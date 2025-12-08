Ce face astăzi Gina Gogean? Drama prin care a trecut marea gimnastă

La 48 de ani, Gina rămâne un simbol al gimnasticii românești, iar impactul realizărilor ei se simte și astăzi.

Gina Gogean a adunat de-a lungul carierei sale nu mai puțin de 30 de medalii, dintre care 5 la Jocurile Olimpice, 15 la Campionate Mondiale și 10 la Europene, fiind una dintre cele mai mari gimnaste ale României.

După retragerea din activitatea competițională, ea s-a dedicat antrenoratului și jurizării, contribuind la formarea noilor talente.

În prezent, ea lucrează la Colegiul Național Sportiv Cetate Deva, unde antrenează gimnastele. De asemenea este șivicepreședinte al Federației Române de Gimnastică.​

Viața personală a fost marcată de o tragedie în primăvara anului trecut, când mama și sora ei au fost implicate într-un grav accident de circulație,în județul Galați. Mama ei, Anica, în vârstă de 72 de ani, a decedat. Sora ei, Maricia, în vârstă de 50 de an, a adormit la volan și a intra în coliziune cu un tir. Mama și sora ei au fost medici pediatri la Spitalul de Copii din Galați.

Gina Gogean este iscretă în privința detaliilor personale. Ea este căsătorită și își susține fiul, în vârstă de 14 ani, în tot ceea ce dorește.​

Fosta campioană rămâne o prezență activă în lumea sportului și un exemplu de perseverență, atât pentru tinerii pe care îi îndrumă, cât și pentru toți cei care au urmărit-o de-a lungul carierei sale remarcabile.