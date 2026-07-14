Documentele obligatorii pentru minorii care ies din România. Ce trebuie să știe părinții înainte de vacanță

Autoritățile de frontieră atrag atenția că lipsa unui document obligatoriu poate duce la întoarcerea din drum a familiei și la pierderea călătoriei programate. Legislația română stabilește reguli clare pentru protejarea copiilor și pentru prevenirea situațiilor în care un minor ar putea fi scos din țară fără acordul persoanelor care exercită autoritatea părintească.

Ce documente trebuie să aibă un copil pentru a ieși din România

Primul document obligatoriu este documentul individual de călătorie. Certificatul de naștere al copilului nu este considerat document de călătorie și nu permite trecerea frontierei.

Minorii români pot călători în străinătate cu:

pașaport simplu electronic;

pașaport simplu temporar, în situații speciale;

carte de identitate sau carte electronică de identitate, în statele care acceptă acest document.

Pașaportul simplu electronic este valabil trei ani pentru copiii cu vârsta sub 12 ani și cinci ani pentru minorii cu vârsta între 12 și 18 ani.

În cazul copiilor mici, părinții trebuie să verifice cu atenție perioada de valabilitate a documentului înainte de plecare, deoarece unele state solicită ca pașaportul să fie valabil încă o anumită perioadă după data întoarcerii.

Minorul care călătorește cu ambii părinți

Dacă minorul pleacă din România împreună cu ambii părinți, procedura este cea mai simplă. La controlul de frontieră este necesar doar documentul de călătorie valabil al copilului.

Nu este necesară o declarație notarială de acord din partea părinților.

Ce acte sunt necesare dacă minorul pleacă doar cu unul dintre părinți

În situația în care copilul călătorește doar cu mama sau doar cu tatăl, părintele însoțitor trebuie, în mod obișnuit, să prezinte declarația notarială prin care celălalt părinte își exprimă acordul pentru deplasarea în străinătate.

Declarația trebuie să conțină informații precum:

acordul expres pentru călătoria minorului;

perioada deplasării;

destinația;

datele persoanei care însoțește copilul.

Acordul notarial este valabil pentru o perioadă de maximum trei ani de la data autentificării.

Există însă situații în care această declarație nu este necesară, de exemplu atunci când unul dintre părinți are autoritate părintească exclusivă, celălalt părinte este decedat sau există o hotărâre judecătorească definitivă care permite plecarea copilului.

Ce se întâmplă când copilul călătorește cu bunicii, rudele sau o altă persoană

Atunci când minorul este însoțit de o altă persoană decât părinții sau reprezentantul legal, sunt necesare documente suplimentare.

În această situație, persoana care însoțește copilul trebuie să prezinte declarația ambilor părinți sau a persoanei care exercită autoritatea părintească.

Documentul trebuie să includă datele de identificare ale însoțitorului și acordul pentru efectuarea călătoriei în străinătate.

Regula se aplică inclusiv în cazul în care copilul pleacă în vacanță cu bunicii, unchi, mătuși, prieteni de familie, profesori sau antrenori.

Situații speciale în care sunt necesare alte documente

Există cazuri în care părinții trebuie să prezinte documente suplimentare la frontieră.

Dacă unul dintre părinți este decedat, se prezintă certificatul de deces sau un document oficial echivalent.

Dacă unul dintre părinți exercită singur autoritatea părintească, este necesară hotărârea judecătorească definitivă care confirmă această situație.

În cazul copiilor care au domiciliul sau reședința în străinătate, părinții trebuie să prezinte documente care demonstrează legătura copilului cu statul respectiv, precum permis de ședere, carte de rezidență sau alte documente emise de autoritățile locale.

Pot călători singuri minorii peste 16 ani?

Conform modificărilor legislative recente, minorii care au împlinit vârsta de 16 ani pot călători neînsoțiți în anumite condiții.

Aceștia pot ieși din România fără însoțitor dacă au acordul părinților sau al reprezentanților legali.

De asemenea, minorii de peste 16 ani care au domiciliul sau reședința stabilită în țara de destinație pot călători fără acordul părinților, în condițiile prevăzute de lege.

Declarația notarială trebuie pregătită înainte de plecare

Părinții trebuie să știe că declarațiile de acord trebuie autentificate de notar în România sau de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României atunci când sunt întocmite în străinătate.

Dacă documentul este emis de autorități străine, acesta trebuie să respecte procedurile de legalizare sau apostilare, în funcție de statul emitent.

Recomandări pentru părinți înainte de vacanță

Pentru a evita problemele la frontieră, părinții sunt sfătuiți să verifice din timp:

valabilitatea pașaportului sau a cărții de identitate;

condițiile de intrare în țara de destinație;

existența eventualelor vize;

necesitatea unei asigurări medicale;

existența declarațiilor notariale atunci când copilul nu călătorește cu ambii părinți.

O vacanță în străinătate cu cei mici poate fi o experiență memorabilă, însă pregătirea documentelor este un pas obligatoriu. Respectarea regulilor de călătorie pentru minori poate face diferența dintre o plecare liniștită și o situație neplăcută chiar la graniță.