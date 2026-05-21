World Press Photo 2026 aduce la București cele mai puternice imagini premiate ale anului

Începând cu 19 mai și până pe 19 iunie, bucureștenii și vizitatorii capitalei sunt invitați, în Piața Universității, într-o expoziție cu acces gratuit, să descopere zeci de imagini ce fac înconjurul lumii.

Cele mai puternice povești ale ultimului an – despre derapajele puterii, criza climatică, conflicte, dar și despre rezistență, reconstrucție și demnitatea celor care nu cedează – se regăsesc în selecția ediției 2026, care marchează 71 de ani de la fondarea World Press Photo.

42 de proiecte câștigătoare, 141 de țări reprezentate

Selecția de anul acesta a fost realizată din 57.376 de imagini înscrise de 3.747 de fotografi din 141 de țări. 42 de proiecte câștigătoare spun povești despre lumea de azi: de la separarea familiilor de imigranți în Statele Unite, la curajul femeilor indigene Achi din Guatemala care au câștigat un proces istoric după 14 ani, de la efectele schimbărilor climatice în Sahel, la conflictele și protestele care au marcat anul 2025.

Imaginea Anului 2026 este realizată de fotografa americană Carol Guzy pentru ZUMA Press / iWitness / Miami Herald: Separated by ICE surprinde momentul în care o familie – soția și cei trei copii ai unui migrant ecuadorian – rămâne distrusă, pe culoarul unei clădiri federale din New York, după ce tatăl este reținut de agenții ICE imediat după o audiere de imigrație.

Un context global tot mai dificil pentru presă

Expoziția ajunge la București într-un moment în care libertatea presei este tot mai amenințată. În 2025, conform Committee to Protect Journalists, au fost uciși 129 de jurnaliști în întreaga lume – cel mai ridicat număr de când organizația a început să monitorizeze aceste cazuri, în urmă cu peste trei decenii. În acest peisaj, expoziția World Press Photo rămâne unul dintre puținele spații publice în care milioane de oameni se pot opri, în mijlocul orașului, să privească lumea așa cum este.

Cristian Movilă, președintele Fundației Eidos, a declarat că „am impresia că în ultima vreme ne luăm libertatea de-a gata. Trăim ca și cum ar veni la pachet cu cafeaua de dimineață. Nu vine. Uitați-vă la aceste fotografii și gândiți-vă o clipă: noi avem libertatea de a vorbi. Avem pace. Avem un acoperiș deasupra capului, avem oameni lângă noi, avem unde să ne întoarcem seara. Niciunul dintre aceste lucruri nu apare în imaginile din Piața Universității. Iar absența lor e sfâșietoare.

De aceea aducem World Press Photo în România de 15 ani: ca să nu uităm. Pentru că memoria scurtă e cel mai eficient mod de a pierde ce avem. Țineți cu dinții de libertățile voastre. Luptați pentru ele. Și, până una-alta, bucurați-vă de ele."

„Credem că un oraș devine cu adevărat puternic atunci când creează contexte reale în care oamenii se întâlnesc, interacționează și leagă conexiuni în jurul unor experiențe comune. World Press Photo aduce în centrul Bucureștiului mai mult decât o simplă expoziție: creează un spațiu deschis pentru dialog și apropiere, care îi aduce pe oameni împreună și transformă un loc prin care trecem zilnic într-un punct de întâlnire pentru idei și perspective diverse. Ne bucurăm să susținem un proiect care îi invită pe oameni să își redescopere orașul și care contribuie la un București mai viu, mai activ și mai conectat” a declarat Laura Mihăilă, Director de Marketing, Comunicare & CX, Raiffeisen Bank România.

Un manifest vizual într-un moment al fracturilor globale

Temele ediției 2026 – de la migrație și conflicte armate, la criza climatică și abuzurile de putere – arată o lume marcată de fracturi, dar și de o reziliență profundă. Accesul la informație și curajul de a documenta adevărul rămân valori esențiale pentru viitorul societății.

World Press Photo 2026 oferă publicului nu doar imagini impresionante, ci și un spațiu de reflecție despre cine suntem, ce alegem să vedem și cum alegem să ne implicăm.

Expoziția poate fi vizitată gratuit, în aer liber, în Piața Universității din București, între 19 mai și 19 iunie 2026.

Program actualizat și detalii suplimentare:

Facebook: World Press Photo Exhibition Romania

Instagram: @WorldPressPhotoRo

Expoziția World Press Photo este adusă în România de Fundația Eidos, în parteneriat cu Raiffeisen Bank și cu sprijinul Primăriei Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București, având ca parteneri tehnici Color Metal și Kaustik.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