„Ori învingeți, ori plecați! Cu federație cu tot”

Naționala României joacă diseară, din nou, un meci decisiv. Este un termen cu care ne-am obișnuit în ultimii ani. Pentru noi toate meciurile sunt „decisive”, pentru că atunci când pierdem câte un „decisiv” îl facem și pe următorul „un meci decisiv”, sau, vorba lui Edi Iordănescu, „și mai decisiv”. Iar după ratarea unui „decisiv” vin declarațiile, justificările, lamentările și concluzia: „Suntem condamnați să învingem în următorul meci”. Această „condamnare la victorie” este cea mai nouă năzdrăvănie din discursul federalilor. Desigur, în caz de eșec, niciun federal nu va suferi nicio formă de condamnare. Singurii care suferă cu adevărat sunt tot suporterii care plâng în tribună.

Meciurile „decisive” cu Elveția și Israel ne-au arătat clar că nu suntem la nivelul lor. Diseară vom vedea dacă suntem sau nu la nivelul celor din Kosovo. Iată, deci, un adevărat meci „decisiv”, în care o să aflăm unde ne este locul.

Selecționerul caută deja alibi: „Trebuie să... Altfel...”

Edi Iordănescu a vorbit în perspectiva meciului de diseară căutând, preventiv, să ne spună că un eșec nu ar fi surprinzător. A repetat, a câta oară?, că adversarii au jucători care evoluează la cluburi din campionate puternice, că noi am ratat succesiv mai multe campanii de calificare și că nu ar fi o surpriză dacă am rata-o și acum, că nu mai avem în teren generația lui Hagi și Răducioiu și că acum „trebuie” să fim un grup unit.

Ce nu spune Edi Iordănescu este că pe vremea lui Hagi&Răducioiu aveam cam aceeași grupă ca și azi, pentru Mondialul din 1998 din Franța, cu diferența că atunci România era cap de serie: România, Irlanda, Lituania, Macedonia, Islanda, Liechtenstein. Terminam pe primul loc grupa fără înfrângere, 9 victorii și un egal, și, atenție!, 37 de goluri marcate și doar 4 primite.

Comparând grupa din 1996 cu cea de azi, România de atunci ar fi Elveția de azi, Irlanda de atunci ar fi la nivelul Israelului de acum. Iar antrenor era chiar tatăl lui Edi, Anghel Iordănescu. Și am defilat în grupă, eram calificați cu patru meciuri înainte de finalul preliminariilor.

Ianis Hagi, 100% titular

Primul „11” îl va avea sigur pe Ianis Hagi. Iordănescu jr își rezolvă la nivel de imagine două probleme. Titularizarea lui Hagi junior evită un nou scandal cu Hagi senior. Totodată îl bagă pe Ianis și în gura leilor. O prestație slabă a acestuia îi va oferi alibiul perfect: „L-ați cerut, l-am băgat, ăsta-i rezultatul”, iar dacă prestația lui va fi una bună sau chiar decisivă o să-și asume meritele, că a avut curaj să titularizeze un jucător care n-a mai evoluat de mai bine de un an și jumătate. Însă Ianis nu are niciun argument să fie titularizat în locul lui Moruțan sau Sorescu pe postul de extremă dreapta. La mijloc nu are în acest moment loc de Olaru sau Stanciu. Pe final, da. Poate intra în ultima jumătate de oră. El n-a jucat mai mult de 45 de minute într-un meci de dinainte de accidentare, aproape doi ani, însă poate avea uneori și execuții surprinzătoare. În orice situație, va fi o mai mare presiune pe Hagi junior decât pe Iordănescu junior.

Stadionul va fi plin și diseară

Arena Națională se va umple și diseară. Suporterii au cumpărat biletele pentru ambele meciuri încă de acum două săptămâni, sperând la două victorii în dubla cu Israel și Kosovo. Însă, așa cum s-a întâmplat și sâmbătă, când întreg stadionul i-a huiduit copios pe jucători și pe șefii FRF la finalul meciului cu Israelul, dacă și diseară naționala se va prezenta la fel, revolta va fi și mai mare împotriva conducerii federației și în special a președintelui Răzvan Burleanu.

„Totuși, suntem pe locul 2, avem și cea mai bună apărare și trebuie să continuăm să credem în noi. Plus că, de aproximativ un an de zile, suntem neînvinși. Nu e genul meu să mă declar mulțumit cu puțin, dar vă spun cu mâna pe inimă că echipa răspunde foarte bine în procesul de pregătire. Dar atunci când vine jocul, factorul mental e principalul motiv pentru care nu reușim să punem în practică ceea ce ne propunem și subliniez și îmi asum ceea ce spun”. Edward Iordănescu

Ultrașii naționalei vor să protesteze diseară, la meci

Grupul ultras al naționalei, „Uniți sub Tricolor”, care a produs scandal și a fost evacuat la meciul de la Priștina, vrea să protesteze și pe Arena Națională. „Meciul de diseară nu ar trebui să aibă loc. Naționala așa-zisei țări Kosovo nu există. Kosovo e Serbia. Nici guvernul României nu recunoaște așa-zisa țară”, au anunțat ultrașii „Uniți sub Tricolor”.

Cealaltă grupare ultras a tricolorilor, „Honor et Patria”, a comunicat că nu vine la meci: „Acest meci «internațional» nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată. Cine este această țară? Kosovo este o provincie din Serbia”.

Suporterii naționalei l-au somat pe selecționer să obțină o victorie concludentă azi, cu Kosovo. „Jucați, învingeți sau plecați toți. Cu federație cu tot!”

