nordul județului Tulcea la ora 14.09.

Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Britanice din Baza de la Fetești și un elicopter IAR 330 Puma al Forțelor Aeriene Române au decolat la ora 14.10 pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina.

MApN a transmis că informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de aceste atacuri și menține permanent legătura cu acestea.

Ministerul Apărării a anunțat marți că un localnic a semnalat luni autorităților existența unor fragmente de dronă cu încărcătură explozivă într-o localitate din județul Tulcea. Încărcătura a fost detonată marți controlat.