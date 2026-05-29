Taximetriștii au fost amendați de Consiliul Concurenței, după ce au cerut să se respecte legea

Un scandal foarte vechi, legat de o firmă care a stabilit monopol în comenzile de taxi la Aeroportul Henri Coandă, din Otopeni, a fost dezgropat acum de Consiliul Concurenței care a amendat firmele de taxi semnatare a unei adrese transmise exact către această instituție. Adresa respectivă cerea CC să verifice încălcarea flagrantă a Legii concurenței și a Legii taximetriei de către firma care își stabilise monopolul pentru transportul în regim de taxi pe aeroport. Cu 6 ani în urmă s-a eliminat acest monopol și s-a intrat în normalitate, din punctul de vedere al respectării legislației, dar acum, CC a constatat că firmele semnatare - două confederații patronale ale transportatorilor rutieri și nu mai puțin de 20 de companii de taxi - s-ar fi constituit în cartel, atunci când au semnat împreună adresa către instituție. Așa s-a ajuns la amenzi de aproape 4 milioane de lei pentru semnatarii adresei - o acțiune pe care Consiliul Concurenței a prezentat-o ca pe un mare succes. Aplicația Clever Tech SRL avea în spate compania germană Free Now, controlată de BMW Group și Mercedes - Benz Mobility (fosta Daimler Mobility).

Consiliul Concurenței a constatat că semnatarii unei adrese prin care se cerea eliminarea concurenței neloiale, în 2019, ar fi fost, de fapt, o înțelegere anticoncurențială pe piața serviciilor de comandă taxi prin aplicații. Cu alte cuvinte, asociațiile patronale ale taximetriștilor care au cerut intervenția autorităților statului român pentru a se respecta legea și firmele care s-au alăturat demersului nu se apărau, ci se constituiau în „cartel”.

Pentru acest motiv, Consiliul Concurenței a sancționat Confederația Operatorilor şi Transportatorilor Autorizați din România (COTAR), Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) și 18 companii de taxi cu amenzi totale de 3,97 de milioane de lei - circa 780.000 de euro, motivând sancțiunea prin faptul că organizațiile și companiile implicate și-au coordonat acțiunile pentru eliminarea companiei Clever Tech SRL din incinta aeroportului, prin retragerea aplicației agregatoare Clever de pe terminalele touch-screen folosite pentru comenzile de taxi.

Firma unor giganți auto internaționali

După ce a pierdut contractul cu monopol pe cel mai mare aeroport din România, aplicația germană de transport taxi și ride-hailing „Free Now”, din spatele Clever Tech SRL, s-a retras de pe piața românească, începând cu data de 30 iunie 2022. Compania mamă își are sediul în Germania, fiind deținută de BMW Group și Mercedes - Benz Mobility (fosta Daimler Mobility). A intrat pe piața din România în anul 2017, când a cumpărat aplicația românească de comenzi de taxi Clever, serviciul german fiind denumit atunci „mytaxi”, schimbat în „Free Now” din 2019.

Aplicația Clever Taxi (Clever Tech) a fost fondată în anul 2011, la București, de Mihai Rotaru și Alexandru Dumitru, iar din 2013 a preluat comenzile de taxi pe aeroportul de la Otopeni.

În martie 2017, Mihai Rotaru, CEO al Clever Tech, declara că firma a ajutat aeroportul Henri Coandă, din anul 2013, să reorganizeze activitatea de taximetrie prin implementarea unei soluţii touch-screen prin care pasagerii comandau direct din aeroport un taxi monitorizat prin aplicaţie, dar oficialii aeroportului le-au cerut desfiinţarea butonului de căutare şi înlocuirea acestuia cu butoane pe care să fie afişate numele dispeceratelor care plătesc aeroportului o taxă de 500 de euro lunar plus TVA - iar astfel s-ar fi revenit la haosul anterior introducerii aplicației.

