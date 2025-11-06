x close
Cristiano Ronaldo: Cred că sunt mai faimos decât Donald Trump

de Redacția Jurnalul    |    06 Noi 2025   •   23:25
 Cristiano Ronaldo, legenda fotbalului portughez şi internaţional, se consideră mai faimos decât preşedintele SUA, Donald Trump, scrie DPA.

"Cred că în lume nimeni nu este mai faimos decât mine", a declarat el, joi, pentru emisiunea Piers Morgan Uncensored pe YouTube, spunând însă că ar dori să se întâlnească cu Trump, deoarece preşedintele SUA "poate face lucrurile să se întâmple".

Căpitanul echipei Portugaliei, în vârstă de 40 de ani, a adăugat: ''Îmi doresc să nu fi fost atât de faimos. Este plictisitor, credeţi-mă. Am vrut să am succes... dar să fiu atât de faimos nu mi-am dorit niciodată".

O apariţie anterioară într-o emisiune a lui Piers Morgan şi o critică dură împotriva clubului Manchester United l-au determinat pe Ronaldo să părăsească gruparea engleză într-o stare de dezamăgire în 2022. Apoi, el s-a alăturat echipei Al Nassr din Arabia Saudită şi a continuat să înscrie goluri. Fotbalistul a menţionat că din cauza temperaturilor extreme, este mult mai greu să marchezi în Arabia Saudită decât în alte părţi.

"Pentru mine ar fi mai uşor să marchez în Spania decât în Arabia Saudită', a remarcat fosta vedetă a lui Real Madrid. "Liga saudită este mult mai bună decât liga portugheză. Desigur, liga franceză înseamnă doar PSG", a spus Ronaldo.

AGERPRES

Subiecte în articol: cristiano ronaldo faimos donald trump
