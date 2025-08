La 10 ani de la Colectiv, „România procedează la fel”: bagă infecțiile nosocomiale sub preș 

De asemenea, supraviețuitorii incendiului de la Colectiv avertizează că, la 10 ani de la tragedia din clubul bucureștean, „România procedează la fel”, băgând infecțiile nosocomiale sub preș, și cer demisia managerului de la Floreasca.

Alina Alexandru, sora Laviniei Vlad, femeia de 37 de ani care a fost internată la Centrul de Arși de la SCUB, cu arsuri pe 70% din suprafața corporală, și transferată pe 23 iulie într-un centru pentru mari arși din Belgia vorbeşte, într-o scrisoare deschisă adresată managerului Spitalului Floreasca, Andrei Bogdan Zidaru, despre lipsa unor măsuri elementare de igienă, care ar trebui respectate în toate spitalele și, cu atât mai mult, în secțiile pentru pacienții cu arsuri.

Astfel, deși în urma verificărilor realizate de către Corpul de Control al ministrului Sănătății și de Inspecția Sanitară de Stat, Spitalul Floreasca a fost amendat pentru lipsa unui sistem de ventilație, filtrare și purificare a aerului (HVAC) în Compartimentul pentru Arși, „conform cerințelor minime obligatorii pentru acest tip de structură”, având în vedere că pacienții cu arsuri au un risc mult mai mare de infectare, Alina Alexandru relatează că uşile rezervelor pacienţilor critici sunt ţinute deschise sau personalul intră la ei fără a se schimba după ce iese afară să fumeze, dar şi fără mască sanitară.

Protocoale pentru arsuri majore, „adaptate” de asistente și infirmiere

„Am rugat ca ușa rezervei Laviniei să stea închisă, că ăsta e scopul unei rezerve de critic pentru mari arși, că doar așa o putem proteja. Răspunsul șefului de secție a fost că, dacă s-ar închide ușa, atunci personalul medical nu ar mai auzi-o când are nevoie de ajutor! Deci, ușa stătea deschisă pentru a o ajuta pe Lavinia. Domnule Zidaru, de ce există camera care filmează în rezervă? Nu pentru a fi monitorizați pacienții? Nu scrie în ordinul de ministru că trebuie să existe un asistent medical la 1-2 pacienți pe tură?

Cum putem proteja de infecții un pacient cu arsuri pe 70% din suprafața corpului, care NU ESTE PANSAT, dacă este tratat într-o rezervă a cărei ușă NU SE ÎNCHIDE (a se reține că nu exista o problemă tehnică, ci era ținută deschisă în mod voit)”, povestește sora pacientei, precizând că deși medicul curant a cerut explicit asistenților și infirmierilor să respecte protocolul, iar ușa să rămână închisă, aceștia au respectat această regulă doar vreo două zile, apoi „s-a uitat”.

„Nici măcar papucii nu îi schimba!”

„Am rugat ca asistenții și infirmierii, care merg afară, să fumeze în fața spitalului și se plimbă astfel prin tot spitalul, să urmeze pașii de a se schimba când pleacă și revin pe secție. Am comunicat și am numit exact zilele și persoanele care au intrat pe secție, sub privirea mea, după ce s-au întors de la fumat, fără a se schimba. Oameni care intrau inclusiv în rezervele pacienților internați la secția de CRITIC. Răspunsul domnului șef de secție a fost că «ăștia sunt oamenii», dar va lua măsuri.

Mă întreb ce măsuri s-au luat, din moment ce, și cu doar câteva zile înainte de a pleca cu transfer, încă mai veneau să ne ia de jos, la programul de vizită, iar când intram la vizită să mă schimb, angajatul nici măcar papucii nu îi schimba! (...)

Am rugat ca personalul medical să intre la Lavinia PURTÂND MASCĂ, întotdeauna. Asta după ce Lavinia, speriată că se intră frecvent fără mască la ea, într-o zi în care una dintre asistente tușea continuu, m-a rugat să fac ceva și să nu li se mai permită să intre la ea fără mască și să îi fie închisă ușa la rezervă. Lavinia voia să lupte pentru șansă aia mică la viață pe care o avea. Încerca să se protejeze. Se temea că va contracta o banală răceală și nu v-a putea lupta în plus și cu ceva care pare extrem de banal pentru noi, cei care nu ne luptăm cu un corp lipsit de piele și cu dureri crunte”, mai povestește sora pacientei.

