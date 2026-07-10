Alin Tișe atacă dur conducerea PNL și acuză o „slugărnicie inutilă” în partid

Acesta a afirmat pentru Mediafax la „Off the Record” că Partidul Național Liberal riscă să se îndepărteze de valorile sale dacă nu renunță la ceea ce a numit „slugărnicia inutilă” și la promovarea oamenilor fără rezultate.

În cadrul interviului, Alin Tișe a susținut că problema obedienței politice nu este specifică doar PNL, însă consideră că partidul din care face parte trebuie să schimbe această abordare. „Dar știți că există și slugărnicia inutilă. Ai spune că slugărnicia ar trebui să fie utilă”, a declarat liderul liberal.

Acesta a continuat criticile afirmând că formațiunea are nevoie de o schimbare de direcție dacă își dorește mai mult decât simpla supraviețuire politică. „Eu consider că acest partid trebuie să spună stop. Dacă dorește să continue și nu doar să supraviețuiască”, a spus Tișe.

Liderul PNL Cluj susține că dezvoltarea partidului depinde de promovarea oamenilor care au demonstrat performanță în administrație și au obținut încrederea alegătorilor. „Partidele trebuie să-și promoveze oameni performanți, să crească în teritoriu, să gireze oameni cu voturi, să vină cu proiecte pentru comunități și automat va veni de aici și rezultatul electoral. De aici va crește și partidul”, a afirmat acesta.

În opinia sa, lipsa meritocrației riscă să transforme activitatea politică într-un exercițiu lipsit de substanță. „Dacă nu, rămânem într-o slugărnicie inutilă în care ne facem că ne jucăm de-a politica și în care ne mințim unii pe alții”, a declarat Alin Tișe.

Alin Tișe a susținut că performanța electorală nu este criteriul principal în desemnarea liderilor și a persoanelor promovate în funcții. El a adăugat că persoanele care exprimă opinii diferite sunt marginalizate. „Dacă ești o persoană incomodă, care ai idei, nu ești dorită între ei, pentru că ai idei și nu gândești cu capul lor, gândești cu capul tău”, a spus liderul liberal.

Tișe a criticat și promovarea unor persoane fără rezultate electorale, în contradicție, spune el, cu discursul despre meritocrație. „Vorbești de meritocrație și de voturi și de rezultate electorale și promovezi oameni care n-au rezultate electorale”, a declarat acesta.

Liderul PNL Cluj consideră că partidul trebuie să aducă în prim-plan o nouă generație de lideri și să valorifice experiența profesională și rezultatele obținute în administrație. „Contează să faci ce ai promis oamenilor, să livrezi ce ai promis. Și să încerci în partid să aduci și oameni din rândul doi, rândul trei, nu aceiași oameni de 100 de ani care sunt uzați și care nu mai au trecere”, a afirmat Tișe.

Acesta susține că nemulțumirea alegătorilor nu este îndreptată împotriva doctrinei liberale, ci împotriva liderilor care domină de ani de zile conducerea formațiunii. „Oamenii nu mai vor să vadă aceleași fețe. N-au o problemă cu Partidul Național Liberal în sine. Au o problemă cu aceiași oameni care se vântură la puterea partidului și nu se mai dau duși”, a declarat Alin Tișe.

(sursa: Mediafax)