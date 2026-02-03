România redeschide negocierile pentru IRIS-T, după selecția prealabilă a rachetelor SAM SPYDER israeliene

În vara anului 2025, România a semnat oficial un acord-cadru pentru 18 sisteme de apărare antiaeriană SAM SPYDER israeliene, depășind concurența IRIS-T SLM germană. Cu toate acestea, Bucureștiul a reintrat acum în negocieri cu Berlinul privind achiziționarea de sisteme germane utilizând facilități de credit, scrie publicația ucraineană Defense Express. Achiziționarea sistemelor de apărare aeriană cu rază medie de acțiune IRIS-T SLM a revenit pe agenda românească, devenind un subiect central al discuțiilor interguvernamentale dintre miniștrii Apărării din România și Germania.

În timpul discuțiilor recente care au avut loc între premierul României, Ilie Bolojan, și cancelarul german Friedrich Merz, a fost aprofundată cooperarea în domeniul apărării și utilizarea împrumuturilor din programul SAFE (Security Action For Europe) al Uniunii Europene pentru consolidarea capacităților de apărare. În acest context, părțile au abordat achiziționarea acestor sisteme SAM și a sistemelor de artilerie antiaeriană Skyranger. Bucureștiul alocase anterior jumătate din prima sa tranșă SAFE pentru construcția de drumuri, dar acum se orientează către active de apărare, scrie publicația citată. „La începutul întâlnirii, ministrul Pistorius și omologul său român au semnat o declarație comună. Obiectivul este de a consolida apărarea aeriană europeană în cadrul Inițiativei Sky Shield. România va primi peste 16 miliarde de euro din programul SAFE al UE în acest scop. Achiziționarea de sisteme precum IRIS-T SLM sau Skyranger este în prezent în curs de analiză”, a declarat Ministerul german al Apărării într-un comunicat oficial.

România a obținut a doua cea mai mare alocare din cadrul programului european SAFE (Securing Action for Europe), respectiv 16,68 miliarde de euro, fonduri destinate modernizării armatei, consolidării capacității de apărare și dezvoltării infrastructurii conexe.

O licitație cu mulți descalificați

Analiștii din industrie de la Defense Express notează că includerea IRIS-T SLM în negocierile actuale este neașteptată. În iulie 2025, România a semnat un acord-cadru de două miliarde de euro cu compania israeliană Rafael pentru 18 unități SPYDER. Aceasta a urmat unui proces de licitație controversat care a început la sfârșitul anului 2023, în timpul căruia Bucureștiul a descalificat alți câțiva participanți. Printre principalii concurenți ai SPYDER s-au numărat sud-coreeanul L-SAM (LAMD), francezul VL MICA și germanul IRIS-T. În timp ce sistemele europene au fost, se pare, marginalizate din cauza costurilor ridicate, oferta sud-coreeană a eșuat din cauza unei erori administrative - omiterea unei chitanțe de garanție de bună execuție de 1% din pachetul de documentație. Mai mult, rapoartele au indicat că SPYDER nu a îndeplinit pe deplin cerințele inițiale, dar a fost selectat cu toate acestea. Acordul-cadru de 2,038 miliarde de euro (10,33 miliarde de lei) a planificat oficial trei contracte ferme: șase configurații SHORAD (rază scurtă), șase configurații VSHORAD (rază foarte scurtă) și șase unități combinate SHORAD-VSHORAD. Rapoartele din interior au sugerat, de asemenea, că variantele SHORAD vor fi modificate pentru angajare la distanță medie, integrând un radar Leonardo nespecificat și racheta poloneză Piorun MANPADS.

În consecință, după evaluarea disponibilității împrumuturilor din programul SAFE, România ar putea să-și revizuiască decizia anterioară. Racheta SLM IRIS-T, în ciuda prețului său mai ridicat, ar putea fi finanțată prin facilități de credit UE pe termen lung și ieftine, potrivit informațiilor Defense Express.

România vrea 41 de sisteme până în 2030

Rămâne un scenariu alternativ: contractele SPYDER ar fi putut fi semnate în baza unui acord de confidențialitate. În acest caz, negocierile germane ar însemna o extindere a rețelei de apărare aeriană a României. Planul de modernizare pe termen lung al Ministerului Apărării din România vizează un total de 41 de sisteme, cu un buget estimat de 4,2 miliarde de euro până în anii 2030.

Ce este sistemul Spider și cum va fi livrat României

Sistemul Spyder va oferi capabilități de apărare aeriană cu rază scurtă și foarte scurtă (SHORAD/VSHORAD), proiectate să intercepteze și să distrugă ținte aeriene precum drone, rachete de croazieră și aeronave la joasă altitudine. Spyder este un sistem de apărare antiaeriană cu rază scurtă și foarte scurtă de acțiune care poate lovi ținte de până la 80–100 km distanță. Practic, radarul din componența acestuia detectează ținta, centrul de comandă analizează amenințarea și, în câteva secunde, dă ordin de interceptare, ceea ce duce la lansarea rachetei care neutralizează, în final, pericolul. Sistemul este produs de compania israeliană Rafael Advanced Defense Systems, cea care produce și celebrul Iron Dome, care și-a dovedit eficiența în recentele atacuri asupra Israelului. Acordul - cadrul convenit în vara anului trecut cu israelienii - prevede semnarea a trei contracte subsecvente, prin care vor fi achiziționate șase sisteme integrate antiaeriene SHORAD-VSHORAD, un sistem de instruire și învățământ, un sistem de simulare pentru verificarea și evaluarea operatorilor VSHORAD, șase sisteme SHORAD și șase sisteme VSHORAD, inclusiv muniție, instruire și sprijin logistic. Valoarea achiziției este de 10,33 mld. lei fără TVA, adică aproximativ 2,038 mld EURO fără TVA. Acordul-cadru se va derula pe o perioadă de 7 ani, primele 2 sisteme VSHORAD urmând să fie livrate în termen de 3 ani de la semnarea primului contract subsecvent.

Cum acționează sistemul german IRIS-T

Dezvoltat de compania germană Diehl Defence, IRIS-T SLM (Surface-Launched, Medium-range) este proiectat pentru a contracara amenințări moderne, inclusiv rachete de croazieră și drone care zboară la joasă altitudine. Spre deosebire de sistemele mai vechi, care se bazează pe ghidaj radar, racheta IRIS-T utilizează un senzor de tip ,,imaging infrared” (IIR) pentru ghidaj. Acest lucru înseamnă că, în faza finală a zborului, racheta se ghidează după semnătura termică a țintei, ceea ce o face extrem de precisă și foarte rezistentă la contramăsurile electronice rusești, precum bruiajul. Rezultatul este o probabilitate de lovire foarte mare. Sistemul antiaerian IRIS-T SLM este utilizat în luptă de armata ucraineană și a dovedit o eficacitate foarte mare.