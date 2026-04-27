Polițiștii de la Rutieră au tăiat amenzi de 4 milioane de euro degeaba

Datele statistice din evidența Agenției Naționale de Administrare Fiscală arată că în trei ani au fost aplicate 42.712 de amenzi cetățenilor străini nerezidenți, în valoare 44.659.951 lei, echivalentul a aproape nouă milioane de euro. Aproape jumătate din această sumă nu a fost însă încasată de statul român, pentru că nu avem o legislație adecvată pentru a-i obliga pe cetățenii străini aflați temporar în țara noastră să-și plătească amenzile. Situația se va putea schimba dacă Parlamentul va adopta un proiect de lege care interzice ieșirea străinilor din țară dacă nu și-au plătit amenzile. Plata acestora se va putea face imediat după sancționare, inclusiv electronic, direct la polițist, fără birocrație, fără proceduri complicate, fără costuri inutile, a declarat deputatul USR Ștefan Tănasă, în cadrul unei declarații politice susținute recent de la tribuna Camerei Deputaților. Astăzi nicio instituție din România nu urmărește încasarea amenzilor aplicate persoanelor nerezidente, astfel că statul pierde sume mari de bani.

Din cele nouă milioane de euro, statul a încasat doar 25.066.785 lei, aproape cinci milioane de euro, în timp ce patru milioane de euro sunt pierduți practic de statul român, spune Sindicatul Europol. Deși nu încasează o mare parte din amenzile aplicate, autoritățile statului cheltuie sume importante pentru a trimite la adresa de reședință a persoanelor amenzile. După completarea procesului-verbal de contravenție și aplicarea amenzii, aceasta este comunicată la adresa de domiciliu a amendatului din statul de proveniență, neexistând nicio certitudine că aceasta ajunge la contravenient.

Amenzile de circulație neplătite, dar costuri mari pentru stat

Cele mai multe amenzi sunt date de polițiștii de la circulație. Procesele-verbale de contravenție sunt trimise în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii, în state precum China, Afganistan, Filipine, Australia etc. Această operațiune are și ea un cost, valoarea unei expediții ajungând și la 200-250 lei. Transmiterea proceselor-verbale la domiciliile contravenienților este obligatorie, ea fiind prevăzută de OUG 2/2001 privind regimul contravențiilor. În același timp, și ANAF trebuie să trimită comunicare contravenientului la adresa din țara de proveniență pentru a-l înștiința că figurează cu un debit în România, situație în care și această instituție plătește pe expediție sume similare începând cu 30-40 lei/expediție și ajungând la 200-250 lei/expediție, în funcție de țara de domiciliu, arată Sindicatul Europol.

Suplimentar sumelor neachitate din amenzi, statul român face o risipă de bani pe aceste comunicări asupra cărora nu poate avea un control, pentru că legislația incidentă nu prevede altă modalitate de comunicare a procesului-verbal de contravenție.

Nu avem o bază de date cu străinii amendați

Mai mult decât atât, după ce este sancționat cetățeanul străin, nu există niciun control legislativ/procedural asupra acestuia, astfel încât el să figureze în vreo bază de date relevantă atunci când este verificat de Poliție, Poliția de Frontieră sau de Inspectoratul General pentru Imigrări. Practic, un cetățean străin poate săvârși câte contravenții dorește, pentru că nu va putea fi întrebat de nimeni de ce nu și-a achitat amenzile primite, fie la intrarea/ieșirea din țară, fie când este verificat în trafic.

„Astăzi, la nivelul Ministerul Afacerilor Interne, nu există o bază de date relevantă, care să fie interconectată cu structurile ANAF, astfel încât atunci când cetățeanul străin este verificat în bazele de date naționale să se poată observa că acesta figurează cu amenzi neachitate. În același timp, nici legislația incidentă, respectiv OUG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, nu prevede nicio măsură luată împotriva cetățeanului străin, în cazul în care se constată că acesta figurează cu amenzi aplicate pe teritoriul României care sunt neachitate”, arată Europol.

Ghișeul.ro și roboțeii nu rezolvă problema

Pe ghișeul. ro totul este doar în limba română, ceea ce îi încurcă chiar și pe străinii care ar vrea să-și achite amenzile. De asemenea, codul lor numeric personal nu este același cu cel al românilor, astfel că aceste amenzi nu se pot plăti nici la roboței. În aceste condiții, plata amenzii se poate face doar prin bancă, din contul personal al contravenientului. Pentru a evita această situație, iar statul român să încaseze amenzile date, varianta ar fi ca acestea să fie plătite pe loc, la polițist, la fel cum prevăd legislațiile din țări precum, Bulgaria, Italia, Franța sau Elveția. Această prevedere a fost inclusă într-un proiect de lege depus la Parlament de către deputatul PSD Eugen Neață.

La plecarea din România să facă dovada plății amenzii

Textul propus modifică Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și prevede că șoferii își pot recupera permisul de conducere, în cazul suspendării, înainte de a părăsi România doar dacă fac dovada că au achitat amenda. De asemenea, proiectul de lege interzice ieșirea străinilor din țară dacă nu și-au plătit amenzile. În același timp, în termen de 90 de zile, Ministerul Finanțelor ar urma să stabilească un cont unic în care cetățenii străini să poată plăti amenzile. Dacă va fi adoptată, legea ar putea introduce un mecanism mai strict de recuperare a amenzilor rutiere, inclusiv prin transmiterea datelor către autoritățile din alte state, astfel încât sancțiunile să poată fi executate și în țara de origine a șoferilor. Conform legislației actuale, amenzile pot fi recuperate în maximum cinci ani, după care acestea se prescriu.

Nici șoferii români nu se omoară cu plata amenzilor

În timp ce în Uniunea Europeană rata de plată a amenzilor este de peste 90%, la noi este de sub 40%, spunea anul trecut ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. În mai multe state din UE, dacă șoferii nu-și plătesc amenzile într-un termen prestabilit, ei primesc penalități, iar permisele le sunt suspendate. Unele țări, printre care și România, acordă reduceri substanțiale dacă amenzile sunt plătite rapid. Pe de altă parte, un raport al European Transport Safety Council arată că în statele unde amenzile sunt aplicate strict, rata accidentelor grave scade semnificativ.





