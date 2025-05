Performanța în agricultură: 44% dintre fermierii români au peste 65 de ani, 90% din ferme au sub 5 hectare

Deși în ultimii ani, agricultura românească a reușit să recupereze din decalajul care o ține la distanță de țările occidentale, ea continuă să aibă probleme structurale mari. Îmbătrânirea populației ocupate în acest sector și dimensiunile prea mici ale majorității fermelor îi reduce acesteia capacitatea de a fi profitabilă. Rezultatul este o contribuție la PIB în scădere constantă în ultimii ani.

Potrivit unui raport privind start-up-urile din agricultură și industria alimentară, astăzi 44% dintre fermierii români au peste 65 de ani. În România se concentrează 23% din totalul forței de muncă în agricultura UE, creând 1,77 milioane de locuri de muncă. În țara noastră sunt aproximativ o treime din totalul fermelor din UE, dar 90% dintre acestea au sub cinci hectare, ceea ce le transformă în ferme de subzistență. Aceste date apar în raportul „Romanian AgriFood Startups Overview Report 2024”, realizat de Impact Hub Bucharest (reprezentantul Institutul European de Inovare și Tehnologie în România), în parteneriat cu platforma online destinată antreprenorilor Startarium.

Conform raportului citat, agricultura continuă totuși să fie un sector important atât pentru economia României, cât și pentru cea a Uniunii Europene, în ciuda unei contribuții la PIB în scădere constantă și a unei profitabilități tot mai reduse. Contribuția sectorului agricol în formarea PIB-ului României a fost de 3,9% în 2023 și de 3,2% în 2024, iar raportat la UE a fost de 1,3% în 2023. La nivel local, sectorul se confruntă cu provocări sistemice: tehnologie învechită, productivitate scăzută, forță de muncă îmbătrânită și riscuri climatice tot mai accentuate, precum degradarea solului și lipsa apei.

Raportul arată că la nivelul anului 2023, momentul culegerii datelor disponibile, existau 73 de start-up-uri FoodTech și AgriTech în România. În perioada 2018-2023, au existat 18 runde de finanțare atrase, din care 14 milioane de euro pentru sectorul FoodTech și patru runde în valoare de 1,6 milioane de euro pentru cel AgriTech. În plus, potrivit raportului, nivelul de digitalizare în fermele românești este redus, deși utilizarea de tehnologii avansate precum senzori, drone, imagistică satelitară sau inteligență artificială ar crește semnificativ rentabilitatea sectorului.

„Un sector vital pentru România, cu o forță de muncă impresionantă, agricultura a avut anul trecut un an mai puțin remarcabil. Institutul Național de Statistică arată că agricultura a avut o contribuție negativă de -0,4% la PIB, cu o pondere de 3,2% și o scădere a volumului de activitate de 10,5%. În plus, investițiile în FoodTech și AgriTech din Europa Centrală și de Est au scăzut cu aproape 55% în 2023, din cauza creșterii dobânzilor și a climatului economic dificil. (..) Una dintre concluziile principale arată potențialul foarte mare al agriculturii românești, care are nevoie de date, de optimizarea consumului de resurse (apă, energie, îngrășăminte) și de îmbunătățirea randamentului per hectar pentru a deveni rentabilă. Mai mult, este esențial să fie încurajată formarea de cooperative moderne, precum și a altor forme de colaborare care să permită fermierilor mici să acceseze piețe, tehnologii și finanțare”

Oana Craioveanu, CEO & Cofondator Impact Hub Bucharest & Startarium