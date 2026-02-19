Cine este Eileen Gu: campioana olimpică atacată pentru că a ales să reprezinte China în locul SUA

La doar 22 de ani, Eileen Gu este un fenomen global: studentă la Stanford, model de top, una dintre cele mai bine plătite sportive din lume și multiplă medaliată olimpică. Dar succesul ei vine la pachet cu un val uriaș de ură și controverse, după ce a ales să concureze pentru China și nu pentru Statele Unite. La Jocurile Olimpice de la Milano, sportiva a vorbit deschis despre amenințări, atacuri și hărțuire online, potrivit CNN.

Eileen Gu, campioana prinsă între două lumi: medalii olimpice, milioane de dolari și un val de ură fără precedent

La 22 de ani, Eileen Gu pare să aibă totul: studiază fizica cuantică la Universitatea Stanford, defilează pentru marile case de modă, câștigă zeci de milioane de dolari anual și adună medalii olimpice. Și totuși, puțini sportivi din lume au fost atât de atacați precum ea.

După ce a câștigat două noi medalii la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano, sportiva de freestyle ski a vorbit public despre presiunile uriașe și hărțuirea extremă la care este supusă pentru decizia de a concura sub steagul Chinei, țara de origine a mamei sale, și nu al Statelor Unite, unde s-a născut și a crescut.

„Am trecut prin lucruri la 22 de ani prin care nimeni nu ar trebui să treacă: amenințări, ură online, atacuri fizice. Dar toate acestea m-au făcut mai puternică”, a declarat Gu, vizibil emoționată, după ce a cucerit argintul la slopestyle.

Decizia care a schimbat totul

Eileen Gu și-a anunțat încă din 2015 hotărârea de a reprezenta China, o alegere pe care a descris-o drept „extrem de dificilă”. La acea vreme, sportiva sublinia că este mândră atât de rădăcinile sale chinezești, cât și de educația americană.

Însă odată cu escaladarea tensiunilor geopolitice dintre SUA și China, această decizie a devenit un subiect exploziv. În special în mediile conservatoare din Statele Unite, Gu a fost acuzată că „trădează” America, iar criticile s-au amplificat dramatic după succesele sale olimpice.

Politicieni republicani, comentatori influenți și figuri publice au lansat atacuri dure, unii mergând până la a o acuza că susține un regim responsabil de grave abuzuri ale drepturilor omului.

Ură online și pericole reale

Presiunea nu a rămas doar în mediul digital. În perioada în care studiază la Stanford, Gu spune că a fost agresată fizic pe stradă, a primit amenințări cu moartea și i-a fost jefuit căminul studențesc.

„Uneori simt că port pe umeri greutatea a două țări”, mărturisește ea.

Deși încearcă să rămână echilibrată și să nu intre în dispute politice, sportiva a devenit mult mai vocală în ultimii ani, odată cu maturizarea sa și cu succesul impresionant din carieră.

O carieră spectaculoasă și venituri uriașe

Eileen Gu este una dintre cele mai bine plătite sportive din lume, cu peste 23 de milioane de dolari câștigați într-un singur an. Majoritatea veniturilor provin din contracte de imagine cu branduri globale precum Red Bull, Porsche, IWC Schaffhausen sau Louis Vuitton.

În China, imaginea ei este omniprezentă: panouri publicitare, spoturi TV și campanii naționale. Supranumită „prințesa zăpezii”, Gu este extrem de iubită de publicul chinez, care îi apreciază atât performanțele, cât și identitatea sa multiculturală.

Două lumi, o singură sportivă

Dacă în SUA este un personaj controversat, în China este celebrată ca eroină națională. După cele două medalii de argint obținute la Milano, presa de stat a numit-o „mândria Chinei”, iar fanii i-au transmis mesaje de susținere.

„Campionii adevărați nu sunt definiți doar de aur”, a scris un utilizator pe rețelele sociale chineze.

Pentru Gu, miza este însă mai mare decât medaliile. Ea spune că își dorește să inspire o nouă generație de fete și să le protejeze de valul de ură cu care ea s-a confruntat.

„Nu a devenit mai ușor. Eu doar am devenit mai puternică. Vreau ca alții să nu mai fie atacați și hărțuiți așa cum am fost eu”, a spus sportiva.

foto Hepta/Eileen Gu