Reforma Bolojan dă rezultate: s-a extins abandonul școlar. La profesori! Sindicatele se așteaptă să fie aduși la catedră lipitorii de afișe ai partidelor, ca în anii ’50

Este doar o estimare bazată pe informațiile culese de sindicate din toate școlile în care au membri, dar Ministerul Educației încă nu a pus la dispoziția acestora date exacte privind dezastrul din învățământ. Președintele României, Nicușor Dan, le-a spus profesorilor că așteaptă să vadă efectele „reformei” de austeritate a Guvernului Bolojan, după două luni de la prima întâlnire cu reprezentanții sindicatelor. Abia atunci se va ști care este dimensiunea dezastrului. Între timp, ministrul Daniel David a anunțat că vrea să atragă specialiști fără modul pedagogic la catedră, doar că suma la plata cu ora este 22 de lei, ceea ce nu ar accepta niciun specialist, mai ales dacă trebuie să facă naveta. Sindicatele se tem că vor fi aduși lipitori de afișe ai partidelor, pentru orele care rămân neacoperite, așa cum în anii ’50 au fost făcuți „profesori” tractoriștii membri ai Partidului Comunist Român.

Prin diminuarea veniturilor profesorilor, creșterea normei didactice și eliminarea sporurilor, Guvernul a reușit să-i convingă pe mulți să renunțe la catedră, iar pe tinerii absolvenți de facultate care ar putea lucra în învățământ îi îndepărtează de această opțiune, pe termen lung. În acest fel, școlile și liceele din România vor rămâne fără cadre didactice, mai ales peste 10-15 ani, când un mulți profesori care acum au 45-50 de ani vor ieși la pensie.

Deja se vede că sistemul de învățământ preuniversitar are de suferit în urma modificărilor impuse de Guvernul Bolojan, pentru că au rămas foarte multe ore pentru care elevii nu mai au profesori. Suplinitorii nu vor să preia aceste ore pentru 22 de lei, la plata cu ora, dar le refuză și titularii, chiar dacă suma e mai mare în funcție de vechimea în profesie și de gradul didactic. Creșterea normei didactice i-a determinat pe mulți să nu mai dorească să preia și aceste ore rămase neacoperite, inclusiv în București.

Profesorii discută, pe grupurile proprii de socializare, despre posibilitatea unei noi creșteri a normei didactice, însă o astfel de măsură ar duce la o mai mare adâncire a crizei, în loc să o rezolve, după ce deja a fost bulversat întregul sistem.

Marius Nistor, președintele federației sindicale „Spiru Haret”, a explicat, pentru Jurnalul, că abia peste o lună se va putea ști câte ore au rămas fără cadre didactice, pentru că Ministerul Educației va trebui să furnizeze aceste date măcar către Președintele României, Nicușor Dan, care le-a cerut, în urma întâlnirii cu profesorii, de acum trei săptămâni.

„Era de așteptat să se ajungă la situația în care rămân mii de ore neacoperite. Premierul și ministrul Educației trebuie să găsească soluții, dar nu există nicio soluție pentru a se acoperi deficitul. O altă creștere a normei didactice este imposibilă. Indiferent cât ar crește norma, tot nu dispare deficitul, iar profesorii vor pleca masiv. Noi am explicat că la asta se va ajunge, dar pe noi nu ne-a băgat nimeni în seamă. Măsurile asumate pe Legea 141 au generat aceste probleme pe care noi le-am anunțat înainte de asumarea răspunderii pe aceste pachete de măsuri”, a explicat Marius Nistor.

Soluția specialiștilor din afara școlii

Nimeni nu a găsit o soluție pentru acoperirea acestor ore, iar după ce ministrul Daniel David a anunțat că vrea să aducă specialiști fără pregătire didactică în școli, concluzia sindicatelor este că partidele de la guvernare ar putea acoperi acest deficit cu lipitorii de afișe care ar fi singurii în măsură să accepte suma derizorie de 22 de lei pe oră pentru a preda într-o școală sau într-un liceu, doar în baza unei diplome de absolvire a unei facultăți.

Astfel de practici existau în perioada regimului comunist, când un inginer, absolvent de Politehnică, se putea transforma în profesor de Matematică, Fizică sau Chimie, dar reconversia profesională se făcea, chiar și atunci, doar în școlile profesionale sau în liceele tehnologice, nu în liceele teoretice și niciodată în cele de top. Acum s-ar putea face ceva similar, iar astfel de cadre didactice care nu au parcurs modulul pedagogic ar putea fi aduse la catedră inclusiv în liceele de top, dacă acolo rămân ore neacoperite la anumite materii.

Marius Nistor spune că din oamenii partidelor de la guvernare s-ar putea găsi astfel de absolvenți ai unor facultăți care să accepte plata cu ora la 22 de lei, situația începând să semene cu cea de la instaurarea regimului comunist, când tot așa s-a rezolvat problema deficitului de cadre didactice, inclusiv în universități, după epurarea pe criterii politice, când muncitori necalificați, tractoriști și maiștri din fabrici au fost transformați în profesori.

