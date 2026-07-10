Pesta porcină africană nu se dă dusă. Măsuri disperate: 20 € de la stat, pentru fiecare porc ținut departe de boală

Ministerul Agriculturii vrea să înăsprească normele pentru prevenirea apariției focarelor de pestă porcină africană (PPA). La mai bine de nouă ani de la apariția ei, în România încă sunt multe focare active, țara noastră fiind printre cele mai afectate din Europa. Pentru a prevenirea unor noi focare, Comisia pentru Agricultură a Camerei Deputaților a dat undă verde unui proiect de lege inițiat de Ministerul Agriculturii care impune sancțiuni severe împotriva transportului și comerțului ilegal cu animale vii, inclusiv confiscarea mijlocului de transport. Pe de altă parte, ministerul a pregătit și un proiect de lege prin care vor fi acordate subvenții gospodăriilor țărănești unde sunt respectate normele de biosecuritate la creșterea porcilor. În prima jumătate a anului 2026, Uniunea Europeană și țările învecinate au înregistrat 5.905 focare de PPA. Mistrețul rămâne principalul purtător al virusului și este responsabil pentru majoritatea acestor cazuri.

„Chiar dacă este vacanță parlamentară, astăzi am participat, în format online, la ședința Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaților, unde s-a dezbătut și s-a aprobat raportul pentru proiectul de lege pe care l-am inițiat pentru a îmbunătăți măsurile privind combaterea pestei porcine africane”, a transmis Tánczos Barna, într-o postare pe Facebook.

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Măsurile prevăzute în noul proiect de lege ce reglementează creșterea porcilor vizează înăsprirea sancțiunilor împotriva transportului și comerțului ilegal cu animale vii, inclusiv confiscarea mijlocului de transport și a porcinelor în cazul transporturilor cu mai mult de cinci animale. De asemenea, se are în vedere limitarea răspândirii bolii în populația de mistreți, prin descentralizarea intervențiilor, posibilitatea recoltării întregului efectiv de mistreți din zonele afectate și finanțare adecvată pentru aplicarea măsurilor. Proiectul mai propune instituirea unor zone de monitorizare în jurul exploatațiilor comerciale, posibilitatea introducerii unor măsuri suplimentare de control la frontieră și despăgubiri corecte pentru fermieri.

Stimulente pentru cei care respectă regulile

De asemenea, Ministerul Agriculturii a pregătit un proiect de hotărâre de guvern care vizează creșterea porcilor în gospodării și care prevede un sprijin de 20 de euro pe cap de animal (până la cinci capete, în gospodăriile populației neînregistrate, și până 50 de capete, în gospodăriile înregistrate de tip A) acordat pentru respectarea condițiilor de biosecuritate. Cererile pentru plata subvențiilor vor fi depuse la direcțiile agricole județene, iar ele se vor plăti cel târziu până pe data de 22 decembrie 2026 inclusiv. În perioada 2017-2025, România a înregistrat cel mai mare număr de focare de PPA la porcul domestic din Europa (peste 7.000 focare din aprox. 12.700 focare total UE), acestea apărând, în general, în gospodăriile populației, dar au afectat și fermele comerciale, la nivel național fiind uciși în peste 1,8 milioane porci.

PPA în Europa, purtat de mistreți

Mistrețul rămâne principalul purtător al virusului PPA și este responsabil pentru majoritatea acestor cazuri. Cifrele-cheie pentru perioada ianuarie-iunie 2026 arată astfel:

- Mistreț: 5.589 de focare în 15 țări, în scădere cu aproximativ 15,6% față de aceeași perioadă din 2025 (6.621).

- Porci domestici în ferme: 316 focare în 11 țări, în scădere cu aproximativ 24% față de 418 în prima jumătate a anului 2025.

Țările cu cele mai multe cazuri de mistreț în prima jumătate a anului 2026 au fost:

Polonia: 1.425;

Lituania: 832;

Italia: 823;

Germania: 621;

Ungaria: 491;

Letonia: 416;

România: 284;

Bulgaria: 277.

Unde numărul cazurilor este în creștere

Unele țări au înregistrat creșteri puternice. În Italia, focarele de mistreț aproape s-au dublat, trecând de la 430 la 823, o creștere de aproximativ 91%. Lituania a crescut cu aproximativ 78%, de la 468 la 832.

În ceea ce privește fermele, cea mai mare preocupare este Serbia. Focarele de porci domestici au crescut de la 20 în prima jumătate a anului 2025 la 152 în aceeași perioadă a anului 2026. Acest lucru face ca Serbia să fie cea mai afectată țară din Europa de focarele de la ferme în acest an. Croația a crescut și ea, de la 1 la 26. Alte țări și-au redus numărul. Germania a redus focarele de mistreț de la 1.612 la 621, o scădere de aproximativ 61%. Polonia a scăzut de la 2.374 la 1.425, o scădere de aproximativ 40%. Ungaria și Letonia au înregistrat, de asemenea, mai puține cazuri de mistreț, iar Grecia a scăzut de la 74 de cazuri la doar unu.

În ceea ce privește fermele, România și-a redus focarele de porci domestici de la 176 la 110. Chiar și așa, România rămâne una dintre cele mai afectate țări.

PPA s-a răspândit pe scară largă din 2022. Potrivit Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor (WOAH), 85 de țări și teritorii au raportat boala din ianuarie 2022. De atunci, WOAH a numărat peste 1,14 milioane de cazuri la porcii domestici și aproximativ 52.500 de cazuri la mistreți. Organizația subliniază că PPA rămâne în continuare o amenințare globală.

A crescut numărul focarelor la porcii domestici în Europa

În luna iunie a acestui an, șapte țări europene (Bosnia și Herțegovina,

Croația, Ungaria, Italia, Moldova, România și Serbia) au raportat către agenția UE de siguranța alimentară și a mediului sanitar-veterinar 164 de focare la porci domestici, reprezentând o creștere de 4,4 ori față de luna precedentă, potrivit Raportului de supraveghere globală a bolilor porcine realizat de Centrul pentru sănătatea animalelor și siguranță alimentară din cadrul Universității Minnesota. Serbia a raportat 113 (68,9%) din totalul focarelor, în timp ce Ungaria a raportat primul focar de PPA la porci domestici. După ultimul focar raportat în ianuarie 2026, PPA a reapărut în exploatațiile de porci domestici din Croația. Între timp, incidența PPA la mistreți a continuat să scadă. În aceeași perioadă, 14 țări europene (Croația, Estonia, Germania, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Moldova, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Spania și Ucraina) au raportat 661 de focare la mistreți, reprezentând o scădere de 1,2 ori față de luna precedentă (804). Cele mai multe focare au fost raportate de Italia (200), Polonia (155) și Germania (108).