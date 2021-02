Un copil pe nume Sebi, „rătăcit” de-o lună de poliţişti

Un copil de 7 ani a dispărut undeva în judeţul Arad. Ar fi plecat de la o stână spre casă, dar nu a mai ajuns. S-a întâmplat acum o lună și de-atunci s-au făcut tot felul de echipe de căutare. Polițiștii sunt convinşi că băiatul s-a rătăcit şi au omis din start orice altă ipoteză. Ca atare, nu s-a întocmit un dosar penal, iar procedurile efectuate sunt minime şi axate doar pe căutarea efectivă la locul dispariţiei. Nu s-a declanşat „Alertă Răpire Copil”. Locul dispariţiei e la 30 de kilometri de graniţa cu Ungaria şi nu mai e un secret pentru nimeni că suntem pe primul loc în Europa la traficul de persoane. Nici acum nu există o structură de elită în cadrul MAI care să gestioneze cazurile de copii dispăruţi, aşa cum s-au lăudat şefii ministerului la audieri în Parlament, după scandalul „Caracal”.

Sebi are ochii negri, un metru şi 20 de centimetri înălţime. Provine dintr-o familie amărâtă. Familia Corbei locuieşte într-o căsuţă din satul Vânători, comuna Mişca, judeţul Arad. Pe 28 februarie, Sebi împlineşte 8 ani. Mai are 3 fraţi acasă. Părinţii o duc de pe o zi pe alta, iar băiatul mai muncea prin sat. Nu are telefon mobil, iar mama nici nu ştie măcar cu ce era îmbrăcat când a dispărut. Pe 9 ianuarie a plecat de-acasă la un cioban să-l ajute la treabă şi nu s-a mai întors.

Ziua dispariţiei

„A rămas la un saivan, unde a dispărut pe la 16.00 – 16.30”, declara a doua zi după dispariţie primarul comunei Mişca, din judeţul Arad, Tiberiu Haasz. De atunci, nimeni nu mai ştie nimic de el. Căutările au fost declanşate în ziua dispariţiei, la 3 ore. Tatăl a fost cel care a anunţat Poliţia. Mama îşi aduce aminte că, pe 9 ianuarie, pe la ora 14.00, băieţelul a plecat de acasă cu stăpânul ciobanului din sat. Mai mulţi copii au plecat atunci cu bărbatul respectiv, cu căruţa, să-l ajute la treabă. Două ore mai târziu, ar fi fost văzut ultima dată. Plângea pe câmp. L-ar fi văzut chiar cel care-l luase la muncă şi ar fi sunat chiar şi la 112, după ce ar fi încercat să-l prindă. Sau cel puţin asta i-a povestit mamei lui Sebi. Femeia spune că, la audieri, la Poliţie, bărbatul ar fi declarat că nu l-a văzut şi nu-l cunoaşte pe Sebi.

Primele căutări

„Azi-noapte, căutările au fost îngreunate de o ceaţă densă. Nu se vedea la 10 paşi. A fost periată toată zona unde credeam că se poate afla copilul. Dar nu-i de găsit. Toate instituţiile sunt implicate. Căutăm în zona aceea unde a dispărut copilul”, ne spunea Tiberiu Haasz, primarul comunei Mişca, din judeţul Arad. „A zis că a plecat de lângă el, de lângă cioban, să mănânce porumbele. Şi efectiv a dispărut. Nu mai ştim nimic de el”, spunea viceprimarul comunei, Teodor Parasca.

„Sebi! Sebi! Sebi!”

L-au strigat ore în şir pe o rază de 10 kilometri. L-au căutat în stuf, pârâiaşe aproape secate, sub poduri, au întrebat din casă în casă, au scotocit pădurea. Au crezut că s-a ascuns în stivele cu fân. Dar căutările au pornit fără niciun indiciu. „Căutăm încontinuu. Dar n-avem niciun reper. Nimic! Absolut!”, spunea pe 10 ianuarie un voluntar, în timpul căutărilor. Poliţiştii au adus câini de urmă. După-amiază, a ajuns şi elicopterul Ministerului Afacerilor Interne, care a survolat zona. „La căutări participă în jur de 120 de persoane. Căutările au fost sistate azi-noapte, în jur de ora două, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile. Au fost reluate în această dimineaţă la ora 8. Îmbucurător este faptul că la căutări participă foarte mulţi voluntari”, ne declara pe 10 ianuarie Gheorghe Stoian, prefectul judeţului Arad. „Continuă căutările până se găseşte copilul. Acum se fac iar audieri. Au fost şi azi-noapte audieri. Au fost audiaţi cei care au fost acolo. Au căutat poliţiştii din casă în casă. Nu e de găsit. Niciun om matur nu ar fi rezistat la temperatura asta. Au fost minus 3 grade Celsius”, detalia primarul comunei Mişca, Tiberiu Haasz, în aceeaşi zi.

Primul comunicat de presă emis la nivel judeţean

La aproape 24 de ore de la dispariţie, IPJ Arad dă primul comunicat de presă, preluat de jurnaliştii din judeţ şi de toată media naţională.

„L-ați văzut? Sunați la 112!

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Arad, împreună cu structurile teritoriale ale MAI efectuează căutări în vederea depistării unui minor de 7 ani, rătăcit în zona localității Vânători. La data de 9 ianuarie 2021, în jurul orei 19.00, polițiștii orașului Chișineu-Criș au fost sesizați de unul dintre părinți că minorul CORBEI SEBASTIAN-IONEL a plecat voluntar de la domiciliu la o stână din extravilanul localității și nu s-a mai întors. Minorul are următoarele semnalmente: 1,20 m înălțime, păr șaten, față ovală, constituție astenică. Nu se cunoaște îmbrăcămintea. Persoanele care dețin informații ce pot conduce la depistarea minorului sunt rugate să apeleze numărul de urgență 112 sau să se adreseze celei mai apropiate secții de poliție. Activitățile de căutare au fost declanșate imediat după sesizare, fiind în desfășurare și la acest moment, pe o zonă extinsă de 30 km2. Forțele de ordine au fost suplimentate, fiind implicați în căutări 47 de polițiști cu 18 autospeciale, 22 de jandarmi cu 6 autospeciale, 3 câini de urmă, unul aparținând IPJ Arad și 2 aparținând IJJ Arad, 12 pompieri cu 4 autospeciale, 10 polițiști de frontieră cu 3 autospeciale și 2 autospeciale cu camere de termoviziune, 18 pădurari precum și 120 de voluntari cu autoturisme de teren. De asemenea, a fost solicitat și elicopterul MAI”.

Alertă răpire copil. O procedură într-un sertar

Pe modelul american „AMBER ALERT”, în 2011, Inspectoratul General al Poliţiei Române, în colaborare cu Parchetul General şi un ONG, lansează proiectul „Alertă Răpire Copil”. Un proiect finanţat de Comisia Europeană şi care ar fi putut să salveze zeci de copii. Ar fi putut fi declanşat şi pentru Luiza Melencu sau pentru Alexandra Măceşanu. Ar fi putut fi declanşat şi pentru Sebi. Dar nimeni nu apăsat butonul pentru niciunul dintre ei.

Ce înseamnă „Alertă Răpire Copil”, de câte ori s-a declanşat în 10 ani, ce divizie ar fi trebuit să existe la nivelul MAI şi care sunt cele mai noi proceduri în cazul unei dispariţii, citiţi în ediţia de mâine.