Sindicatele așteaptă acum o reacție din partea părinților acelor elevi care au rămas fără profesori la anumite materii, iar o decizie ar putea veni și din partea lui Nicușor Dan. Ceea ce profesorii solicită în continuare este anularea întregului pachet de măsuri care a distrus sistemul de învățământ, pentru că nimic din ceea ce a impus Guvernul Bolojan nu este benefic pentru învățământ.

„Părinții reprezintă un actor foarte important pentru această problemă, dar încă nu au nicio reacție. Elevii sunt cei mai afectați de aceste probleme, părinții nu reacționează, iar așa-zisa societate civilă aplaudă aceste măsuri”, mai spune liderul sindical.

Reacții în lanț ale măsurilor de austeritate

Mai sunt și alte probleme în această perioadă. Sunt școli aflate în programe de reabilitare, iar elevii stau acasă sau au fost trimiși de primar să învețe în parcuri – cum s-a întâmplat la Constanța. Problema nu e doar la Constanța și în mai multe școli unde lucrările de reabilitare nu s-au terminat până la începutul anului școlar, pe 8 septembrie, printre acestea fiind și o școală foarte mare din București.

Sunt și școli unde se învață în trei schimburi, deși legea interzice acest lucru, dar efectiv nu sunt suficiente spații pentru a crea noi locuri pentru clasele elevilor. Dar se adaugă o decizie a Guvernului de a mări numărul de elevi la clasă până la 36, deși toate demersurile făcute în ultimii 15 ani au fost pentru reducerea numărului de elevi, tocmai pentru a se asigura un cadru propice actului didactic.

În haosul creat deja în sistemul de învățământ preuniversitar, chiar dacă ar exista o intervenție a președintelui Nicușor Dan, pentru renunțarea la o parte din măsurile luate de Guvern prin Legea 141/2025, acest an școlar este compromis, iar efectele se vor vedea mai ales la examenele naționale pe care le vor susține elevii, nu doar cele de anul viitor, ci și peste 4 ani, dacă situația s-ar rezolva. Iar dacă nu se rezolvă, predicția sindicatelor profesorilor este că va crește abandonul școlar și va fi în cădere liberă promovabilitatea la examenele naționale, astfel urmând să fie afectat și mediul universitar, pentru că scade și mai mult numărul absolvenților de liceu care vor lua Bacalaureatul

Există deficit în toată Europa

Pentru sindicate este inexplicabil ceea ce a făcut Guvernul Bolojan cu Educația, mai ales pentru că deja se acoperea un număr mare de ore cu profesori pensionari sau cadre didactice necalificate, ca suplinitori, la plata cu ora, pe fondul unui deficit de până la 15.000 de profesori în fiecare an. Membrilor Guvernului li s-a explicat că nu se poate rezolva matematic acest deficit de profesori, pentru că deși își vor pierde locurile de muncă multe cadre didactice din mediul rural și din orașele mici, în urma comasărilor, a creșterii normei didactice și a creșterii numărului de elevi la clasă, este imposibil ca acei profesori să fie mutați în alte zone unde vor rămâne ore neacoperite de cadrele didactice. Nu se va muta un suplinitor de la Jurilovca să predea câteva ore la București, la plata cu ora, pentru că nu-și permite să facă naveta din banii proprii.

Aceste probleme care au fost ridicate de sindicate nu au fost luate în considerare. În acest moment, doar directorii de școli și licee au reușit, prin negocieri cu fiecare profesor în parte, să acopere măcar o parte din orele rămase „pe dinafară”, dar nu se poate face acest lucru în toate unitățile de învățământ și cele mai multe cadrele didactice nu sunt dispuse să lucreze suplimentar pentru 22 de lei pe oră.

Dar mai există o situație inexplicabilă, pentru că deficitul de profesori este o preocupare a tuturor țărilor europene. La prezentarea raportului OCDE pe anul 2025 s-a vorbit despre un imens deficit de profesori de Fizică. Acest deficit există și în Marea Britanie, de exemplu, dar acolo s-a investit o sumă uriașă pentru încurajarea absolvenților de liceu să aleagă facultățile de Fizică, tocmai pentru a reduce acest deficit. România, în schimb, a creat un deficit și mai mare și o problemă pe care nu o avea la nivel universitar, printr-o lege a austerității care afectează Educația pe termen scurt, mediu și lung, iar revenirea la o situație măcar echivalentă cu cea anterioară aplicării acestei legi va presupune investiții mult mai mari decât economia la buget care s-ar face prin eliminarea profesorilor din sistem

Sindicatele profesorilor cer abrogarea Legii nr. 141/2025 care a distrus sistemul de învățământ preuniversitar.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