Zeci de trenuri CFR Călători anulate, din cauza Guvernului și a Autorității pentru Reformă Feroviară

De altfel, circulația trenurilor operate de CFR Călători a fost reluată aseară, după o zi de haos și lupte interne între reprezentanții companiei Statului și Guvern.

O astfel de problemă apăruse și în luna august, însă CFR Călători achitase atunci parţial datoriile acumulate la plata taxei de utilizare a infrastructurii (TUI). Dar de atunci, CFR Călători a făcut demersuri pentru a primi mai mulți bani de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), așa cum se negociase încă de la finalul anului trecut, înainte de numirea în funcție a noului președinte ARF, care a luat o altă decizie. Operatorul feroviar al statului a transmis Guvernului că fără acei bani – circa 50 de milioane de lei lunar – nu se pot plăti toate cheltuielile companiei, însă CFR Călători începuse să achite datoria față de CFR Infrastructură, ceea ce arată că decizia de anulare a trenurilor, peste noapte, are la bază o cauză greu de explicat.

Decizia CFR Infrastructură de a anula, de pe o zi pe alta, zeci de trenuri ale CFR Călători, pentru neachitarea la timp a taxelor de utilizare a căii ferate, nu poate fi explicată în niciun fel – spun surse din Ministerul Transporturilor. Vestea i-a luat pe toți prin surprindere, pentru că între cele două companii – ambele aparținând statului român – au existat mai multe negocieri, sumele restante fiind achitate parțial, eșalonat.

Surse din ministerul de resort spun că ar fi vorba despre sabotaj pentru falimentarea, cu orice preț, a CFR Călători, deși anul trecut a fost primul în care compania a reușit să facă profit. Despre falimentarea CFR Călători vorbesc sindicatele din domeniul feroviar de mulți ani, însă acum a devenit evident că inclusiv Guvernul acționează împotriva propriei companii feroviare – afirmă surse din interiorul Ministerului Transporturilor.

Ca urmare a notificării primite din partea managerului infrastructurii feroviare CNCF CFR SA, o serie de trenuri au fost suspendate temporar. CFR SA este singurul decident care poate impune o astfel de măsură. Suspendarea sau introducerea în circulație a oricărui tren se stabilește de către CFR SA.

CFR Călători a transmis că face eforturi pentru menținerea în circulație a trenurilor ce sunt prevăzute în Mersul Trenurilor. „Menţionăm că adaptarea circulației trenurilor este făcută în așa fel încât să aibă un impact REDUS asupra publicului și a pieței.

Nu s-au alocat bani la rectificarea bugetară

Surse din Ministerul Transporturilor au mai declarat pentru Jurnalul că reprezentanții ministerului au cerut bani, la rectificarea bugetară, pentru plata subvențiilor și a compensațiilor în sectorul feroviar, însă Ministerul Finanțelor nu a aprobat niciun leu pentru calea ferată. Asta nu înseamnă doar concedieri sau anularea unor trenuri ale CFR Călători, nici măcar blocajele în achiziții sau ale banilor pentru reparații, ci va duce la eliminarea unor rute feroviare.

Ceea ce actualul Guvern consideră că este „economie la bugetul statului” va costa România mult mai mult decât ar fi însemnat să păstreze trenurile. Capetele de linie care ar putea fi lăsate fără circulație feroviară vor avea soarta celor furate și vândute la fier vechi până acum, iar respectivele zone care deja sunt sărace se vor depopula și vor fi distruse economic.

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a tăiat în fiecare an din capetele de linie, din 2016 până în 2020, când s-a oprit, în urma unor scandaluri care vizau inclusiv sabotajul României. În acest moment nu mai este vina ARF pentru viitoarele tăieri din capetele de linie care se pregătesc pentru finalul acestui an, ci a Ministerului Finanțelor.

„Gaură” de 50 de milioane de lei lunar

Dar ARF este responsabilă pentru problemele actuale ale CFR Călători. Deși anul trecut, sub conducerea directorului general Traian Preoteasa, CFR Călători a înregistrat pentru prima oară profit, după două decenii, iar pierderile pe care le avea proveneau tot din subfinanțarea companiei, prin decizii anterioare ale fostelor guverne, dar s-au făcut și primele investiții în achiziții și reparații de locomotive și material rulant, după ce ARF nu a fost în stare să cumpere garniturile de tren pe care le-a promis de la înființare, noul președinte al ARF, Mihai Barbu, a refuzat să plătească din banii veniți de la Guvern suma calculată la finalul anului trecut pentru compensațiile CFR Călători. Mai exact, în loc să plătească suma de 47,4 de lei per kilometru către compania statului care deja a angajat cheltuieli enorme, în baza acestui calcul agreat cu ARF în decembrie 2024, a dat doar 33 de lei per kilometru.

