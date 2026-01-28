Șeful „Filajului” din DNA iese la pensie. CSM a dat undă verde cu unanimitate de voturi

Cunoscutul procuror Horațiu Ovidiu Baias, șeful Serviciului Tehnic și Informații Clasificate din Direcția Națională Anticorupție, a primit, ieri, aviz, cu unanimitatea voturilor Secției pentru Procurori de la CSM, pentru a părăsi sistemul prin pensionare. Acesta a încercat, în prima jumătate a anului trecut, fără succes, să se transfere de la DNA la Parchetul General. Baias avea, în 2023, o leafă de 30.000 de lei pe lună. De asemenea, Secția de Judecători de la CSM a avizat, ieri, pensionarea a șase magistrați. Printre aceștia se află chiar președintele Curții de Apel Galați, judecătorul Doru Berescu, dar și soția acestuia, Luminița Berescu, judecător la aceeași instanță.

Secția pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avut, ieri, de soluționat două cereri de eliberare din funcție, prin pensionare. Prima și cea mai interesantă solicitare de ieșire la pensie a fost formulată de către Horațiu Ovidiu Baias, procuror în cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA).

După deliberări, cu unanimitate de voturi, Secția pentru Procurori de la CSM a dispus să înainteze către președintele României propunerea privind eliberarea din funcție prin pensionare a acestui procurori.

Horatiu Ovidiu Baias activează în cadrul Direcției Naționale Anticorupție încă din anul 2005, de pe vremea în care numirile la această structură specializată de parchet erau făcute de Traian Băsescu și de „mama politică” a Laurei Codruța Kovesi, Monica Macovei. El a condus Serviciul tehnic și Informații Clasificate, coordonând baza de date a faptelor de corupție.

Procurorul Baias a fost, practic, șeful „Filajului” din DNA. Conform publicației „Lumea Justiției”, procurorul Horațiu Ovidiu Baias a condus serviciul din DNA care se ocupa, cot la cot cu generalul SRI Dumitru Dumbravă (șeful Câmpului Tactic), de instruire a judecătorilor de mandate.

Nu i-a reușit mutarea la PÎCCJ

Pe 18 februarie 2025, Horațiu Ovidiu Baias a înaintat Secției pentru Procurori de la Consiliul Superior al Magistraturii o cerere de încetare a activității sale în cadrul Direcției Naționale Anticorupție și de continuare a activității în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Cererea a fost respinsă, motiv pentru care, câteva luni mai târziu, el a formulat o plângere prealabilă, solicitând revocarea regulamentului privind numirea procurorilor în funcții de conducere la DNA.

Consiliul Superior al Magistraturii arată că, în hotărârea de respingere a cererii de continuare a activității procurorului Horațiu Ovidiu Baias, s-a reținut că acest procuror provenea dintr-o altă unitate de parchet, motiv pentru care s-a apreciat că nu era oportun să-și continuie activitatea în cadrul Parchetului General.

Ca urmare, cu unanimitate de voturi, pe 27 august 2025, Secția pentru Procurori de la CSM a decis respingerea plângerii prealabile formulate de către Horațiu Ovidiu Baias.

Leafă de 30.000 de lei pe lună, în 2023

Ultima declarație de avere publicată de către procurorul Baias datează din 14 iunie 2024. Din acest document, rezultă că, în anul fiscal 2023, ca procuror la DNA, el a încasat o leafă de 359.481 de lei pe an, adică de aproximativ 30.000 de lei pe lună.

Soția procurorului, Marilena Geanina Baias, este referent de specialitate consilier juridic în cadrul Băncii Naționale a României, încasând, tot la nivelul anului 2023, un salariu de 120.876 de lei pe an, adică peste 10.000 de lei pe lună.

Soții Baias dețin, conform documentului citat, un teren intravilan, cumpătrat în anul 2018, în suprafață de 1.287 metri pătrați, în localitatea Gheorghe Lazăr, județul Ialomița. Procurorul mai are în proprietate două apartamente: unul în Baia Mare, de 52 metri pătrați, cumpărat în anul 2002 iar al doilea, în București, de 70 de metri pătrați, cumpărat în anul 2009. La acestea se adaugă alte categorii de imobile, cu suprafața de 29 metri pătrați, moștenite în anul 2021, în Baia Mare.

Magistratul mai declară două mașini: o Nubira II din 2007 și un Suzuky Vitara din 2019. În conturi și depozite bancare, procurorul avea, în 2024, economii de 20.000 de euro și de 590 de lire sterline. De asemenea, avea datorii la Banca Transilvania de 26.5865 de euro (contractate în 2010, cu scadență în 2035) și de 90.000 de lei (contractate în anul 2020, cu scadență în anul 2025).

Horațiu Ovidiu Baias este, conform declarației de interese, membru al Asociației Vânătorilor și Pescarilor Maramureș.

Adjuncta Parchetului Iași, o altă cerere avizată de pensionare

Tot ieri, Secția pentru Procurori de la CSM a hotărât, de asemenea, cu unanimitate de voturi, înaintarea către președintele României a propunerii privind eliberarea din funcție prin pensionare a Ionelei Gâmbuță, prim-procuror adjunct al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași, având gradul profesional procuror de parchet de pe lângă Curtea de Apel. Propunerea este ca această pensionare să se producă începând cu data de 1 februarie 2026.

Ionela Gâmbuță a încasat în anul fiscal 2023 venituri de natură salarială de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași în cuantum total de 320.353 de lei pe an. Adică de 26.696 de lei pe lună.

Soțul prim-procuroarei adjuncte, Virginel Gâmbuță, este agent principal de poliție la Inspectoratul de Poliție al Județului Iași, de unde, în anul fiscal 2023, a încasat o leafă de 78.269 de lei pe an.

Și judecătorii cer să iasă din sistem. Șeful Curții de Apel Galați se pensionează cu tot cu soție

Și Secția pentru Judecători de la Consiliul Superior al Magistraturii a avut de analizat, tot ieri, șase cereri de eliberare din funcția de judecător, prin pensionare.

Aceste cereri au fost formulate de către Doru Berescu – președintele Curții de Apel Galați, Anica Ioan – judecător la Curtea de Apel Galați, Alina Liliana Savu – judecător la Curtea de Apel Galați și Luminița Berescu – judecător la Curtea de Apel Galați.

Doru și Luminița Berescu sunt soț și soție, iar din declarațiile de avere completate în anul 2024, rezultă că, în anul fiscal 2023, au încasat, în total, venituri salariale de 745.278 de lei pe an, adică de 62.106,5 lei pe lună.

De asemenea, Secția pentru Judecători de la CSM a mai avut de analizat cererile de eliberare din funcție prin pensionare formulate de judecătorii Cristian Eugen Firca, de la Tribunalul Arad, și Monica Feneșan, de la Judecătoria Cluj-Napoca.