Aparţinătoarea relatează, de asemenea, cum bolnavii nu sunt ajutaţi nici de psiholog, deși orice bolnav poate lupta mai eficient cu boala dacă starea sa psihică este una bună, iar sora sa era „copleșită de dureri și de coșmaruri”.

„Răspunsul șefului de secție a fost că NU EXISTĂ decât un psiholog în spital și nu are timp să se ocupe de ea. Mai mult, mi-a spus că «datoria lor este să o țină în viață, iar DACĂ într-o zi ea va merge acasă, atunci voi avea tot timpul să mă ocup de emoțiile ei. Ei tratează arsuri aici, nu emoții». «A fost văzută de psihiatru, primește medicamente, dacă va fi nevoie creștem dozele»”, relatează femeia.

Infecția cu ciuperca ucigașă, ascunsă și de familie, și de medicii belgieni

Mai mult, deși în Legea drepturilor pacientului se precizează clar că „pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre diagnostic și prognostic”, sora Laviniei acuză personalul spitalului că n-a considerat necesar să avertizeze familia despre infecția intraspitalicească cu periculoasa Candida auris, și nici măcar să menționeze în biletul de externare, la transferul către spitalul din Belgia, prezența ciupercii ucigașe.

„La data de 17.07.2025, analizele Laviniei arătau o prezență în urină a Candidei auris. De ce noi, familia, nu am luat la cunoștință despre pericolul ascuns de prezența acestei ciuperci? De ce nu s-au recoltat probe și din plagă, sau dacă s-au recoltat DE CE NU NE-AU FOST COMUNICATE ȘI AU FOST ASCUNSE informațiile? De ce în biletul de externare eliberat la momentul transferului NU este notată prezența acestei ciuperci? S-au luat măsuri pentru a asigura siguranța celorlalți pacienți?

Domnule manager Zidaru, șeful secției mi-a spus că eu nu accept că Lavinia nu mai are resurse. Ce resurse îi lipseau Laviniei? Resursele de a lupta cu o bacterie multirezistentă contractată în spital, numită Pseudomonas aeruginosa?

Nu mai avea resurse să se lupte singură, fără tratament adecvat, pentru infectarea cu o ciupercă clasificată în grupul de maximă prioritate (fungi critici), numită Candida auris?”, întreabă, retoric, Alina Alexandru.

Nici măcar Direcție de Sănătate Publică București nu a considerat că e cazul să se îngrijoreze, să facă mai multe verificări și să ia măsuri, astfel că, abia după ce medicii belgieni ne-au avertizat că pacienta transferată este infectată cu ciuperca ucigașă, au fost testați și ceilalți pacienți cu arsuri grave rămași la Centrul de la Floreasca.

Acum a fost declarat focar de Candida auris la Centrul de Arși de la Spitalul Floreasca, deoarece trei din cei șase pacienți rămași aici sunt infectați cu această ciupercă.

Managerul Zidaru se declară „profund tulburat”

Ca și când ar fi auzit pentru prima dată despre ce se întâmplă în spitalul pe care îl conduce, sâmbătă, la o săptămână deja de la transferul pacientei în Belgia, managerul spitalului, Bogdan Zidaru, i-a răspuns surorii acesteia, declarând că este „profund îndurerat și tulburat citind cele relatate” și că va coordona personal ancheta internă. Mai mult, i-a cerut să-i transmită și alte date relevante, chiar dacă este o solicitare care „poate deschide din nou o rană”.

Încă din 2022, OMS a inclus Candida auris pe lista de „agenți patogeni prioritari” fungici - un catalog cu cele 19 ciuperci care reprezintă cea mai mare amenințare la adresa sănătății publice. În cazul pacienților infectați cu Candida auris, mortalitatea este de 30-70%, chiar și la cei care sunt tratați cu antifungice, conform Institutului Național de Sănătate Publică.

Pe fondul scandalului legat de neregulile din Centrul de Arşi al Spitalului Floreasca, ministrul Sănătăţii a anunţat, ieri, pe Facebook, că vor fi introduşi indicatori de performanţă nu doar pentru managerii de spital, ci şi pentru şefii de secţie.

„N-am uitat că ne-ați lăsat să murim”

Mai mulți supraviețuitori ai tragediei din Colectiv au reacționat în cazul scandalului de la Floreasca, acuzând statul român că ascunde în continuare infecțiile nosocomiale.

