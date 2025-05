Românii au votat cu patos, cu speranță sau cu ură

Pe internet au fost răspândite foarte multe știri false, unele hilare, pe modelul QAnon, cu scopul de a bulversa alegătorii. De asemenea, au fost mulți utilizatori ai rețelelor de socializare care au încălcat interdicțiile prevăzute de legea electorală și au continuat să transmită mesaje de susținere pentru candidatul preferat. Cei doi candidați au făcut declarații care arată direcția aleasă de fiecare dintre ei și valorile pe care le vor apăra: George Simion a vorbit despre „viitorul decis doar de români, pentru români”, iar Nicușor Dan, despre continuitate în UE.

Ieri au fost zeci de sesizări la Poliție, pentru presupuse fraude electorale, dar cele mai multe nu s-au confirmat. Cele mai grave au fost în privința „turismului electoral” și a unor buletine de vot gata ștampilate, dar polițiștii nu au găsit indicii privind astfel de fapte. Cele mai grave abateri au fost încercările unor cetățeni de a vota cu buletinul altei persoane.

Poliția a intervenit în mai multe locuri, nu doar în România, ci și în Italia, la Roma, și în Germania, la Bonn. Multe reclamații au fost făcute de AUR, partidul lui George Simion, dar în mare măsură nu s-au confirmat. AUR a reclamat și faptul că în Sectorul 1 al Capitalei ar fi fost văzute buletine de vot deja ștampilate pentru Nicușor Dan, dar nu s-a specificat o secție anume, astfel încât polițiștii au fost nevoiți să verifice toate secțiile.

O altă luptă s-a dus în mediul online, unde au apărut site-uri clonă și sute de conturi false pe rețelele de socializare care au propagat știri false. Cea mai hilară a fost în legătură cu persoane din conducerea României care s-ar pregăti să fugă din țară. O astfel de campanie de fake news a existat și în SUA, sub marca „QAnon”. Peste 160 de conturi de TikTok au fost închise, pentru că foloseau însemnele Poliției Române sau ale site-urilor unor televiziuni, transmițând informații false.

Dați afară din secție, cu Poliția

Primul candidat în clasamentul din turul I al alegerilor prezidențiale a fost și primul care a ajuns la vot. George Simion a votat la ora 8.00, la Școala Gimnazială nr. 1 din Mogoșoaia, județul Ilfov, însoțit de Călin Georgescu, la fel cum a făcut și în primul tur. Cei doi au venit alături cu soțiile lor, Ilinca Simion și Cristela Georgescu, și însoțiți de gărzile de corp.

La secția de votare unde au votat nu li s-a permis să dea declarații pentru presă în interior. George Simion și Călin Georgescu începuseră să vorbească atunci când polițiștii au fost aduși în interiorul secției de către președinta acesteia și le-au cerut să iasă afară. „Nu e frumos ceea ce ați făcut”, le-a transmis Simion, deși chiar live-ul pentru Facebook făcut de George Simion arată că a existat o discuție inițială între acesta și Călin Georgescu, în care Simion îi explica fostului candidat că va trebui să susțină declarațiile în afara secției de votare, pentru că nu li se va permite să vorbească în interior cu presa.

În fața secției, cei doi au făcut scurte declarații. „Am votat pentru familia românească, în care cuvintele mamă şi tată să fie sfinte. Am votat pentru țara noastră, de aici și de pretutindeni, care mai mult ca oricând are nevoie de iubire, iertare și vindecare. La final, aș vrea să ne amintim de cuvintele înțelepte ale străbunilor noștri, cu cât suntem mai mulți cu atât e mai bine. Aşa încât să fim mulţi la vot şi vom fi puternici”, a declarat Călin Georgescu.

„Am votat împotriva nedreptăților făcute poporului român, am votat împotriva inechităților și umilințelor la care surorile și frații noștri au fost supuși și aici și pretutindeni, am votat împotriva abuzurilor și sărăciei, împotriva celor care ne desconsideră pe toți, dar totodată am votat pentru viitorul nostru care să fie decis doar de români, pentru români și pentru România. Așa să ne ajute Dumnezeu”, a declarat și George Simion.

Nicușor Dan a votat „pentru schimbare”

Nicușor Dan nu a votat în București, deși este primarul Capitalei, ci la Școala Gimnazială nr. 4 din Făgăraș, orașul său natal, împreună cu partenera lui de viață, Mirabela Grădinaru. Acesta a spus că a votat „pentru o schimbare care să aducă prosperitate, nu una care să aducă aventură şi descurajarea investiţiilor”.

Acesta a explicat că a ales că voteze în Făgăraş „pentru a transmite oamenilor că nu trebuie să existe două Românii, una a marilor a marilor oraşe şi una a zonei rurale şi a oraşelor mici şi că trebuie să distribuim prosperitatea peste tot în România”.

„Am votat cu gândul la mulţi oameni care sunt tăcuţi, cinstiţi, muncitori şi care nu s-au simţit mult timp reprezentaţi. Acum două săptămâni, românii au votat schimbare. Întrebarea e care schimbare, am votat pentru o schimbare care să aducă prosperitate şi nu una care să aducă aventură şi descurajarea investiţiilor în România”, a explicat Nicușor Dan, la ieșirea din secția de votare.

