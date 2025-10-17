Plajele de la Mamaia Nord riscă să rămână goale anul viitor

Peste 90% din 100 de sectoare de plajă pentru care au expirat contractele de concesionare pe 10 ani sunt în stațiunea Mamaia Nord. Contractele nu au mai fost prelungite, așa cum așteptau operatorii plajelor, iar după 15 octombrie au fost demolate toate construcțiile ridicate pe aceste suprafețe în ultimii 10 ani. Operatorii acestor sectoare de plajă au pierdut investiții de sute de mii de euro, pentru că legislația prevede scoaterea la licitație după ce plajele sunt readuse la forma inițială – adică fără construcții. Cum procedurile sunt foarte complicate și de obicei sunt blocate de sistemul birocratic, reprezentanții HoReCa se așteaptă la un sezon 2026 fără plaje amenajate, pentru că licitațiile vor începe abia în luna aprilie, iar până la obținerea tuturor autorizațiilor pot trece și 6 luni.

Operatorii plajelor care au avut contracte pe 10 ani și au făcut investiții se plâng de situația în care au fost puși după ce li s-a impus demolarea tuturor barurilor și teraselor, conform legii care prevede ca sectoarele scoase la licitație să fie aduse la forma inițială, după ce expiră contractele. Toți sperau ca în urma unor negocieri să le fie prelungită atribuirea plajelor, au transmis solicitări de prelungire a contractelor, încă din timpul sezonului estival, însă li s-a respins cererea.

În ultimii doi ani au fost scoase la licitație mai multe sectoare de plajă, iar unele contracte au fost semnate pe 10 ani, după ce guvernul anterior a acceptat să crească durata acestor contracte, astfel încât să devină rentabile investițiile făcute de administratori. În Bulgaria, hotelierii care au și sectoare de plajă în administrare pot include șezlongurile, umbrelele și beach-barurile în prețul cazării pentru că plajele se atribuie pe o durată de 20 de ani, iar cel care a câștigat contractul trebuie să implementeze un plan de dezvoltare. Astfel se asigură și recuperarea investițiilor private, dar și continuitatea în asigurarea serviciilor de foarte bună calitate.

În România, plajele sunt administrate de Ministerul Mediului, prin Apele Române, iar problemele din turism sunt ignorate total, astfel încât nu a existat până acum nicio strategie a Mediului, comună cu Turismul, care să creeze condițiile necesare dezvoltării litoralului românesc printr-o bună gestionare a serviciilor turistice de pe plaje.

Buzoianu a făcut calcule pornind de la prețul cel mai mare al șezlongului

În plus, Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a prezentat un calcul din care îi rezultă un câștig prea mare pentru operatorii plajelor de pe litoralul românesc și astfel a ajuns la concluzia că Apele Române ar trebui să ia mult mai mulți bani din concesionarea acestora, începând de anul viitor.

Diana Buzoianu consideră că plajele de pe litoralul românesc au fost închiriate în condiții extrem de avantajoase pentru administratori, astfel încât chiria pentru 10 ani putea fi recuperată într-o singură zi de vară din încasările pentru șezlonguri.

La baza acestui calcul cinic al ministrului Mediului stă exact situația pe care hotelierii de pe litoral ar fi dorit să o elimine – adică administrarea sectoarelor de plajă de către unii afaceriști orientați exclusiv către câștiguri imediate, foarte mari, care elimină competitivitatea litoralului românesc în raport cu cel al Bulgariei, unde ofertele turistice includ confortul la plajă, cu toate serviciile incluse în prețul cazării.

Astfel, ministrul Mediului a anunțat că nu vrea să prelungească niciun contract și va organiza licitațiile de atribuire a plajelor, în 2026, „cu șanse egale pentru toți” - indiferent de investițiile pe care le-au făcut până acum cei care au avut respectivele sectoare în administrare.

„Un fel de înmormântare a stațiunii”

Pe 15 octombrie au expirat contractele pentru 100 de plaje, dintre care 91 se află în Mamaia Nord. Aici se regăsesc cele mai mari probleme pe care patronatele din turism au încercat să le rezolve, fără succes, în ultimii doi ani, cu reprezentanții Administrației Apelor Române.

„Plaja – așa cum este amenajată din 2006 și până în prezent – a devenit subiectul cel mai fierbinte cu care ne luptăm în fiecare an. Atât această situație, cât și o altă temă majoră au cauzat cele mai mari prejudicii litoralului românesc și industriei turismului. Venim după o vară care, fără îndoială, a fost cea mai dificilă din ultimii ani. Realitatea este că numărul turiștilor a scăzut semnificativ, în ciuda declarațiilor optimiste ale administrației locale, care susțin contrariul.” a declarat, într-o conferință de presă, Corina Martin, președinta patronatului Resto, din HoReCa.

Lucian Marcu, președintele operatorilor de plajă din Mamaia Nord, a descris situația creată de autorități drept „un fel de înmormântare a stațiunii” care a fost creată în 10 ani, cu investiții care au venit în proporție de peste 90% de la operatorii de plajă”.

„În 2016, am participat la o licitație unde am avut câștig de cauză în fața unora care erau tradițional câștigători. Aceasta s-a ținut sub organizația strictă a organelor de control ale statului. Așa am ajuns noi, niște oameni obișnuiți, să operăm plaje. Nimeni nu ne-a dat vreo șansă. Am reușit să-i contrazicem și să ajungem în situația ca, după 10 ani de zile, să ridicăm această zonă – inclusiv spațiile de cazare – și am ajuns să creăm branduri cu acoperire națională. Sunt convins că, dacă întrebăm orice turist din România despre plajele din Mamaia Nord, va spune același lucru. Nu am fi ajuns aici dacă solicitarea din 11 iulie de prelungire a contractului – care se baza pe niște precedente – nu ar fi fost ignorată”, a explicat acesta, subliniind că nu a încercat niciunul dintre investitori să se eschiveze de la clauze contractuale, ci doar au solicitat ceva ce se putea acorda conform legislației în vigoare.

Decizia Mediului distruge Turismul și afectează economia României

„Contractul de închiriere conține această clauză de prelungire. Am considerat că suntem îndreptățiți să solicităm și să primim această prelungire. Ni s-a răspuns după 10 zile că solicitarea a fost înregistrată și este în analiză. După 21 iulie nu s-a mai întâmplat nimic și am ajuns pe data de 8 octombrie, unde, între timp, am avut diverse discuții cu avocați și ni s-a spus că solicitarea este perfect legală și foarte corectă. Pe 8 octombrie, însă, am primit înștiințare că solicitarea noastră nu a fost acceptată. În cadrul nostru, ni s-a transmis o hârtie în care ni se comunica doar că nu sunt de acord cu această prelungire. În data de 15, am primit înștiințare că va expira contractul nostru. Între timp, am primit și comunicările de demolare”, a mai explicat Lucian Marcu.

Data coincide cu cea a deciziei luate de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, care a interzis orice prelungire de contract pentru administrarea sectoarelor de plajă. Mai grav este că Mamaia Nord și-ar putea pierde o mare parte din turiști în sezonul estival de anul viitor, pentru că plajele nu se vor mai putea reamenaja în timp util, după licitații, iar acest dezastru îi va afecta grav pe toți hotelierii și pe proprietarii de terase și restaurante din stațiune.

Decizia venită de la Mediu le creează un prejudiciu imens atât oamenilor de afaceri care au investit în stațiunea Mamaia Nord, dar deteriorează grav și imaginea litoralului românesc, în ansamblu, din punct de vedere al atractivității pentru turiști.