Alexandra Furnea a ținut să sublinieze că statul le-a blocat posibilitatea marilor arși de a cere ajutor, „transformând din pix un spital oarecare în «centru de arși»” și, în timp ce pacienta, transferată în străinătate cu bani obținuți din donații, zace inconștientă pe o masa de operație din Belgia, suferind intervenție după intervenție, managerul de la Floreasca „dă declarații condescendente pe internet, șeful secției își scoate nisipul de pe plajă dintre degetele de la picioare, iar ministrul face câteva demersuri, dar se rezumă la rândul său la comunicate și controale”.

„Chirurgii străini nu se luptă doar cu consecințele incendiului, ci în măsură mai mare cu cele ale actului medical defectuos din România, care i-a sădit surorii tale în carne microbi devoratori de trup. (…) N-am uitat că ne-ați lăsat să murim în spitalele nevindecării. Dintre cei care au izbutit să le părăsească prin transfer, mulți au ajuns, ca Lavinia, cu acte false în străinătate, din care fuseseră scoase infecțiile sau ale căror rezultate fuseseră «cosmetizate». Cei care au murit în spitalele din Europa, au murit din această cauză (…) 10 ani mai târziu, România procedează la fel, minte, ascunde, se trage pe fese cu repercusiuni fatale. Faceți în ceasul din urmă ce trebuie, stimați stăpâni, șefi, manageri, directori și dați-le acestor oameni bani s-o trateze pe Lavinia. Măcar atât”, scrie Alexandra pe Facebook.

„Somez Ministerul Sănătăţii - România, pe domnul ministru Alexandru Rogobete și Casa de Asigurări de Sănătate să ia măsuri URGENTE și să permită Laviniei accesul la fondurile de tratament”, Alexandra Furnea, supraviețuitoare Colectiv

„Managerul de la Floreasca trebuie demis alături de șeful falsului centru de arși. Parchetul trebuie să ancheteze ce s-a petrecut acolo, iar ministrul Sănătății trebuie să ridice autorizația de funcționare a centrului de arși care nu respectă legislația”, spune Mihai Grecea, supraviețuitor Colectiv

Carantină și amenzi de 60.000 de lei la Centrul de Arși

Ministerul Sănătății a anunțat, vineri, că Centrul de Arși de la Floreasca este în carantină și nu se mai fac internări după ce a fost descoperit un focar de infecție cu o ciupercă periculoasă - Candida auris. Mai exact, în urma verificărilor făcute de Corpul de control al ministrului şi de Inspecţia Sanitară de Stat, au fost găsite mai multe deficiențe pentru care au fost date amenzi și au fost dispuse măsuri corective.

Astfel, reprezentantul societății de curățenie a fost amendat cu 10.000 de lei, „pentru nerespectarea procedurilor privind igienizarea și dezinfecția spațiilor medicale”. De asemenea, a fost dată o amendă de 20.000 de lei pentru utilizarea de produse biocide neautorizate.

Spitalul Floreasca a fost amendat cu 30.000 de lei „pentru lipsa ventilației conforme (HVAC) în Compartimentul pentru Arși, conform cerințelor minime obligatorii”.

„Ulterior, în cadrul prelungirii controlului sanitar cu încă două zile, a fost confirmată prezența Candida auris la nivelul Centrului pentru Arși. Detectarea acestei tulpini fungice - recunoscută la nivel internațional ca o problemă emergentă în infecțiile asociate asistenței medicale - a determinat instituirea următoarelor măsuri de limitare și control:

- suspendarea temporară a internărilor de noi pacienți în Compartimentul pentru Arși;

- continuarea tratamentului pentru pacienții internați, cu aplicarea strictă a echipamentului de protecție și a protocoalelor specifice contextului epidemiologic;

- înlocuirea tuturor filtrelor de apă de la nivelul Centrului pentru Arși;

- restricționarea accesului vizitatorilor;

- intensificarea procedurilor de dezinfecție și decontaminare (...);

- reinstruirea completă a personalului medico-sanitar în privința măsurilor de igienă a mâinilor, utilizarea echipamentului individual de protecție și managementul instrumentarului;

- raportare zilnică către conducerea unității și autoritățile sanitare (...);

- aplicarea schemelor terapeutice de antifungice și antibiotice conform protocoalelor recomandate de organismele internaționale”, a comunicat Ministerul Sănătății, precizând că evoluţia situaţiei este monitorizată, iar măsurile vor fi ajustate în funcţie de rezultatele supravegherii microbiologice.

Totodată, Colegiul Medicilor din România desfăşoară propria anchetă privind conduita terapeutică şi medicală a personalului implicat în tratamentul pacienţilor din cadrul centrului.

