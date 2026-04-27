Noua lege a salarizării scade veniturile profesorilor cu 20%

După mai multe runde de negocieri cu mai multe guverne, din ultimii 3 ani, profesorii au acceptat soluțiile de compromis, inclusiv eliminarea sporurilor, crezând în promisiunea executivului de includere a sumelor reprezentate de sporuri în viitoarea grilă de salarizare. Surpriza lor a venit acum, când au constatat că salariile nu mai includ nimic din ceea ce reprezentau înainte sporurile deja tăiate, iar veniturile le scad, în medie cu 20%, în condițiile în care au crescut și continuă să crească toate prețurile, iar viitoarele lor salarii nici măcar nu se indexează cu rata inflației. Practic, profesorii pierd tot ceea ce au negociat până acum cu fostele guverne. Primul protest organizat de sindicatele din educație va avea loc miercuri, 28 aprilie, în fața Ministerului Educației, în aceeași zi cu mitingul confederațiilor sindicale care va fi în Piața Victoriei.

Federațiile sindicale din învățământ ies în stradă, reclamând situația actuală în care „Guvernul României îngroapă educația”, diminuând veniturile profesorilor, în loc să le crească – așa cum li s-a promis cadrelor didactice. Mai mult, sindicatele au constatat că noul proiect de modificare legislativă încalcă alte legi în vigoare, mai ales prevederile din Legea învățământului preuniversitar.

„Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” constată, cu profundă revoltă, că varianta de proiect a noii legi a salarizării unitare (variantă apărută în mass-media și nediscutată cu sindicatele) reprezintă o încălcare flagrantă a legislației în vigoare, o sfidare a angajamentelor asumate față de organizațiile sindicale și o dovadă incontestabilă că Guvernul României, Președintele României și partidele politice îngroapă educația, în loc să o trateze ca pe fundamentul pe care se construiește viitorul unei națiuni. (…) Draftul ignoră prevederile OUG nr. 57/2023, act normativ care stabilește fără echivoc baza de calcul pentru salarizarea din învățământ, raportată la salariul mediu brut pe economie pentru profesorul debutant”, transmit sindicatele, subliniind că realitatea constatată în document contrazice declarațiile publice ale ministrului Educației, Mihai Dimian, conform cărora „profesorii trebuie să aibă salarii motivante, care să reflecte importanța muncii lor”.

Legea învățământului prevede salarii duble față de grila calculată de Guvern

Sindicatele spun că dacă s-ar fi aplicat legea învățământului, salariul unui profesor debutant ar fi trebuit să atingă, în anul 2026, un nivel de aproximativ 8.600 de lei brut, însă în proiectul propus de Ministerul Muncii, acest prag nu este respectat. Noul proiect de lege mai face și „o aplatizare inacceptabilă a salariilor, raportul dintre salariile celor spre final de carieră și cele ale profesorilor debutanți fiind anormal de mic”, arată federațiile sindicale.

Grilele actuale de salarizare, așa cum au fost propuse pentru viitoarea lege, aduc o mică majorare la salariul de bază, dar nu acoperă sporurile pierdute de foarte multe cadre didactice. Rămân doar sporul de handicap și sporul pentru condițiile grele de muncă, acolo unde se justifică. Restul sporurilor dispar, dar ultima negociere pe care sindicatele din educație au avut-o cu executivul prevedea transferul sumelor reprezentând sporurile în salariul de bază – ceea ce nu se va întâmpla, conform documentului analizat de sindicate.

În plus, pe 2 iulie 2027, când posibil vor intra în vigoare noile grile de salarizare, vor fi trecut 3 ani de la ultima majorare salarială, adică profesorii nu câștigă nimic în plus la salariu, nici dacă nu beneficiau de sporuri.

Unii pierd până la 45% din venitul actual

Mai rămân gradațiile de vechime în muncă, reprezentând aceleași procente ca și până acum: de 7.5%, 5%, 5%, 2.5% și 2.5%. De asemenea tranșele noi de vechime în învățământ din Legea 153/2017 rămân neschimbate. În medie, cadrele didactice și-au calculat o pierdere de circa 20%, dar pentru unii, scăderea veniturilor poate ajunge la 40%.

De exemplu, un profesor care beneficia de spor pentru vechime în muncă, spor de doctorat și alte sporuri - special, merit, dirigenție, simultan, rural, practică, penitenciar, neuropsihic – aproape își dubla veniturile cu aceste sporuri care se elimină, fără a fi incluse în salariul de bază, iar mica majorare din grila viitoarei legi a salarizării nu acoperă toate pierderile de circa 40-45%.

