Ana Bărbosu contestă la TAS suspendarea pentru dopaj administratv pentru a-și salva cariera

de Redacția Jurnalul    |    08 Mai 2026   •   14:15
Suspendată provizoriu, gimnasta caută dreptatea în Elveția

Gimnasta română Ana Bărbosu contestă la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) suspendarea provizorie primită după ce Agenția Internațională de Testare (ITA) a acuzat-o de trei încălcări ale regulilor privind raportarea locației pentru controale antidoping într-un interval de 12 luni.

ITA a precizat joi seară, într-un comunicat, că sportiva a fost suspendată provizoriu. Cazul ar putea duce la o suspendare de până la doi ani, în funcție de rezultatul investigației și al apelurilor formulate.

Într-un mesaj publicat vineri dimineață pe Instagram după anunțul ITA, Bărbosu a afirmat că situația „nu are nicio legătură cu substanțe interzise”.

„Mutarea în Statele Unite și începerea facultății au reprezentat o tranziție importantă. Adaptarea la toate aceste schimbări a fost dificilă, însă continui să învăț și să mă dezvolt din fiecare experiență”, a mai transmis gimnasta.

Potrivit ITA, încălcarea regulilor de localizare poate constitui abatere antidoping chiar și în absența utilizării unor substanțe interzise.

Regulile de localizare obligă sportivii de elită să comunice zilnic unde se află și să indice un interval fix de 60 de minute pentru eventuale teste antidoping.

În vârstă de 19 ani, Bărbosu a devenit medaliată olimpică la Paris după un litigiu privind concursul de la sol în care a fost implicată și americanca Jordan Chiles. Chiles ocupase inițial locul al treilea după acceptarea unei contestații privind nota de dificultate, însă un complet al TAS a decis ulterior anularea modificării scorului, motivând că solicitarea fusese depusă după termenul regulamentar.

În urma deciziei, Ana Bărbosu a primit medalia de bronz. Cazul este însă în continuare pe rol, după ce Jordan Chiles a contestat hotărârea la Curtea Federală Supremă a Elveției. În ianuarie 2026, instanța elvețiană a decis că TAS trebuie să reanalizeze dosarul, luând în calcul noi probe video.

Recent, Ana Bărbosu a încheiat primul său sezon universitar la Stanford, din California (SUA), cu rezultate remarcabile, devenind prima medaliată olimpică din România care concurează în gimnastica universitară americană.

(sursa: Mediafax)

 