După această modificare, în loc să fie afișate în aplicație cele peste 20 de companii de taxi către care se trimiteau comenzile când pasagerul apăsa pe butonul agregator, aparatul afişa ulterior doar maşinile libere de la cinci companii de taxi care au acceptat să plătească taxa percepută de aeroport.

Eliminarea monopolului prin monopol

Aplicația Clever Taxi a fost eliminată de pe aeroport, după 2019, an în care firma din România a avut o cifră de afaceri de 16,8 milioane de lei, 67 de angajați și a înregistrat pierderi de 52,3 milioane de lei. Astăzi, Consiliul Concurenței nu constată că firma Clever Tech stabilise monopol pe aeroport, ci că toate celelalte firme de taxi care au fost revoltate de acest monopol ar fi constituit monopolul.

„În cadrul investigației, Consiliul Concurenței a constatat că părțile implicate şi-au coordonat comportamentul în vederea eliminării din incinta aeroportului a companiei Clever Tech SRL, care administra o aplicație agregatoare ce includea oferta mai multor şoferi de taxi. Astfel, COTAR, FORT şi companiile de taxi au solicitat Companiei Naționale Aeroporturi Bucureşti S.A. (CNAB) eliminarea aplicației agregatoare Clever de pe terminalele touch-screen prin care pot fi comandate taxiuri în incinta aeroportului”, a anunțat Consiliul Concurenței.

Confederația FORT și companiile Auto Cobălcescu SRL, Meridian Taxi SRL, Cristaxi Service SRL şi Grand Auto Taxi SRL au recunoscut săvârşirea faptei anticoncurențiale investigate.

Legea taximetriei reglementează activitatea dispeceratelor

Vasile Ștefănescu, președintele COTAR, susține că decizia Consiliului Concurenței este un abuz, iar la baza acțiunilor celor două confederații patronale și ale firmelor de taxi a fost o adresă semnată și de membrii COTAR prin care se solicita respectarea legilor în vigoare.

„Activitatea de taxi are lege specială, în care este prevăzut cum se dau și se primesc comenzile, adică printr-un dispecerat autorizat de autoritatea de autorizare din orașul respectiv. Prin dispecerat și prin aplicațiile dispeceratului se dau și se primesc comenzi de la persoane. Considerăm că sancțiunea aplicată de Consiliul Concurenței este un abuz. Consiliul Concurenței nu declară că cel care a făcut sesizarea nu avea o autorizație legală de funcționare care să îi permită să primească și să dea comenzi de transport persoane către potențiale persoane care să-i transporte din punctul A în punctul B. Despre acest aspect era vorba în adresă. Mai mult, aplicațiile agregatoare prin care compania respectivă putea primi și da comenzi în transportul rutier de persoane nu sunt prevăzute de Legea 38/2002 și nici de OG 27/2011, nici de legea transportului alternativ, acte normative care concură la confortul și siguranța cetățeanului și la siguranța în trafic. De aceea, considerăm că măsurile dispuse de Consiliul Concurenței sunt abuzive și că instigă la nerespectarea legislației în vigoare ce reglementează activitatea de transport în regim de taxi”, a transmis Vasile Ștefănescu, președintele COTAR.

Instituția de control face legea, peste actele normative în vigoare

După ce a amendat firmele de taxi și organizațiile patronale, CC a impus măsuri pentru schimbarea modului în care sunt gestionate serviciile de transport în aeroport, iar Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) s-a angajat să permită accesul operatorilor într-un mod transparent și nediscriminatoriu și să nu mai intervină asupra tipurilor de aplicații disponibile pe terminalele de comandă.

CNAB va permite ca serviciile de transport persoane de la aeroport să fie derulate atât prin intermediul aplicațiilor agregatoare, cât şi prin aplicații de ride-sharing, fără ca acestea să mai fie limitate exclusiv la transportul în regim taxi (deși nu este modificată legea taximetriei, pentru eliminarea prevederilor privind dispeceratele), respectiv la aplicațiile informatice ale companiilor de taxi - chiar dacă legislația în vigoare spune altceva.