Acesta a lansat și mesaje în legătură cu nevoia de unitate între români și de apartenență la UE. „Am votat pentru o direcţie europeană şi pentru o colaborare bună cu partenerii noştri europeni şi nu pentru izolarea României. Am votat pentru o societate în care să reuşim să avem dialog şi să nu una în care să fim dezbinaţi. Am votat cu speranţă pentru că România are oameni şi în România, şi în diaspora are oamenii care să construiască România pe care ne-o dorim”, a precizat Nicuşor Dan. Acesta a răspuns şi unor întrebări în limba engleză, adresate de jurnalişti străini. După ora 17.00, Nicușor Dan a ajuns în București și a merg la coada formată de studenți la secția de votare, de la prima oră, care s-a menținut pe toată durata zilei (deși studenții puteau vota în orice altă secție, unde nu era aglomerație). Candidatul a vorbit cu studenții și a rămas la o sesiune lungă de „selfie-uri” cu „fanii”.

Liderii politici au susținut un candidat

Toți politicienii, cu excepția celor din partidul AUR, l-au susținut pe Nicușor Dan, chiar dacă acesta a candidat din poziția oficială de independent. Fostul președinte Klaus Iohannis a votat în jurul orei 11.45, la Sibiu, iar la ieșirea din secție a declarat că trebuie continuat parcursul european al României și a precizat că în cei zece ani cât a fost președinte PIB-ul României s-a dublat. „Aceste alegeri sunt pentru a continua un lucru bun. Alternativa ar fi tristă, ar fi izolare, ar fi pierderea bunăstării, câtă avem”, a spus fostul președinte.

Și preşedintele interimar al PNL şi premierul interimar, Cătălin Predoiu, a subliniat importanţa acestui moment pentru viitorul României. „Am votat cu speranţa şi cu gândul la continuarea dezvoltării economice a României, cu gândul la locuri de muncă, la investiţii, la bunăstarea cetăţenilor români. Am votat pentru o Preşedinţie care să consolideze şi să dezvolte rolul României în lume, în Uniunea Europeană şi să dezvolte parteneriatele euroatlantice pe care România le are”, a declarat Predoiu.

Președintele interimar, Ilie Bolojan, a îndemnat oamenii să voteze „cum le dictează conștiința”, dar a subliniat importanța decisivă a acestui moment pentru viitorul României. „Dragi români, am votat astăzi, fiind conștient de importanța acestui vot, pentru că decizia pe care cetățenii țării noastre o vor lua astăzi nu va influența doar modelul nostru de dezvoltare în următorii cinci ani, ci va avea efecte asupra vieților copiilor și nepoților noștri. Președintele care va fi ales nu va putea face totul, dar va putea face multe pentru o țară pe care să te poți baza, pentru a trece peste greutățile economice, dar mai ales pentru a reda încrederea și speranța. De săptămâna viitoare, aceste lucruri le poate face președintele ales cu onestitate, cu bun simț și cu responsabilitate pentru țara noastră. Folosiți acest drept pe care l-am câștigat, dreptul de a vota, pentru că astăzi, mai mult decât alte dăți, destinul țării noastre este în mâinile voastre”, a spus Ilie Bolojan.

Liderii PSD au ieșit mai târziu la vot și au postat mesajele pe Facebook. „Am votat astăzi pentru viitorul românilor şi al ţării. Am votat raţional, pentru ca România să poată construi în continuare, pentru că a bloca sau a demola este cel mai simplu. Avem nevoie de unitate şi nu de ură şi violenţă în faţa pericolelor. Ieşiţi la vot”, a scris pe Facebook fostul premier Marcel Ciolacu.

Victor Ponta, pozând în suveranist MAGA

Dintre toți politicienii „cu greutate”, Victor Ponta a făcut notă discordantă, el fiind, de altfel, „suveranist” declarat încă din primul tur al prezidențialelor - deși cu doar câțiva ani în urmă, când conducea PRO România, se declara „progresist” și îi îndemna pe toți membrii partidului să se declare progresiști.

La fel ca în primul tur al prezidențialelor, fostul lider PSD Victor Ponta a mers la vot după ora 16.00, cu mesajul său de campanie: „România pe Primul Loc!”, inscripționat și pe o șapcă de tip „MAGA - Make America Great Again”, direcția ideologică și geopolitică a președintelui SUA, Donald Trump, de la care se revendică și George Simion, împreună cu premierul pe care l-a nominalizat - fostul candidat Călin Georgescu.

Victor Ponta s-a filmat în secția de vot și a postat mesajul pe rețelele de socializare: „Am votat să punem România Pe Primul Loc! Am auzit zvonuri despre oameni care se organizează pe grupuri online pentru a merge seara la secțiile de vot, să blocheze alegătorii și să provoace turbulențe. Fac un apel să respectăm toate voturile, să se numere corect, să apărăm rezultatul, să-i lăsăm pe câștigători să sărbătorească și să-i respectăm pe cei care au pierdut! Doar așa putem să trăim împreună, începând de mâine!”, a scris Ponta pe Facebook.

