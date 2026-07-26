FIFA analizează extinderea Cupei Mondiale la 64 de echipe

După prima ediție a Cupei Mondiale organizată cu 48 de echipe, FIFA analizează posibilitatea unei noi extinderi a competiției. Președintele forului mondial, Gianni Infantino, a declarat că organizația va evalua introducerea unui format cu 64 de naționale participante, care ar putea fi implementat chiar la ediția centenară din 2030.

Ideea este susținută de președintele Confederației Sud-Americane de Fotbal (CONMEBOL), Alejandro Dominguez, însă provoacă deja controverse în rândul liderilor fotbalului mondial. Printre cei care se opun proiectului se numără președintele UEFA, Aleksander Čeferin, care a calificat propunerea drept „o idee proastă”, scrie The Independent.

Dacă proiectul va fi aprobat, turneul final ar reuni 64 de selecționate, față de cele 48 prezente la ediția din 2026 și cele 32 care au participat la Campionatele Mondiale dintre 1998 și 2022.

O astfel de modificare ar presupune o reorganizare completă a preliminariilor. FIFA urmărește de mai mulți ani creșterea reprezentativității competiției la nivel global, motiv pentru care cele mai multe locuri suplimentare ar putea reveni din nou confederațiilor din Africa, Asia și America de Nord, Centrală și Caraibe.

Europa ar putea beneficia de câteva locuri în plus, însă este puțin probabil să fie principalul câștigător al unei eventuale extinderi. În schimb, reprezentative precum Uzbekistan, Iordania sau Curaçao ar avea șanse mult mai mari să ajungă la turneul final.

Un Campionat Mondial cu 64 de participante ar însemna și un număr mai mare de meciuri. Potrivit analizei, competiția ar crește de la 104 la 128 de partide, ceea ce ar prelungi durata turneului cu cel puțin o săptămână.

Calendarul fotbalistic, deja foarte încărcat, ar deveni și mai dificil de gestionat, iar cluburile și jucătorii au atras în repetate rânduri atenția asupra riscului de suprasolicitare.

În paralel, sistemul barajelor intercontinentale și formatele preliminariilor organizate de fiecare confederație ar necesita noi modificări pentru a acomoda un număr mai mare de participante.

Indiferent de decizia privind numărul echipelor, ediția din 2030 va intra în istorie prin modul în care va fi organizată. Cele mai multe meciuri vor avea loc în Spania, Portugalia și Maroc, însă câte un meci va fi disputat și în Uruguay, Argentina și Paraguay, pentru a marca centenarul primei Cupe Mondiale.

Organizarea pe trei continente va aduce provocări logistice fără precedent, deoarece echipele vor fi nevoite să călătorească între America de Sud, Europa și Africa, adaptându-se unor fusuri orare și condiții climatice diferite.

În plus, o extindere la 64 de echipe ar genera costuri suplimentare și ar putea influența inclusiv valoarea drepturilor TV pentru meciurile din preliminarii, dacă marile naționale s-ar califica mai ușor la turneul final.

Deși Gianni Infantino a confirmat că FIFA va analiza oficial această posibilitate după ediția din 2026, adoptarea proiectului pentru Campionatul Mondial din 2030 rămâne incertă. Decizia finală va aparține Consiliului FIFA, în contextul în care mai mulți lideri ai fotbalului mondial consideră că o nouă extindere ar afecta echilibrul competiției.

Cupa Mondială din anul 2026 a fost câștigată de naționala Spaniei.

(sursa: Mediafax)