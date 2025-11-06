Ana Bărbosu, noul caz David Popovici. Medaliata olimpică a semnat cu Dinamo

Ana Maria Bărbosu a semnat cu Dinamo, după ce tratativele purtate cu Steaua au picat. Gimnasta de 19 ani și cei de la clubul roș-albastru au negociat recent, dar steliștii nu au mai revenit cu o ofertă concretă și atunci sportiva s-a orientat către clubul din „Ștefan cel Mare”, notează prosport.ro.

Cazul său e asemănător cu cel al marelui campion David Popovici, care a fost legitimat la Steaua București, dar care a semnat apoi cu Dinamo.

Din câte se pare, la discuțiile dintre Ana Maria Bărbosu și Steaua s-a vorbit despre un salariu lunar de 5.000 de euro, potrivit golazo.ro.

Ionuț Popa, conducătorul CS Dinamo a declarat pentru sursa citată că Ana Maria Bărbosu a ajuns la o înțelegere cu roș-albii de la începutul lunii. „Din ce știu eu, Ana a semnat. De la 1 noiembrie, dacă nu greșesc. Dar Georgeta Andrunache vă poate oferi mai multe informații”, a anunțat acesta.

Sportiva nu a fost la Campionatele Mondiale din Indonezia pentru că federația arată că orice gimnastă trebuie să fie legitimată la un club pentru a putea reprezenta țara la concursurile internaționale.

Georgeta Andrunache, care ocupă funcția de vicepreședinte la Dinamo București, a explicat: „Alături de David Popovici, Vlad Covaliu, Ana va fi un model. Nu doar de sportiv, ci și de om. Pot confirma ca și-a dat acordul de a semna cu noi, deși nu toate actele sunt puse la punct”.

Ana Maria Bărbosu a câștigat medalia de bronz de la JO Paris 2024.

În vară, Bărbosu a impresionat la Campionatele Europene, unde a cucerit patru medalii: aur (sol), argint (bârnă) și două de bronz (individual compus și paralele).

(sursa: Mediafax)