Cazul Oana Gheorghiu ajunge la DNA: A fost deschis un dosar penal „in rem”

Fostul şef al ADR (Autoritatea pentru Digitalizarea României), Dragoș Vlad, a depus ieri o plângere penală, la sediul DNA central din Știrbei Vodă, împotriva vicepremierului interimar Oana Gheorghiu şi ministrul Economiei interimar, Irineu Darău.

După depunerea plângerii la DNA și a altor probe, fostul şef al ADR, Dragoș Vlad a transmis presei plângerea și a ieșit pe Antena 3 să o prezinte public.

Potrivit unor surse judiciare, în urma formulării plângerii penale/ denunțului și depunerii și altor probe de către Dragoș Vlad, procurorii DNA au deschis un dosar penal „in rem”/ cu privire la potențialele fapte reclamate, în care sunt efectuate cercetări prealabile.

Până în prezent, Dragoș Vlad nu a fost audiat oficial de DNA, el doar a depus ieri documente la sediul DNA central din Știrbei Vodă.

În esență, Dragoș Vlad, șeful demis al autorităţii pentru Digitalizarea României, acuză presiuni repetate, în vederea încălcării unor prevederi legale în domeniul achiziţiilor publice şi presiuni în găsirea unor soluţii de colaborare cu grupul de societăţi Schwartz.

În plângerea/ denunț, Vlad vorbește despre:

„demersuri care au condus la anularea unei proceduri de achiziţie publică aferente unui pilon strategic al componentei de digitalizare în România, cu consecinţa prejudicierii grave a intereselor publice şi cu riscul de pierdere a unor fonduri europene nerambursabile în valoare de aproximativ 164.471.182,97 lei;

presiuni repetate asupra subsemnatului, în vederea încălcării unor prevederi legale în domeniul achiziţiilor publice;

presiuni repetate în găsirea, cu celeritate, a unor soluţii de colaborare cu grupul de societăţi SCHWARTZ (care cu siguranţă urmărea dobândirea de foloase materiale de pe urma demersurilor – presiunilor -, respectiv încheierea de contracte preferenţiale cu autoritatea al cărei preşedinte am fost şi, în final, am fost demis)”.

Prezent la Antena 3, Draoș Vlad a declarat că primele întâlniri au fost cu ministrul Economiei, Irineu Darău, în 12 ianuarie, unde i s-a dus la cunoştinţă de următoarea întâlnire, pe 19 ianuarie, cu grupul Schwartz. „În acea întâlnire şi adresă, pentru că au marcat şi printr-o adresă, au solicitat expres o situaţie a investiţiilor din PNRR, investiţia de cloud guvernamental, competenţe digitale, respectiv procesul de robotizare în administraţia publică, să prezint stadiul în fiecare situaţie a proiectelor şi a investiţiilor. Discuţiile nu s-au oprit doar la prima întâlnire de cunoaştere, respectiv de management. Au continuat şi prin solicitări repetate până pe data de 19”, a spus el.

Vlad a susținut că „serviciile oferite de această companie erau deja asigurate de partenerul STS”. Dragoş Vlad a mai spus că a urmat o adresă, prin care s-au cerut specificaţiile tehnice ale diverselor platforme, al diverselor infrastructuri, mecanismul în care astfel de infrastructuri sunt ţinute, să facă obiectul unor viitoare servicii de mentenanţă şi de asigurare a serviciilor suport.

Într-o reacție la demersul lui Dragoș Vlad, Oana Gheorghiu spune că „speră ca procurorii să analizeze urgent așa-zisele fapte, care ar fi doar o perdea de fum, menită să distragă atenția „de la starea în care arată azi digitalizarea statului român”.

„Nu există nicio bază reală. Fostul șef al ADR nu doar că se răzbună probabil pentru că a fost demis din cauza lipsei de rezultate și din cauza lipsei digitalizării statului român. Mai grav, încearcă să fie foarte agresiv probabil pentru a-și ascunde sau a arunca perdele de fum, astfel încât oamenii să nu știe despre eșecurile sale”, a declarat Irineu Darău, într-o intervenție la Euronews România.

(sursa: Mediafax)