Armata își ia blindate ușoare, cu bani grei: un miliard de dolari

În baza acestui contract, care are o valoare de 8,7 miliarde de dolari, firma câștigătoare urmează să livreze 20.682 de JLTV și 9.833 de remorci, iar furnizarea va începe după 17 luni de la semnarea contractului. Compania americană Oshkosh câștigase un contract asemănător în 2015 în dauna altor americani, cei de la Generalul AM, pentru a înlocui o parte din flota Humvee învechită. Deși a ratat acest contract important, compania nu duce lipsă de comenzi din partea altor state. Pe această listă se află și România, scrie publicația electronică americană defensenews.

Compania americană Oshkosh Defense a anunțat la începutul acestui an că U.S. Army Contracting Command - Detroit Arsenal i-a plasat o comandă în valoare de 102 milioane de dolari pentru vehicule tactice ușoare care vor fi livrate către România, Lituania, Macedonia de Nord, Brazilia și Muntenegru. Vehicule blindate de luptă JLTV care urmează să fie livrate României din acest an vor intra în dotarea Forțelor pentru Operații Speciale (FOS), ca parte a unui contract în valoare de 227 de milioane de lei (47 de milioane de dolari cu TVA inclusă). În noiembrie 2020, Guvernul României a anunțat că va achiziționa, în regim de urgență, vehicule blindate din SUA pentru subunitățile de operații speciale, scopul declarat al acestei achiziții fiind de a elimina riscurile la adresa operativității acestor forțe.

Oshkosh JLTV, căutat de multe armate

JLTV este cea mai recentă generație de vehicule blindate 4x4 construite de Oshkosh care a furnizat până acum aproape 19.000 de vehicule armatei SUA, precum și armatelor din Muntenegru, Brazilia, Slovenia și Lituania. Oshkosh Defense are un contract pentru a construi peste 22.679 de vehicule și așteaptă comenzi suplimentare până în noiembrie, potrivit unui purtător de cuvânt al companiei, scrie defensenews. De asemenea, Regatul Unit, Grecia și Portugalia și-a manifestat interesul pentru achiziționarea acestui tip de vehicul de luptă.

Un vehicul JLTV produs de Oshkosh costă între 230.000 și 270.000 de dolari și poate ajunge la 433.539 de dolari, cu tot cu echipamentul militar care include și rachetele ghidate antitanc.

Procedura pentru achiziționarea ATBTU, aprobată

Guvernul României a adoptat în decembrie anul trecut o hotărâre privind aprobarea circumstanțelor și a procedurii specifice aferente fazei I din cadrul Etapei I a programului de înzestrare a armatei cu „Autovehicule tactice blindate de tip ușor” - ATBTU, conform unui comunicat de presă al Ministerului Apărării Naționale. Potrivit unui comunicat al MApN, procedura aprobată are scopul de a atribui un contract multianual având ca obiect furnizarea a 1.059 de ATBTU în 9 configurații, varianta de bază și opt tipuri de derivate, necesare înzestrării structurilor din cadrul Ministerului Apărării Naționale. Costurile estimate de achiziție a celor 1.059 de autovehicule tip ATBTU sunt de aproximativ 4,58 de miliarde de lei, fără TVA. Fondurile vor fi asigurate pe perioada de derulare a contractului multianual în limita creditelor de angajament și a creditelor bugetare aprobate cu această destinație prin legile bugetare anuale pentru Ministerul Apărării Naționale. Fabricarea, asamblarea, integrarea, testarea și mentenanța ATBTU pe durata ciclului de viață ar urma să se realizeze la operatori economici din industria națională de apărare.

