FIFA reduce prețurile la biletele pentru CM 2026 după reacțiile dure ale suporterilor

FIFA a decis să introducă o nouă categorie de bilete mai accesibile pentru toate cele 104 meciuri ale Cupei Mondiale din 2026, organizată în SUA, Canada și Mexic.

Prețul minim va fi de 60 de dolari, printr-un nou pachet denumit „Supporter Entry Tier”, destinat exclusiv suporterilor echipelor calificate, scrie Sky News.

Potrivit forului internațional, doar 10% din biletele alocate fiecărei federații participante vor intra în această categorie, ceea ce înseamnă că, pentru fiecare meci, vor fi disponibile câteva sute de bilete la acest preț.

Alte 40% vor fi vândute la tarife intermediare, restul fiind împărțite între categoriile standard și premium.

Decizia vine după ce FIFA a fost presată să suspende vânzarea biletelor, în contextul în care prețurile inițiale au fost catalogate drept „exorbitante”.

În unele cazuri, cel mai ieftin bilet pentru finală depășea 3.000 de lire sterline, iar pentru membrii unor cluburi oficiale de suporteri ajungea chiar la peste 8.000 de dolari.

Biletele din noua categorie vor fi distribuite prin federațiile naționale, care vor decide criteriile de acordare, cel mai probabil în funcție de loialitatea suporterilor și de participarea acestora la meciuri anterioare.

FIFA a mai anunțat că va renunța la taxele administrative pentru cererile respinse, în cazul echipelor eliminate înainte de fazele eliminatorii.

Campionatul Mondial din 2026 va fi primul cu 48 de echipe participante și este estimat să genereze venituri de cel puțin 10 miliarde de dolari pentru FIFA.

(sursa: Mediafax)