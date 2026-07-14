Tom Cruise, Robbie Williams și Jennifer Hudson, la ceremonia de închidere a Cupei Mondiale 2026

FIFA a anunțat programul ceremoniei de închidere a Cupei Mondiale, care va avea loc duminică, 19 iulie, pe MetLife Stadium din East Rutherford, New Jersey. Evenimentul va reuni artiști de talie mondială precum Tom Cruise, Nicole Scherzinger, Laura Pausini, Robbie Williams și IShowSpeed, scrie Mediafax.

Programul zilei

Ceremonia de închidere va începe la ora 13:30, ora locală, cu 90 de minute înaintea finalei, dar porțile stadionului se vor deschide încă de la ora 11:00 — cu patru ore înainte de startul meciului. Spectatorii sosiți mai devreme se vor putea bucura de experiențe exclusive, activări interactive și divertisment înaintea partidei.

Cine urcă pe scenă

Jennifer Hudson, unul dintre cei doar 22 de artiști din lume care dețin statutul EGOT (câștigătoare de Emmy, Grammy, Oscar și Tony), va interpreta imnul național al Statelor Unite chiar înaintea finalei. Ea a declarat, pentru Billboard, că este onorată să facă parte din acest moment istoric al turneului.

Spectacolul propriu-zis va fi susținut de Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams și IShowSpeed, iar Tom Cruise va face o „apariție specială", potrivit FIFA, fără ca organizatorii să precizeze deocamdată în ce va consta exact participarea actorului. Nicole Scherzinger, cunoscută drept solista trupei Pussycat Dolls, a transmis pe Instagram că este „recunoscătoare să facă parte din această sărbătoare de neuitat", în timp ce Laura Pausini — care a colaborat anterior cu Robbie Williams la piesa „Desire", imnul oficial FIFA din 2025 — a scris pe rețelele sociale că este mândră că o voce italiană va fi prezentă la această sărbătoare globală.

IShowSpeed, unul dintre cei mai populari creatori de conținut de pe internet, a devenit una dintre figurile cele mai vizibile ale acestei ediții de Cupă Mondială, urmărind meciuri în toate cele trei țări-gazdă și realizând interviuri cu jucători pe parcursul turneului. Streamerul are, de altfel, și o piesă proprie, „Champions", inclusă pe albumul oficial al Cupei Mondiale.

Un turneu-record, cu o finală pe măsură

Ceremonia de închidere marchează finalul celei mai ample ediții din istoria Cupei Mondiale — prima cu 48 de echipe participante, desfășurată pe parcursul unei luni, în 16 orașe-gazdă din trei țări: Statele Unite, Canada și Mexic. „Făcând ecou spiritului ceremoniilor de deschidere, care au primit lumea pe cea mai mare scenă din Canada, Mexic și Statele Unite, ceremonia de închidere va încheia cercul Cupei Mondiale FIFA 2026 prin muzică, cultură și fotbal, înainte să dăm startul meciului mult așteptat care va încorona campionii acestui turneu istoric", a declarat Heimo Schirgi, directorul de operațiuni al Cupei Mondiale FIFA 2026.

Producția ceremoniei este realizată în parteneriat cu Balich Wonder Studio, compania creativă din spatele mai multor ceremonii internaționale de amploare. FIFA a precizat că alți artiști și invitați speciali vor fi anunțați în zilele următoare.

Spectacolul de la pauza finalei, asigurat de Chris Martin

Dincolo de ceremonia de dinaintea meciului, FIFA a confirmat și componența spectacolului de la pauza finalei — primul de acest fel din istoria Cupelor Mondiale — care îi va avea ca protagoniști pe Justin Bieber, Burna Boy, dirijorul Gustavo Dudamel, corul PS22 (formată din elevi de clasa a patra și a cincea dintr-o școală publică din Staten Island), Madonna, Shakira, BTS și Coldplay. Spectacolul este curatoriat de Chris Martin, solistul Coldplay, și va susține financiar FIFA Global Citizen Education Fund, un fond care își propune să strângă 100 de milioane de dolari pentru extinderea accesului la educație și la oportunități legate de fotbal pentru copiii din întreaga lume.

Muzica a fost prezentă pe tot parcursul turneului: ceremonia de deschidere a inclus recitaluri susținute de Katy Perry, LISA, Tyla, Future, Anitta și Rema, iar piesa oficială a turneului, „Dai Dai", interpretată de Shakira, a devenit rapid unul dintre imnurile definitorii ale competiției.