Patru nume grele se luptă pentru contract

La sfârșitul anului 2021, Compania Națională Romtehnica și-a anunțat intenția de a organiza o licitație internațională pentru achiziționarea a 1.059 de autovehicule tactice blindate 4X4 de tip ușor (ATBTU). Aceasta a atras nume grele din industria de apărare mondială, pe listă apărând companiile americane Oshkosh, care a propus vehiculul JLTV, General Dynamics, a cărei ofertă o reprezintă vehiculul Eagle, compania franceză Arquus care a venit cu blindatul ușor Sherpa și turcii de la Nurol Makina ve Sanayi SA a căror ofertă este transportorul NMS. Licitația pentru achiziționarea vehiculele ar urma să fie organizată și finalizată anul acesta. Uzina Mecanică de la Moreni a fost auditată pe parcursul anului trecut de cele două companii americane pentru a putea deveni integrator de produs în cazul în care una dintre ale ar câștiga comanda lansată România. De asemenea, și compania turcă a încheiat un Memorandum cu această uzină pentru a deveni integrator de produs. În ceea ce îi privește pe francezii de la Arquus și ei au trecut pe la Moreni, dar deocamdată nu au făcut nimic public în ceea ce privește planurile lor.

Modernizarea transportorului românesc întârzie

Pe lângă această importantă achiziției, reprezentanții Alianţei Sindicatelor din Industria de Apărare şi Aeronautică (ASIAA) susțin că ar trebui, în paralel, inițiat și un program de modernizare a transportorului blindat 4X4 (TAB C79), produs la Uzina Automecanica Moreni. „Acest transportor a fost în foarte multe misiuni de luptă externe și s-a comportat foarte bine. Dacă s-ar face o modernizare integrală, inclusiv reorganizarea interiorului, am avea un transportor extraordinar”, spune Constantin Bucuroiu, președintele Alianţei Sindicatelor din Industria de Apărare şi Aeronautică. Deocamdată nu s-a făcut acest lucru și se merge în continuare doar pe asigurarea serviciilor de mentenanță, care înseamnă, de fapt, reparații capitale, ne-a declarat președintele ASIAA. Uzina Mecanică Moreni are propuse mai multe variante de modernizare a transportorului care vizează reorganizarea interioară a spațiului pentru a oferi un confort sporit desantului, dotarea cu motoare și cutii de viteză de ultimă generație. De asemenea, o altă modernizare propusă este montarea unui armament mai puternic și modern. Astfel, se propune schimbarea turelei pentru a permite înlocuirea mitralierelor de 7,62 mm și 14,5 mm cu tunuri de 25-30 mm

Doar 30% din capacitatea de producție, acoperită

Deși suntem cu războiul la ușă, iar țări precum Serbia, Cehia, Polonia și Bulgaria și-au crescut puternic vânzările de armament, la noi, industria de apărare este în grea suferință. În prezent, comenzile externe și cele venite de la Ministerul Apărării acoperă doar 30% din capacitatea de producție.

„Noi avem acum circa 11.000 de angajați în industria de apărare, dar dacă lucrurile ar fi mers bine, dacă ROMARM și-ar fi făcut treaba, ar fi trebuit să avem acum 30.000 de angajați și să vină un miliard de dolari în țară”, susține Constantin Bucuroiu. Pe de altă parte, România și-a distrus și centrele de cercetare militare, fapt care ne-a îndepărtat de piața produselor cu un grad înalt de tehnologie încorporat, rămânând astfel la periferia comerțului cu armament. Noi am rămas la nivelul lui 1989, în timp ce alții au ajuns cu tehnologia la un nivelul extrem de ridicat, a mai spus liderul sindical.

Doar 60% din serviciile prestate sunt plătite

Fabricile din industria de apărare ar fi trebui să primească anul acesta 156 de milioane de lei pentru serviciile prestate către Ministerul Apărării și alte instituții ale sistemului de apărare, ordine publică și siguranță națională (mentenanța echipamentelor, paza lor etc.), dar a primit doar 102 milioane de lei. În aceste condiții, vor apărea sincope la anumite societăți, începând cu lunile iunie-iulie, estimează președintele ASIAA. Potrivit celor stabilite în cadrul unei întâlniri de săptămâna trecută între sindicate și ministrul Economiei, Florin Spătaru, se va încerca suplimentarea sumei alocate la prima rectificare bugetară pe care o va opera Guvernul.

