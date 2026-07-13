FIFA vinde ultimele bilete la finala Cupei Mondiale 2026. Prețurile au explodat. Fanii acuză: „Este jaf la drumul mare”

Potrivit informațiilor publicate de presa americană, FIFA avea disponibile aproximativ 1.200 de locuri pentru finala programată pe 19 iulie, pe MetLife Stadium din East Rutherford, New Jersey. Prețurile au stârnit însă un val de reacții pe rețelele sociale, mulți suporteri calificând tarifele drept „jaf la drumul mare”.

Prețul minim pentru un bilet depășește 7.300 de dolari

Cel mai ieftin bilet disponibil direct prin platforma oficială FIFA costa 7.380 de dolari, fiind încadrat în categoria a doua. În total, existau 1.178 de locuri disponibile în cinci sectoare ale inelului superior al stadionului, semn că organizatorii au pus în vânzare un număr important de bilete chiar înaintea ultimului act al competiției.

În același timp, FIFA comercializa și bilete premium în categoria întâi, amplasate în zona inferioară a stadionului. Acestea aveau prețuri cuprinse între 19.995 și 32.970 de dolari pentru un singur loc.

Nici pachetele hospitality nu sunt accesibile. Accesul în zonele exclusiviste Trophy Lounge și Trophy Lounge+ costă între 32.500 și 34.500 de dolari de persoană, preț care include servicii premium, mâncare și băuturi, potrivit ABC7ny.

Eliminarea Statelor Unite a schimbat piața biletelor

Eliminarea naționalei Statelor Unite în optimile de finală a reprezentat un moment important pentru piața biletelor. Interesul spectatorilor locali a scăzut considerabil, iar acest lucru s-a reflectat imediat pe platformele de revânzare.

La meciul dintre Spania și Belgia, disputat la Inglewood, California, cel mai ieftin bilet listat pe platforma TickPick a coborât la 1.381 de dolari, după ce înainte de eliminarea americanilor depășea 3.260 de dolari.

O evoluție similară s-a înregistrat și înaintea duelului dintre Anglia și Norvegia, unde prețul minim a scăzut de la 3.866 la 2.049 de dolari. Pentru confruntarea dintre Argentina și Elveția, cel mai ieftin tichet s-a redus de la 2.381 la 1.142 de dolari.

Specialiștii consideră că eliminarea celor trei țări co-organizatoare a redus cererea din partea publicului local, chiar dacă interesul internațional pentru competiție rămâne ridicat.

Citește și Cum a schimbat FIFA regulile și a dus Spania, Argentina, Franța și Anglia în semifinalele Cupei Mondiale 2026

Suporterii: „Este o experiență unică, dar costurile sunt exagerate”

Mulți dintre cei care au ales totuși să cumpere bilete spun că experiența unei Cupe Mondiale justifică sacrificiul financiar, chiar dacă recunosc că prețurile sunt exagerate.

Jake van Baarsel, un suporter din Riverside, California, a declarat că a achiziționat două bilete cu aproximativ 1.000 de dolari fiecare pentru a merge la meci alături de nepotul său de 13 ani.

„Este o amintire care va rămâne pentru totdeauna. Cât valorează o astfel de experiență?”, a spus acesta.

Alți fani au plătit însă sume mult mai mari. Lisandro Pineda, din Los Angeles, a cumpărat un bilet în urmă cu aproximativ o lună pentru circa 2.200 de dolari.

„Prețul este prea mare, dar este vorba despre prima mea Cupă Mondială. Am avut banii și timpul necesar, așa că am decis să profit de această ocazie”, a explicat suporterul.

„Jaf la drumul mare”, reacția unui cumpărător de bilete VIP

Cele mai dure reacții au venit din partea spectatorilor care au achiziționat pachete hospitality.

Kourosh Modarress, din Los Angeles, a declarat că familia sa a plătit aproximativ 7.000 de dolari pentru fiecare bilet VIP după ce nu a reușit să cumpere tichete în etapele obișnuite de vânzare organizate de FIFA.

„Cred că este jaf la drumul mare”, a afirmat acesta, rezumând sentimentul exprimat de numeroși suporteri pe rețelele sociale.

În paralel, pe platforma oficială de revânzare FIFA, biletele pentru finală erau disponibile la prețuri care porneau de la 7.440 de dolari și ajungeau până la aproape 11,5 milioane de dolari pentru anumite listări, valoare stabilită de proprietarii biletelor și nu de organizator.

FIFA nu a explicat apariția ultimelor bilete

Până în prezent, FIFA nu a oferit un răspuns oficial privind motivele pentru care un număr atât de mare de bilete a devenit disponibil cu doar câteva zile înaintea finalei. În trecut, platforma oficială afișase în repetate rânduri mesajul că meciul este sold-out.

Rămâne de văzut dacă locurile rămase vor fi cumpărate înaintea fluierului de start sau dacă prețurile vor continua să scadă pe măsură ce se apropie finala Cupei Mondiale 2026.