Mulți dintre acești profesori au declarat, de când se discută eliminarea sporurilor, că vor pleca din sistem, pentru că nu le mai aduce beneficii și nu pot accepta o diminuare a veniturilor atât de mare.

Diferența tranzitorie dispare în 2032

Sporurile care rămân – cel de handicap, reprezentând 15%, și cel pentru condiții grele de muncă - se vor acorda la fel ca în ultimii 10 ani, fără indexare cu rata inflației, deși legea prevede aceste majorări. Va exista o diferență tranzitorie (acolo unde este cazul) între salariul aferent lunii iunie 2027 și cel calculat în baza acestei legi doar până la 31.12.2031, după care dispare și aceasta. Prin urmare, diferența tranzitorie va acoperi eliminarea sporurilor, indemnizațiilor și a majorărilor salariale doar până la 1 ianuarie 2032 – spun sindicaliștii, care se așteaptă chiar la o anulare a acestei diferențe tranzitorii, așa cum s-a mai întâmplat cu prevederi prinse în legi, dar prorogate la infinit. Același lucru s-a întâmplat, de altfel, cu plafonarea sporurilor, în ultimii 10 ani (din iulie 2016), deși legea prevede creșterea lor prin indexarea cu rata inflației.

S-au eliminat toate negocierile cu executivul

Federațiile sindicale constată, astfel, că absolut nimic din ceea ce s-a negociat cu guvernele în ultimii 3 ani nu se mai aplică, în noua lege a salarizării. „Este revoltător că, după ce s-a clamat public de către cei aflați la putere faptul că noua lege de salarizare va fi una echitabilă și că vor fi înlăturate anomaliile din Legea 152/2017, Guvernul Bolojan propune ca salariul maxim al unui profesor din învățământul preuniversitar să nu atingă coeficientul 3, pe o scară de la 1 la 8! De asemenea, nu s-a mai ținut cont de ceea ce s-a agreat în anul 2024 cu conducerea Ministerului Muncii și cu reprezentanții Băncii Mondiale: salariul maxim al unui profesor din învățământul preuniversitar să fie egal cu cel al medicului specialist. Prin acest proiect de lege diferența este de aproximativ 4.300 de lei în defavoarea profesorului din preuniversitar!”, declară reprezentanții sindicatelor din educație.

Sindicaliștii mai spun că proiectul de lege contrazice principiile asumate explicit în dialogul cu Banca Mondială, unde salarizarea adecvată a personalului didactic a fost recunoscută ca element esențial pentru funcționarea și reforma sistemului educațional.

„Proiectul noii legi a salarizării unitare este o decizie politică deliberată de a menține personalul didactic în sărăcie, cu dispreț total față de lege, față de angajamentele asumate public și față de viitorul acestei țări. Guvernul Bolojan își asumă, prin acest proiect, o decizie care ignoră consecințele pe termen lung și tratează educația cu o iresponsabilitate care nu mai poate fi justificată. Este, în fapt, un dispreț instituționalizat față de educație”, mai spun sindicatele.

Profesorii sunt supărați pe Nicușor Dan

Confederațiile sindicale din educație au cerut și intervenția președintelui Nicușor Dan, dar au constatat că deși acesta a fost votat pentru a veghea la respectarea Constituției și a drepturilor fundamentale ale cetățenilor, „a ales tăcerea complice în fața unui sistem educațional în colaps avansat”.

„În condițiile în care sistemul de învățământ este distrus prin decizii politice iresponsabile, Președintele României încă nu a găsit timp pentru profesorii acestei țări. Tăcerea Președintelui României în fața distrugerii educației publice este ea însăși o declarație politică: că în ierarhia priorităților acestui stat, copiii și profesorii nu se află pe agenda reală a puterii. În același timp, toate partidele politice care susțin, votează și legitimează această guvernare poartă răspundere directă pentru fiecare profesor care părăsește sistemul, pentru fiecare tânăr care refuză să intre într-o carieră didactică salarizată la nivel de subzistență, pentru fiecare copil căruia i se fură dreptul la o educație de calitate. Persistența în această atitudine reprezintă o formă evidentă de iresponsabilitate în exercitarea actului de guvernare, cu efecte directe asupra unui domeniu esențial pentru funcționarea societății”, mai spun sindicatele, subliniind că dacă se va continua această abordare, va amplifica dezechilibrele existente și va transfera costurile acestei iresponsabilități asupra generațiilor viitoare.

Sindicatele solicită respectarea integrală a prevederilor OUG nr. 57/2023 privind baza de calcul a salarizării personalului didactic și corectarea de urgență a proiectului de lege a salarizării unitare apărut în spațiul public, în concordanță deplină cu angajamentele asumate față de sindicate și față de instituțiile financiare internaționale.

