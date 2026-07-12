Coșmar înainte de Wimbledon pentru Coco Vandeweghe. A ajuns la spital după o căzătură gravă

Dubla semifinalistă de Grand Slam a fost transportată la spital, unde a primit îngrijiri pentru o fractură la bărbie și leziuni la nivelul dinților.

Accidentul suferit de Coco Vandeweghe

Vandeweghe se afla în capitala Marii Britanii pentru a comenta turneul de la Wimbledon pentru ESPN, după ce și-a încheiat cariera de jucătoare profesionistă în 2023. Planurile sale de a urmări meciurile și de a analiza competiția au fost întrerupte de incidentul care a avut loc în a doua zi a turneului.

„Marțea trecută, în timp ce mergeam la Wimbledon, am avut un accident neașteptat și am căzut destul de grav. Am sfârșit prin a-mi mușca buza, a-mi fractura bărbia și a-mi ciobi cei doi dinți din față”, a povestit americanca într-o postare pe Instagram.

Fosta sportivă, în vârstă de 34 de ani, a anunțat că se află în recuperare și că a revenit la activitatea profesională. „A fost o experiență înfricoșătoare, dar sunt recunoscătoare să spun că mi-au fost scoase firele, am dinți noi și mă vindec bine. Cel mai important, m-am întors la muncă”, a transmis aceasta.

Vandeweghe le-a mulțumit celor care i-au fost alături după accident, menționând sprijinul prietenilor, al familiei, al colegilor de la ESPN, dar și al medicilor care au tratat-o.

„Mulțumesc prietenei mele Elena, care a fost alături de mine când am avut nevoie de ajutor, mamei și logodnicului meu, Daniel, care a venit imediat la Londra, precum și medicilor, asistentelor și personalului spitalului care m-au ajutat”, a scris fostul număr 9 mondial.

Americanca a publicat și mai multe imagini de după accident, inclusiv fotografii în care apare transportată cu ambulanța, în spital și ulterior după intervențiile medicale. În ultimele imagini, Vandeweghe apare deja pregătită să revină la muncă, cu microfonul ESPN în mână.

Cine este Coco Vandeweghe

Coco Vandeweghe a avut o carieră importantă în circuitul profesionist, atingând locul 9 în clasamentul WTA și câștigând titlul de dublu feminin la US Open în 2018. După retragerea din 2023, americanca s-a remarcat ca analist și comentator sportiv.

Revenirea sa la Wimbledon a coincis cu fazele finale ale competiției feminine, unde semifinalele au programat confruntări între Karolina Muchova și Coco Gauff, respectiv Marta Kostyuk și Linda Noskova.