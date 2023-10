Sinaia, orașul cu un singur WC public

Primăria Sinaia a investit o sumă enormă într-un unic veceu public inteligent, iar celelalte au fost închise. Cine nu ajunge până la intrarea în parcul central la timp e obligat să intre la un restaurant și să comande ceva, pentru a putea folosi baia. La „monumentul” inteligent și unic al Primăriei Sinaia oricum nu se poate intra fără 4 fise de 50 de bani sau card bancar. La fel s-a întâmplat și în ultima zi a celui mai recent eveniment din oraș, când toaletele ecologice au fost strânse duminică, la prânz, deși la Sinaia erau zeci de mii de vizitatori.

Sinaia era, la începutul secolului trecut, o staţiune exclusivistă, după ce familia regală a României și-a stabilit reședinţa aici, într-un cadru natural de o frumuseţe rară. Nu întâmplător, această zonă este și astăzi printre preferatele celor care iubesc natura, cultura și sporturile de iarnă. Membrii familiei regale de Hohenzollern au fost atât practicanţi, cât și patroni și dezvoltatori ai sporturilor de iarnă pe Valea Prahovei. Primele curse oficiale de săniuţe, pentru copiii din Sinaia, de schi sau bob, s-au desfășurat în 1912, pe pajiștea din faţa castelului Peleș.

Pentru bucureşteni, centrul sporturilor de iarnă a rămas, mult timp, stațiunea Sinaia. Povestea începe în 1912, când Casa Regală a fondat Federația Societăților Sportive din România, patronată de viitorul rege Carol al II-lea. A inclus de la bun început dezvoltarea sporturilor de iarnă printre obiectivele principale ale federației, Carol al II-lea fiind el însuşi un schior pasionat.

Staţiunea Sinaia se diferenţiază de celelalte prin arhitectura vilelor cochete, construite în stilul secolului al XIX-lea, când primise supranumele „Perla Carpaţilor”. În afară de atracţia pe care o constituie domeniul schiabil, Sinaia este preferată de cei care vor să combine activitatea sportivă cu turismul cultural, vizitând celebrele castele Peleş, Pelişor, Foişor, dar şi toate celelalte clădiri-monument care au sporit faima localităţii montane.

Rețetă originală, produs 100% local

Această poveste frumoasă ar putea atrage milioane de turiști în fiecare zi a fiecărui an, dacă ar fi susținută și de ceea ce se întâmplă în stațiune în viața de zi cu zi. Promovarea stațiunii regale se face mai ales atunci când sunt organizate evenimente, cum s-a întâmplat la „Sinaia Forever 2023”, în perioada 29 septembrie - 1 octombrie, sub principalul slogan „Rețetă originală, produs 100% local”. Alt slogan a fost „Tu ești ingredientul secret”, pentru atragerea unui număr cât mai mare de vizitatori.

Trucurile de marketing și comunicare, prezentarea și adresarea directă către fiecare participant la eveniment au fost, într-adevăr, ingredientele perfecte pentru atragerea a peste 60.000 de turiști în vechea stațiune regală din Carpați. Dar în celelalte zile ale anului, Sinaia e goală, cu excepția perioadei de iarnă, când se poate schia.

Chiar dacă ar crește numărul de turiști în restul anului, tot ar lipsi ceva esențial, atât pentru vizitatori, cât și pentru localnici: toaletele publice. Poate să pară hilar, dar o vizită la pas prin această frumoasă stațiune regală devine un coșmar atunci când turistul caută cu disperare o toaletă publică. Și nu o găsește.

„În orașul acesta e bine să taci”

Am parcurs, la pas, traseele pe care le-ar putea alege oricare alt vizitator, într-o zi oarecare. În zona centrală există un indicator pentru WC public, rămas de pe vremea când chiar exista acolo așa ceva, doar că acum este închis și turistul mai are o șansă dacă reușește să ajungă la timp până la intrarea în parcul central, unde va găsi unicul veceu public funcțional din Sinaia. Mai are de mers circa 100 de metri și de traversat strada, pe la trecerea de pietoni. Apoi ar putea folosi toaleta unică a stațiunii, dacă nu e coadă și dacă are 4 monede de 50 de bani sau card bancar.

Supărată, o vânzătoare de la una dintre afacerile locale de succes până nu de mult, povestește cum business-ul s-ar putea închide după ce veceul public din zona respectivă a fost desființat de Primărie, fără nicio explicație. „Aici veneau și oamenii locului, dar și foarte mulți turiști. Lumea se obișnuise să stea pe bancă, să mănânce o-nghețată sau o prăjitură, pentru că era și toaleta. Credeți-mă că zilnic vin la noi oamenii să ne întrebe unde e veceul. S-a desființat. Nu ne-a explicat nimeni de ce. Au lăsat și indicatorul la stradă și toată lumea vine la noi să ne întrebe. În loc să atragem clienții, toți sunt nervoși. Am ajuns să le oferim indicații să ajungă la toaleta de la intrarea în parc. Toată lumea e nemulțumită, dar noi știm ce e aici. În orașul acesta e bine să înveți să taci”, spune vânzătoarea, cu vocea stinsă și privirea-n podea.

