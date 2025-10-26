x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport eXtrasport Biletele pentru meciul din preliminariile CM 2026, România – San Marino, disponibile

Biletele pentru meciul din preliminariile CM 2026, România – San Marino, disponibile

de Redacția Jurnalul    |    26 Oct 2025   •   22:40
Biletele pentru meciul din preliminariile CM 2026, România – San Marino, disponibile

Biletele pentru meciul România – San Marino, ultimul al reprezentativei tricolore din calificările Cupei Mondiale 2026, vor fi disponibile de vineri, la prânz, anunță miercuri Federația Română de Fotbal. Partida este programată la Ploiești, pe stadionul „Ilie Oană”, marți, 18 noiembrie, ora 21:45.

Înainte de partida cu San Marino, Naționala României va juca sâmbătă, 15 noiembrie, în deplasare, împotriva Bosniei și Herțegovinei, la Zenica – meci deja sold out – iar marți, 18 noiembrie, va închide campania la Ploiești.

Partida de la Ploiești ar putea fi decisivă pentru calificarea la turneul final. România poate obține locul secund, care asigură o poziție avantajoasă în play-off, sau chiar calificarea directă, în funcție de rezultatele celorlalte echipe din grupă.

Prețurile biletelor pentru meciul cu San Marino variază între 30 lei (peluze) și 80 lei (tribunele centrale). Federația Română de Fotbal oferă reduceri pentru tineri: 10 lei pentru copiii sub 15 ani și 30 lei pentru tinerii între 15 și 24 de ani, în zonele de tribună.

Copiii sub 15 ani vor avea acces doar în sectoarele destinate familiilor – Tribunele 1 și 2 Family Zone – iar la achiziție trebuie completate datele acestora pentru generarea biletelor dedicate. O comandă poate conține cel mult 4 bilete, cu excepția Family Zone, unde sunt permise până la 5 bilete, dintre care unul obligatoriu pentru un copil sub 15 ani.

Pentru fiecare bilet se aplică o taxă de procesare de 2 lei.

Biletele se pot cumpăra doar prin conturile de pe platformele FRF.tv sau aplicația Tricolorii.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: romania-san marino bilete preliminariile CM 2026
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri