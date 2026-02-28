3 reguli simple pentru a savura cafeaua în fiecare zi fără riscuri pentru sănătate

Nutriționiștii vin cu recomandări clare pentru a beneficia de efectele pozitive ale cafelei.

Beneficiile cafelei pentru sănătate

Cafeaua nu este doar o băutură energizantă, ci și o sursă importantă de antioxidanți și polifenoli. Acești compuși naturali ajută la combaterea stresului oxidativ și a inflamațiilor din organism. Cercetările arată că un consum moderat poate fi asociat cu o longevitate mai mare, comparativ cu persoanele care nu consumă deloc.

Pe lângă efectele antioxidante, cafeaua poate îmbunătăți performanța fizică, reducând senzația de oboseală, și poate sprijini sănătatea creierului, diminuând riscul unor afecțiuni neurodegenerative.

Câte cești pe zi sunt recomandate

Specialiștii recomandă între trei și patru cești de cafea pe zi pentru un adult sănătos, ceea ce corespunde unui consum de aproximativ 400 mg de cofeină.

Deși unii pot tolera până la cinci cești de cafea fără probleme majore, depășirea acestui prag crește riscul efectelor secundare, cum ar fi anxietatea, tremurul, palpitațiile, iritabilitatea sau tulburările de somn.

De asemenea, momentul zilei în care este consumată contează. Cafeaua băută târziu poate afecta calitatea somnului.

Atenție la adaosuri

Nutriționiștii avertizează că riscurile nu provin doar din cafeaua în sine, ci și din ceea ce adăugăm în ceașcă.

Zahărul, siropurile aromate sau frișca transformă băutura într-un desert lichid bogat în calorii, reducând beneficiile pentru sănătate.

În plus, consumul excesiv poate provoca deshidratare, mai ales dacă nu este însoțit de un aport adecvat de apă, potrivit catine.ro.