Nevoia este cunoscută de Primărie

De când nu mai e deschisă toaleta, numărul clienților scade de la o zi la alta. Și ceilalți comercianți din mica piațetă plasată într-o zonă centrală a stațiunii au aceeași problemă. Un punct de atracție a fost desființat odată cu închiderea toaletei publice. Acum trecătorii nu se mai opresc să cumpere prăjituri și suveniruri, ca înainte, pentru că ar fi nevoiți să alerge până la parc, în caz că ar avea nevoie de toaletă.

Când încep evenimentele de iarnă, e și mai dificil de folosit unicul veceu public din oraș, fiind mereu aglomerat. La „Sinaia Forever”, Primăria a adus toalete ecologice pe care le-a plasat peste tot, cunoscându-se foarte bine nevoia pentru un public foarte numeros. Dar nici măcar atunci nu au fost lăsate toaletele pentru întreaga durată a festivalului.

„Nu ne-a venit să credem când am văzut că noi aveam peste 60.000 de turiști în oraș, erau străzile pline, iar duminică (pe 1 octombrie, în ultima zi a evenimentului – n.r.) ei au venit la prânz să le strângă. Nu le-au lăsat nici măcar până seara. Ne simțim penibil când oamenii vin la noi să ne ceară explicații. Vă dați seama cum e pentru un bătrân care abia se mișcă sau nu are bani la el, monede de 50 de bani sau card, să-l trimitem la intrarea în parc pentru toaletă. Mai e una la mall, puțin mai aproape, la etajul 2. La gară ar mai fi o variantă, dar e foarte greu de ajuns până acolo și uneori nu poate fi folosită toaleta. Oamenii trebuie să alerge prin tot orașul ca să ajungă la veceu”, spune altă vânzătoare supărată, tot din zona centrală a stațiunii montane.

Doar toaleta este inteligentă, în strategie

Singura explicație pentru existența unui singur veceu public în toată Sinaia ar fi, spun localnicii, o convenție a Primăriei cu proprietarii de terase și restaurante, astfel încât turiștii să fie obligați să le calce pragul și să consume ceva. Dar nimeni nu i-a întrebat pe locuitorii din Sinaia dacă sunt dispuși să mănânce zilnic la restaurant, în caz că au treabă prin oraș și au nevoie de o toaletă. Situația îi afectează în egală măsură și pe turiștii care sunt astfel obligați să plătească în mai multe locuri, chiar dacă s-au oprit o dată la masă și apoi doresc să se plimbe prin stațiune.

„Monumentul” Primăriei Sinaia, amplasat, pentru cei care au nevoie de toaletă, la intrarea în parcul Dimitrie Ghica, a costat 52.000 de euro, cam cât un apartament cu două camere, confort 1 sporit. Veceul public inteligent a fost botezat de localnici care fac haz de necaz „toaleta regală” sau „monumentul neputinței”, fiind greu de folosit. Și la Brașov s-au făcut investiții similare, iar eșecul lor a fost total.

Domeniul Peleș, „Perla Carpaților”

Castelul Peleș a fost construit la ordinul regelui Carol I al României, în stil neogotic și neorenascentist german. În interior pot fi admirate elemente de decor germanice, coloniale, turcești, veneţiene și maure. În saloanele de la parter și în încăperile de la primul etaj poate fi admirată combinaţia unică de stiluri decorative. Castelul Pelișor este al doilea ca mărime din Sinaia și face parte din același domeniu, iar castelul Foișor este cel mai mic din întregul ansamblu.

De la Peleș se poate coborî către vechea Gară Regală, iar la mică distanţă se află și Casa Memorială George Enescu.

Domeniul Peleș include și parcul din jurul clădirilor istorice. Tezaurul natural al domeniului Peleș este aproape la fel de important precum cel construit. Peisagiști renumiți au contribuit la frumusețea locului, în perioada construirii castelului, prin plantarea unor arbori monumentali. Asociația Domeniului Regal Peleș a-nceput reamenajarea aleilor și a potecilor de pe întregul domeniu, de la Cuțitul de Argint până la Stâna Regală.

Sunt aproape 7 kilometri de alei pietruite care ar putea pune în valoare multe noi atracții turistice. Acum, aleile domeniului regal, pe care se putea merge și cu trăsura sau cu sania, sunt acoperite de vegetație, dar vor fi redate circuitului turistic, în curând.

