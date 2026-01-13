Apar persoanele fizice autorizate să se prostitueze. Un deputat vrea sex pe bani reglementat, fiscalizat și legalizat

Deputatul liberal latifundiar Ion Iordache a depus, ieri, în Parlament, un proiect de lege prin care vrea să autorizeze legal prestarea activităților de natură sexuală voluntare plătite. În acest sens, el propune eliberarea unui acord de funcționare și a unei autorizații de funcționare, prostituatele urmând a deveni persoane fizice autorizate să presteze servicii de natură sexuală. Acestea vor fi obligate să publice tarifele practicate, „în conformitate cu prevederile legale și cu hotărârile consiliilor locale”. „Activitatea” va fi autorizată anual, în baza unei „documentații”.

Inițiativa legislativă a fost înregistrată la Parlamentul României chiar ieri, 12 ianuarie 2025, și se referă la o propunere legislativă pentru reglementarea, autorizarea și protecția activităților de natură sexuală. Proiectul de act normativ este iscălit de către celebrul deputat PNL Ion Iordache, latifundiarul Parlamentului, poreclit și Iordache „Două Județe”, având în vedere că, în declarația sa de avere, figurează cu peste 12 milioane de metri pătrați de terenuri în proprietate.

Legea propusă ar urma să se aplice „persoanelor fizice autorizate care desfășoară, în mod voluntar, activități de natură sexuală”, „în scopul obținerii de venituri”, dar și autorităților administrației publice locale competente în domeniul autorizării și controlului acestor activități.

Parlamentarul liberal scrie, în proiectul de act normativ depus, că se definește activitatea de natură sexuală „prestația sexuală acceptată și liber consimțită de către o persoană fizică majoră, autorizată, în scopul obținerii de venituri, potrivit legii”. Iordache definește și beneficiarul, ca fiind „persoana fizică majoră care beneficiază de activitățile de natură sexuală”.

Servicii sexuale cu Cod CAEN

Astfel, conform proiectului de lege în discuție, „activitatea de natură sexuală se desfășoară de către persoana fizică autorizată, conform OUG 44/2008”. Apoi, „avizul de funcționare se eliberează de către unitatea administrativ teritorială pe raza căreia se desfășoară activitatea”, iar „activitățile desfășurate de persoana fizică autorizată care prestează servicii sexuale voluntare autorizate se încadrează la Codul CAEN 9699”.

În textul legii respective se menționează, de asemenea, că „acordul de funcționare pentru prestarea serviciilor sexuale se emite pentru o perioadă de 12 luni”, iar „persoana fizică autorizată care intenționează să continuie desfășurarea activităților de natură sexuală după expirarea acordului de funcționare trebuie să depună documentația necesară pentru prelungirea valabilității acestuia cu cel puțin 30 de zile înainte de expirare”.

Mai mult, „persoana fizică autorizată are obligația să declare veniturile și să plătească impozitele și contribuțiile sociale”, în timp ce „costurile aferente controalelor medicale, ședințelor de consiliere psihologică și obținerii acordului de funcționare vor fi suportate integral de către persoana fizică autorizată”.

Tarife publice, reglementate de consiliile locale

Absolut halucinant este articolul din proiectul de lege potrivit căruia „persoana fizică autorizată (să presteze servicii sexuale – n.r.) are obligația de a face publice tarifele pentru serviciile sexuale voluntare autorizate pe care le prestează, în limitele și în condițiile stabilite de prezenta lege și de hotărârile consiliului local”.

Există și reglementări care pot conduce la suspendarea acordului de funcționare. Mai exact, s-a introdus un articol din care rezultă că „acordul de funcționare se suspendă pentru 30 de zile în caz de nerespectare a prevederilor legale privind siguranța și igiena spațiului, fișa medicală, obligațiile administrative și fiscale”. Mai departe, se precizează că „acordul de funcționare se retrage în cazul încălcării repetate, de cel puțin două ori într-un an, a condițiilor pentru desfășurarea activității de natură sexuală”.

Printre obligații se mai numără examinarea medicală obligatorie, autorizarea sanitară de funcționare a spațiului și consilierea psihologică.

Drepturi și obligații pentru prostituate, dar și pentru clienți

Ca și drepturi și obligații, legea lui Ion Iordache prevede că persoanele fizice autorizate care desfășoară activități de natură sexuală „beneficiază de dreptul de a desfășura activitatea liber consimțită în condiții de siguranță, igienă și confidențialitate; de protecția împotriva oricărei forme de abuz, exploatare, constrângere sau discriminare; de acces la servicii de sănătate și consiliere psihologică; de a refuza prestarea serviciilor care contravin voinței proprii sau normelor de siguranță; de asistență juridică și protecție din partea autorităților competente în caz de abuz sau de discriminare și de a obține venituri în baza serviciilor prestate”

Legea conține și răspunderi și sancțiuni. Asfel, constituie contravenție desfășurarea activității fără autorizația de funcționare valabilă, refuzul de a permite accesul autorităților competente în vederea efectuării controalelor, neactualizarea fișei medicale, nerespectarea condițiilor de igienă și siguranță a spațiului de prestare a serviciilor, neparticiparea la ședințele de consiliere psihologică anuală sau divulgarea identității sau a datelor beneficiarilor fără consimțământul acestora. „Cuantumul sancțiunilor aplicabile se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi”, mai arată Ion Iordache.

Și beneficiarii urmează să răspundă contravențional pentru nerespectarea normelor de igienă sau pentru „utilizarea oricăror mijloace de înregistrare fără consimțământul expres al persoanei fizice autorizare”. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se vor realiza de către „personalul împuternicit al administrației publice locale și al direcțiilor de sănătate publică”.

Inițiatorul legii susține că trebuie „un cadru juridic modern”

Deputatul liberal inițiator susține că scopul acestei propuneri legislative nu este acela de a promova sau de a încuraja un anumit tip de activitate, ci „de a institui un cadru normativ care să permită statului să își îndeplinească misiunile fundamentale de protejare a sănătății publice, de prevenire a exploatării, de combatere a traficului de persoane și de asigurare a legalității”.

În expunerea de motive, se arată că activitățile de natură sexuală „au constituit, indiferent de perioada istorică sau de contextul legislativ, o realitate socială constantă. Absența unui cadru juridic modern, coerent și aplicabil, a determinat menținerea activităților într-o zonă nereglementată și, pe cale de consecință, lipsită de controlul autorităților statale, fiind amplificate riscuri sociale”.

În document se mai precizează că regimul juridic actual „se limitează doar la aplicarea de sancțiuni contravenționale. Acest mod de descurajare a activităților sexuale s-a dovedit a fi lipsit de eficacitate pentru a proteja persoanele care prestează activități sexuale, pentru a preveni răspândirea bolilor cu transmitere sexuală, pentru a combate exploatarea persoanelor și pentru a permite statului să exercite atribuțiile constituționale privind sănătatea publică, ordinea socială și siguranța cetățenilor”.

Proiectul de lege este susținut, cu semnătură, și de deputatul PSD Augustin Hagiu, alături de alți 17 parlamentari ai Partidului Național Liberal.