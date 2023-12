Poate cu Cristina Neagu pe teren…

Este adevărat că nu am beneficiat de prezența Cristinei Neagu, dar privind rezultatul, 39-23 pentru Danemarca, putem spune doar că scorul ar fi putut fi eventual mai strâns, dacă era și Neagu pe teren, că poate înscria și ea 6-7 goluri. Poate n-ar fi fost 16 goluri diferență, dar vreo 8-9 tot ar fi fost.

Naționala de handbal feminin a promovat în grupele principale cu două două victorii la scor și o înfrângere severă contra Danemarcei. Ne-am bucurat prea tare după ce am învins Chile cu 44-19 și Serbia cu 37-28, însă singurul meci care conta cu adevărat era cel cu danezele. Iar cu danezele am văzut și noi cum este să pierzi la scor, mai exact la 16 goluri diferență, meci în care am încasat 11 goluri consecutiv fără să înscriem și în care, atenție, portărița noastră, Diana Ciucă, a făcut minuni, mai ales în prima repriză. Fără ea, scorul primei părți, 21-10 pentru Danemarca, putea fi mult mai mare. Singurele aspecte bune ale primei jumătăți în afară de prestația Dianei Ciucă, a fost curajul tinerei Diana Lixăndroiu, de doar 18 ani, golghetera echipei cu 5 goluri. De asemenea, aceeași tenacitate a Crinei Pintea, care, din păcate, a beneficiat de prea puține pase precise. Ce a primit bine, a marcat Crina. Veriga slabă a echipei a fost însă Cristina Laslo. Văzută ca o înlocuitoare a Cristinei Neagu, clujeanca ajunsă deja la 27 de ani, a încurcat total jocul echipei. Au abundat pasele neinspirate, toate șuturile ei au fost blocate, lansările au fost toate greșite… de neînțeles pentru suporteri de ce a fost lăsată atât de mult pe teren de către antrenorul Florentin Pera.

O altă greșeală a antrenorului Pera a fost obsesia de a scoate portarul pe faza de atac, pentru a juca 7 la 6. Cu o Cristina Laslo total neinspirată am încasat 7 goluri consecutiv din poartă în poartă. Danezele, fără prea mare efort, așteptau doar să greșească fetele noastre, ca să arunce direct în poarta goală. Așa s-au dus pe apa sâmbetei minunile portăriței noastre, care a făcut ca scorul să fie la un moment dat 7 la 7, după care totul a luat-o razna. Așa s-a scris cronica unui meci care a avut istoric doar 12 minute, apoi Danemarca a scris doar istoria ei, iar noi ne-am mulțumit cu locul 2 în grupa preliminară, însă România este singura din ocupantele locurilor 2 din celelalte grupe care are golaveraj negativ. Asta nu contează dacă învingem azi Germania, deoarece la egalitate de puncte primul criteriu de departajare este rezultatul meciului direct.

Meci decisiv cu Germania

Teoretic nu este totul pierdut. În fond puțini sperau la o victorie contra echipei extrem de puternice a Danemarcei. Ne-am calificat cu două puncte în grupele principale și suntem în cărți pentru sferturi. Dar pentru asta trebuie să învingem azi Germania, meci foarte greu. Nemțoaicele au avut parte de o grupă mai slabă ca a noastră, cu Polonia, Japonia și Iran. Au obținut trei victorii și au trecut în grupele principale cu 4 puncte, față de două puncte ale noastre. Ca să egalăm situația, trebuie să le învingem, însă depindem și de puternicele daneze, care și ele trebuie să învingă, la rândul lor, Germania. Meciurile cu Polonia și Japonia ar trebui să ne fie la îndemână, mai ales dacă va juca și Cristina Neagu. Dar să nu uităm că aceste echipe ne-au pus în trecut probleme. Polonezele ne-au învins acum câțiva ani cu 27-21. De asemenea, Japonia ne-a învins la Mondialul din 2019 cu 37-20, cu tot cu Cristina Neagu pe teren, și ne-a trimis pe ultimul loc în grupă!

A câta oară rostim „Poate ne mai salvează o dată Cristina Neagu”

Ca de obicei în ultimii 15 ani, depindem în cea mai mare măsură de Cristina Neagu. N-a jucat până acum la acest Mondial, nefiind refăcută după accidentarea la genunchi, însă se speră ca ea să fie totuși aptă azi pentru meciul cu Germania, decisiv pentru accesul în sferturile de finală. Și chiar dacă va juca, ea nu poate fi la 100% din potențial. Aici ar putea fi o capcană în care ar putea pica și fetele noastre, și antrenorul Florentin Pera: să lase tot jocul pe mâna Cristinei, dar dacă ea nu poate fizic… O exista oare un plan B fără Cristina? Din ce-am văzut în meciul cu Danemarca se pare că nu există variantă de rezervă. Cristina Laslo nu arată o formă care s-o apropie de o Cristina Neagu aflată chiar și la jumătate din potențial. „Nu este cea mai fericită situație pentru mine, având în vedere că nu m-am antrenat de trei săptămâni, ci doar în ultimele câteva zile. Dacă voi putea să intru în teren, voi da totul să ajut echipa. Este ultimul meu Campionat Mondial. Dacă ne vom califica și la Jocurile Olimpice, ar fi extraordinar”, a declarat Cristina Neagu.

Calcule pentru sferturile de finală

Prima condiție este să învingem în toate cele trei meciuri, cu Germania, Japonia și Polonia. Apoi este necesar ca Germania să nu facă nici măcar meci egal cu Danemarca. Asta ne-ar clasa pe locul 2 în grupă, iar în sferturi am întâlni Suedia, Muntenegru sau Ungaria. Obiectivul principal este situarea pe primele 7 locuri în clasamentul final, loc care ne asigură prezența la turneul preolimpic. Pe de altă parte, chiar și o înfrângere, fie cu Germania, Japonia sau Polonia, va trimite naționala noastră dincolo de locul 8 și ar stinge și visul Cristinei Neagu de a-și încheia cariera chiar la Jocurile Olimpice.



„Tot mai mult în ultima vreme, în sport, fie el handbal sau rugby, se vede că diferența de scor arată clar și diferența de valoare. La nivelul ăsta nu mai există surprize. Asta e valoarea, atât arată și scorul. Bine măcar că la handbal noi antrenăm jucătoarele străine în campionatul intern, le dăm salarii mari, cele mai mari din Europa, ca apoi să ne bată la scor când ne prind cu echipele lor naționale. Noi le aducem să câștigăm Liga Campionilor cu echipele de club și nu facem loc jucătoarelor tinere. Însă nici Liga Campionilor n-o câștigăm, nici nu promovăm tinerele jucătoare, și uite că nici cu echipa națională nu avem rezultate”.

Radu Voina, fost handbalist, campion mondial și vicecampion olimpic