CFR Călători a rămas astfel cu datorii cumulate în cuantum de circa 50 de milioane de lei pe lună, din ianuarie până acum. După aproape o lună de scandal și discuții în contradictoriu cu directorul general al CFR Călători, Barbu (numit și susținut de PNL) i-a cerut acordul premierului Ilie Bolojan pentru a continua plata către compania feroviară a statului la o sumă cu mult sub cea negociată de ARF și CFR Călători la finalul lui 2024. Iar premierul i-a dat undă verde, riscând intrarea în incapacitate de plată a companiei, blocarea proiectelor de achiziții și reparații sau chiar oprirea circulației trenurilor.

Barbu a mai propus ceva: să dea banii numai pentru rutele neprofitabile, nu și pentru cele „comerciale”, iar o astfel de modificare ar duce la dublarea prețului biletelor de călătorie, ducând, pe cale de consecință, la scăderea dramatică a profitului CFR Călători.

Compensații primesc toți operatorii feroviari, nu doar compania statului, doar că la CFR Călători se acoperă numai 55% din costuri cu acești bani, iar firmele private își acoperă 80% din costuri. Traian Preoteasa a explicat că firmele private acoperă doar 20% din totalul rutelor din țară și CFR Călători operează pe restul de 80%, iar cele mai multe rute care ar fi considerate „comerciale”, din perspectiva președintelui ARF – adică ar produce profit și nu ar mai trebui să se acorde compensații pentru ele – sunt operate de compania statului.

Astfel, biletul de tren devenind un lux, vânzările ar urma să scadă semnificativ, dar ar afecta mai ales compania statului care are cele mai multe astfel de rute, acoperind 80% din totalul transportului feroviar la nivel de țară.

Surse din Ministerul Transporturilor au declarat, pentru Jurnalul, că soarta CFR Călători ar urma să fie la fel ca a CFR Marfă sau Petrom. Compania se duce către faliment, în mod intenționat și cu ajutorul statului, pentru a se vinde pe bani cât mai puțini. Tot ce a făcut ARF, de la înființare, arată că intenția despre care se vorbește se confirmă. Sursele spun că CFR Călători ar urma să fie cumpărată de un operator mare din Germania sau Austria – ceea ce declară și reprezentanții sindicatelor feroviarilor, de peste 10 ani.

Noul președinte al ARF a accelerat procesul de falimentare a operatorului feroviar al statului român, prin deciziile pe care le-a luat, fără a ține cont de calculele făcute între CFR Călători și fostul președinte al ARF înainte de numirea lui în funcție. CFR Călători a redus cheltuielile companiei cu 130 milioane lei și indemnizațiile Directorului General și Directorului Financiar - Contabil cu 10%, a început să facă plăți către CFR Infrastructură, pentru a acoperi datoria de la începutul anului, dar inevitabilul s-a produs, iar trenurile au fost anulate, prin decizia CFR Infrastructură și CFR SA, în detrimentul statului român. Guvernul nu a făcut niciun efort pentru a-și apăra propria companie.

În prezent, compania are datorii restante cuprinse, ca vechime, între 30 -180 de zile către diferiţi furnizori pentru plata: TUI, energie electrică, motorină, reparații și salubrizare material rulant etc.

Structura cheltuielilor lunare în sumă de 360 de milioane de lei ale CFR Călători este următoarea:

TUI 60.000.000 lei

energie 40.000.000 lei

obligații bugetare ANAF inclusiv eșalonarea 80.000.000 lei

Din datoria restantă reprezentând TUI, compania a efectuat plăți în cuantum de 10 milioane lei din fonduri proprii în perioada 16 – 20.10. 2025, urmând ca o nouă plată în cuantum de 30 de milioane de lei să se efectueze în data de 22 octombrie 2025. O altă sumă urmează a fi compensată pentru prestațiile efectuate de către CFR Călători, către CFR SA. CFR Călători respectă legislația care prevede plata facturilor scadente, în funcție de vechimea acestora, prevedere cuprinsă în Codul Fiscal, plăţile făcându-se în consecinţă.

salarii 80.000.000 lei

motorină tracțiune 30.000.000 lei

cheltuieli reparații, salubrizare, pază etc 45. 000.000 lei

alți furnizori 25.000.000 lei.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