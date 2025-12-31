De ce se mănâncă pește de Revelion: Superstiția din bătrâni pentru noroc la bani

Printre cele mai cunoscute se numără obiceiul de a mânca pește în noaptea dintre ani, o tradiție cu rădăcini vechi, întâlnită nu doar în România, ci și în alte culturi din lume.

Originea superstiției de a mânca pește la trecerea dintre ani

Deși nu se știe exact când a apărut această superstiție, ea este strâns legată de simbolistica peștelui. În multe culturi, peștele reprezintă abundența, prosperitatea și norocul. Se spune că, așa cum peștele alunecă ușor prin apă, tot așa vor trece oamenii peste obstacolele vieții în anul care vine, fără piedici și cu mai multă ușurință.

În tradiția populară românească, solzii de pește sunt asociați cu monedele, motiv pentru care se crede că mâncatul peștelui de Revelion atrage sporul financiar și stabilitatea materială. Unii păstrează chiar și câțiva solzi în portofel, ca simbol al belșugului.

Tradiții similare în alte culturi

Superstiția nu este specifică doar românilor. În Japonia, peștele este considerat un simbol al norocului și al longevității, iar anumite specii sunt consumate la ocazii speciale. În China, peștele este asociat cu prosperitatea și abundența, fiind nelipsit de la mesele festive de Anul Nou. De asemenea, în unele țări europene, precum Italia sau Spania, peștele este preferat în meniul de Revelion, atât din motive simbolice, cât și religioase.

Există și credința conform căreia nu este bine să mănânci carne de pasăre în noaptea de Revelion, deoarece norocul ar putea „zbura” din casă, în timp ce porcul sau peștele „adună” bunăstarea.

Legătura cu postul și tradiția religioasă

Obiceiul de a consuma pește în această perioadă este asociat și cu postul Crăciunului, în care peștele este permis în anumite zile. Astfel, pentru multe familii, preparatele din pește au devenit o alegere firească pentru masa festivă de Revelion.

Alte superstiții respectate în noaptea de Revelion

Pe lângă mâncatul peștelui, există și alte obiceiuri menite să atragă norocul:

Bani în buzunar – se spune că este bine să ai bani asupra ta la miezul nopții, pentru a nu duce lipsă în anul următor.

Lenjerie roșie – purtată mai ales pentru noroc în dragoste și pasiune.

Aur sau bijuterii – simbol al prosperității și al succesului.

12 boabe de struguri – consumate la miezul nopții, una pentru fiecare dorință sau lună a anului.

Haine noi – pentru a atrage lucruri noi și oportunități în viață.

Curățenie generală înainte de Anul Nou – pentru a lăsa în urmă energiile negative și a face loc norocului.

De asemenea, se spune că nu este bine să întâmpini noul an cu datorii, deoarece acestea s-ar putea prelungi pe tot parcursul anului.

Tradiție, simbol și speranță

Chiar dacă pentru unii aceste obiceiuri sunt simple superstiții, ele continuă să fie respectate pentru că oferă speranță, optimism și un sentiment de continuitate. Mâncatul peștelui de Revelion rămâne, astfel, nu doar o tradiție culinară, ci și un simbol al dorinței de a începe anul nou cu noroc, echilibru și prosperitate.