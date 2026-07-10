Alexander Zverev s-a calificat în premieră în finala de la Wimbledon

La ceva mai mult de o lună după ce a obţinut primul său titlu de Mare Şlem la Roland Garros, Zverev, care are 29 de ani, s-a calificat în prima sa finală la Wimbledon. Germanul va urca pe locul 2 în ierarhia ATP, depăşindu-l pe spaniolul Carlos Alcaraz.



Înainte de a triumfa la Roland Garros în faţa italianului Flavio Cobolli (locul 10), jucătorul originar din Hamburg pierduse primele trei finale de Grand Slam din cariera sa (US Open 2020, Roland Garros 2024 şi Australian Open 2025).



La Wimbledon, Zverev nu trecuse niciodată anterior de optimile de finală. Duminică, el va viza primul său titlu pe iarbă, după ce a pierdut trei finale la Halle (2016 şi 2017) şi Stuttgart (2025).



Fery este primul jucător intrat pe tabloul principal graţie unui wild card care ajunge în semifinalele de la Wimbledon de la campionul din 2001, Goran Ivanisevic. Londonezul în vârstă de 23 de ani, născut în suburbiile Parisului din părinţi francezi, s-a mutat în Regatul Unit în copilărie.



Fery are asigurată intrarea în top 40 mondial datorită parcursului său de la All England Club.



A doua semifinală îi opune pe italianul Jannik Sinner, liderul mondial, campion anul trecut la Wimbledon, şi sârbul Novak Djokovic, numărul 8 mondial, câştigător a 23 de titluri de Mare Şlem, şapte dintre acestea pe iarba londoneză.

AGERPRES